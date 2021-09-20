Гідний конкурент Final Fantasy. Чесний огляд гри Tales of Arise

Японські рольові ігри – це не лише Final Fantasy і Dragon Quest. Серія Tales гідна не меншої уваги. В Україні вона не дуже популярна, але це потрібно виправити. Нещодавно франшиза поповнилася новою частиною – Tales of Arise. Ми в УНІАН пройшли її та відверто заявляємо: це краще за будь-яких західних Dragon Age чи Cyberpunk 2077. Хочете дізнатися чому – читайте наш огляд.

Коли розмова заходить про японські рольові ігри, тобто JRPG, то на розум зазвичай приходять Final Fantasy і Dragon Quest. Це серії з більш ніж тридцятирічною історією, які можуть похвалитися як мінімум парою хітів. Однак до їх дуету потрібно додати ще одну франшизу - Tales. До недавніх пір вона налічувала шістнадцять проектів, і велика частина з них розповідала повноцінну закінчену історію. Серія завжди робила акцент на міцному сюжеті і комплексній бойовій системі, що і допомогло їй стати в один ряд з культовими конкурентами.

Однак в Україні, та й в усій Східній Європі, Tales не користується популярністю. Ми вирішили виправити цей недолік, тим більше що з'явився гідний привід. Bandai Namco випустила сімнадцяту частину франшизи. Вона отримала назву Tales of Arise і стала ювілейним проектом, створеним до 25-річчя серії. Ми поринули в цю JRPG і тепер готові розповісти, чи варто звернути на неї увагу, і чи працює гра як точка входу в серію.

300 років рабства

Рена і Дана - дві сусідні, але не рівноправні планети. Триста років тому перша захопила і поневолила другу. Вторгнення пройшло легко: завдяки високим технологіям реніане швидко зломили опір менш розвинених даніан. Агресори спорудили на орбіті окупованої планети космічний корабель у формі супутника, який став символом домінування. А землі Дано було вирішено розділити на п'ять королівств з лордами з Рени на чолі. Одне з них - спекотна пустельна місцевість Орбус-Калеглія, де починається пригода гравця.

У шахтах згаданого регіону працює раб Алфен, який не відчуває болю. Все життя він мріяв звільнити народ Дано від гніту Рени, і в один день отримав можливість стати на шлях боротьби. Герой приєднався до повстанців і познайомився з дівчиною на ім'я Шион. Через прокляття ця реніанка заподіює пекельний біль одним лише дотиком. Вона також має неймовірну силу, ось тільки для її використання необхідний Алфен зі своєю нечутливістю до болю. Коли заколотники звільнили Шион з полону Болзефа, правителя Орбус-Калегліі, то з'ясувалося, що дівчина прагне вбити всіх лордів Дани. Цілі реніанкі раптово збіглися з прагненнями повстанців, тому вони почали співпрацювати.

Масштаб не перешкода наповненню

Попри просту зав'язку, сюжет Tales of Arise вийшов чудовим. Це масштабна героїчна історія, яка володіє вивіреним темпом. Протягом 50-80 годин проходження гравець не буде відчувати просідань. Винятком стануть моменти, коли виконуєш другорядні завдання, але і тоді можна активувати необов'язкові бесіди між персонажами. Вони допомагають відчути рух вперед і не дають забути про історію. Ще додаткові діалоги розкривають персонажів і дозволяють перейнятися їхніми стосунками.

В Tales of Arise все, що пов'язано з героями, виконано ідеально. Герої в проекті прописані до найдрібніших деталей, мають унікальні характери і міцну мотивацію. Між ними часто виникають конфлікти, які виглядають натурально. Вони підсилюють віру у щирість персонажів і створений розробниками всесвіт. Антагоністів теж зробили цікавими особистостями: як мінімум перемогти їх захочеться кожному гравцеві.

Сюжет гарний ще й несподіваним розвитком подій. Окремі ходи важко передбачити, і вони здатні здивувати і навіть здивувати. Я думав, що традиційно для JRPG буду лаяти неприродні діалоги, але немає. Гра обійшлася без перегинів, якщо не звертати уваги на кілька моментів. І це радує, адже розмови між персонажами - важлива частина сюжету Tales of Arise. Те ж саме стосується пафосу і епічних епізодів: вони виглядають автентично в рамках історії про визвольний похід. Тут сценаристи знову зуміли приємно здивувати і обійтися без традиційної японської гіперболізації.

Претензій до сюжету всього дві, та й ті несуттєві. Через масштаби історії у гравця з'являється багато питань, і стає складно стежити за всіма логічними зв'язками і оповідальними лініями. Це перша проблема, а друга - довгі пояснення деталей. Іноді Tales of Arise відчувається перенасиченою термінами і подробицями. Сценаристи намагаються їх розжувати, але в такі моменти легко втратити нитку і занудьгувати.

Компенсували не все

Як і в інших JRPG, в Tales of Arise реалізовані лінійні локації. Місцями "кишка" розширюється і перетворюється в невелику область, яку можна досліджувати. У відгалуженнях і закутках вдасться знайти лише інгредієнти для створення предметів та екіпірування, а також NPC, яких може вилікувати Шион заради невеликої нагороди. Бідність геймплейних можливостей компенсується дизайном. Кожне з п'яти королівств Дано відчувається особливим і унікальним. Саме тому іноді виникає бажання повільно пройтись по навколишньої території та насолодитися роботою художників.

Постановка завдань в Tales of Arise теж традиційна для JRPG - бідна та однакова. В основній історії це ховається під високою щільністю подій, частими сценками з діалогами і заставками на рушії. А коли берешся за побічні місії, то одразу помічаєш стандартний набір доручень: убий, збери, принеси. Звісно, що виконувати лише їх буває нудно, але якщо завершувати другорядні квести дорогою до основної мети, тоді і прокачати вдасться, і ще один привід подивитися місцевість з'явиться. До інших сторонніх активностей в Tales of Arise відносяться рибалка, догляд за власною фермою, бесіди Алфена з супутниками в таборі і приготування страв. Остання теж відбувається під час відпочинку і дозволяє обзавестися істотними збільшеннями до характеристик.

Бойове піаніно

Пам'ятаєте, на початку огляду говорилося, що ігри серії Tales стоять на двох китах, сюжеті і бойовій системі? Так ось нова частина лише підтверджує це правило. Історія в ній вийшла відмінною, а значить - пора оцінити бійки. У Tales of Arise битви починаються, як і у всіх JRPG: гравець підбігає до ворогів, бачить їх ім'я і рівень, а потім переноситься на окрему арену. Там стартує сутичка в режимі реального часу. Кожен персонаж в проекті може виконати стандартну серію атак. Спочатку до неї входять три удари, але при прокачуванні їх кількість можна збільшити. Коли ворог робить випад, потрібно ухилятися. Якщо зробити це ідеально, тобто потрапити в конкретний таймінг, герой зможе контратакувати.

Звичайними ударами багато шкоди не нанесеш, тому потрібно активувати прийомами. У будь-якого персонажа з команди є свій унікальний набір здібностей. Їх десятки, але використовувати весь арсенал одночасно не дають. Герої мають три осередки під наземні прийоми і стільки ж під повітряні. Для посилення кожного вміння необхідно застосувати його певну кількість разів в битві. Це підвищує ранг і ефективність прийому.

Здібності бувають бойовими з розподілом на фізичні та магічні, а також допоміжними - лікування і позитивні надбавки. Ще вміння можуть володіти стихійним статусом і накладати певний ефект. Наприклад, Алфен в один момент отримає удар, який створює скупчення каменів під ногами ворогів, через що вони отримують додатковий дамаг. А один з повітряних прийомів Шион - отруйні бомби, які отруюють ворогів.

До базових штрихів бойової системи відноситься й посилена атака. У всіх персонажів вона різна і зазвичай володіє великою втратою. Її шкала поступово заповнюється під час битви. Бійці також мають деякі унікальні властивості. У Алфена вони полягають в тому, що після стандартного прийому затисненням тієї ж клавіші можна застосувати певну здатність вогняного меча. Він видається герою за сюжетом. А Рінвелл вміє готувати заклинання і відкладати його активацію. Таким методом можна скласти в купу кілька однакових прийомів, щоб потім одночасно бабахнути ними противника з посиленою міццю.

Втомилися від опису бойової системи? Розумію. Вона дійсно дуже глибока, тому нумо закінчувати і дивитися, як все працює загалом. Удари і атаки персонажа під керуванням гравця складаються в серію. Чим вона довше, тим кращий результат. Комбінації з десятків ударів активують можливість добивання, яке або вб'є ворога, або завдасть істотної шкоди, якщо це бос. Переривається серія, коли персонаж занадто довго не атакує, або в разі отримання ушкоджень. Якщо управляти тільки одним героєм, то зробити ефективне комбо не вийде. Тим більше що шкоди від прийому поступово знижується, якщо використовувати його в ланцюжку з чотирьох дій.

І все б добре, але назвати бойову систему ідеальною не можна. Їй не вистачає відчуття нанесення удару і чуйності. Мені завжди здавалося, що герої виконують дії з деякою затримкою. Але це ще добре, а ось з відходом від ворожих ударів в грі зовсім біда. Вже не раз в JRPG я стикався з тим, що розробники не дають пріоритет ухилення. Воно не перериває поточний дію, через що користувач неодмінно буде отримувати шкоди. Навіть якщо встигнути зреагувати і натиснути відповідну клавішу, герой все одно продовжить здійснювати раніше отриману команду. І це стає величезною проблемою, коли намагаєшся реалізувати тривалі комбінації.

Посилюється кожен персонаж шляхом прокачування. При виконанні певних умов бійці отримують титули, які відкривають п'ять навичок. Один дається безкоштовно, а решта купуються за очки досвіду. Таким методом поповнюється арсенал прийомів і посилюються інші можливості персонажа. А екіпірування впливає на характеристики героя: атаку, захист, опору і так далі. Осередків спорядження у персонажа всього три - для меча, броні і аксесуара. Останній створюється у спеціального майстра з руди, якість якої визначає кількість пасивних бонусів.

Висновки

Tales of Arise стала чудовим поповненням жанру JRPG. Вона змогла звести до мінімуму типові проблеми японських рольових ігор і уявити шикарну історію разом в комплексній, глибокої, але при цьому не переускладненою бойовою системою. Це саме той японський проект, який можна радити пройти всім користувачам - як в якості точки входу в серію Tales, так і просто для приємного проведення часу.

Оцінка УНІАН: 9

Назар Степорук

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