Політичні казки з непростим геймплеєм. Огляд гри Lost in Random

Сьогодні відбувся реліз Lost in Random – неймовірної суміші пригодницького екшену і колекційної карткової гри, натхненної естетикою Тіма Бертона, мультфільмами Генрі Селіка та казками братів Грімм. Якою вийшла гра – розповідаємо в нашому огляді.

Атмосферна Lost in Random від компанії Electronic Arts і студії Zoink ще до свого релізу на всіх платформах обіцяла стати однією з найцікавіших прем'єр цієї осені. На Gamescom 2021 пригодницький екшен був удостоєний премії "Найкраща інді-гра". Ми випробували на собі магію світу випадковостей і розповідаємо про переваги та недоліки гри.

Сюжет

Затишний сценарій і світ Lost in Random можна сміливо записувати до її плюсів. Дії тут відбуваються у казковому королівстві випадковостей (Kingdom of Random). Кожен його мешканець, досягнувши дванадцяти років, змушений проходити обряд ініціації. Зла Королева та її помічниця Няня Фортуна, кинувши прокляту гральну кістку, вирішують в якому зі світів житиме людина — в Одинкрофті (Onecroft), Дватауні (Two-Town), Тридомі (Threedom), Четирьохбурзі (Fourburg), Пятитрополісі (Fivetropolis) або Шеститопїі (Sixtopia).

Сестри Чет і Одд (Непарне, якщо перекладати з англійської, де героїнь звуть Even і Odd) живуть в Одинкрофті — бідному селі, куди інші світи Королівства скидають сміття. Коли Одд виповнюється дванадцять, за нею приходить Королева і за допомогою свого кубика вирішує, що місце дівчинки тепер в Шеститопіі. Цей світ вважається найбільшим, просоченим магічною розкішшю раєм з якого ніхто ніколи не повертається.

Однак молодша Чет не згодна з монаршим рішенням і, ведена таємничою примарою, вирушає у небезпечну подорож. На одному зі сміттєвих полів вона знаходить кісточку (Dice) – живу гральну кістку, всіх родичів якої, за легендою, знищила Королева. Володіючи магічними здібностями, кісточка здатна закликати різну зброю, сповільнювати час і лікувати свого господаря.

Чет і кісточці разом необхідно пройти всі світи і зіштовхнутися в кожному з них з унікальною історією. У Дватауні, наприклад, з капелюха мера виріс його злий двійник – римоплет Рем. Останній вважає, що саме він керує всім навколо і навіть побудував над Дватауном друге місто з власним Місяцем. Крім того, Рем вкрав очі у доброго чудовиська Сеймура і з цим розібратися можуть тільки головні герої.

Зовсім іншу політичну проблему потрібно вирішити в Тридомі, який давно вже лежить в руїнах. Після вбивства Короля його діти – Герцог, Граф і Баронеса – влаштували руйнівну, безглузду і нескінченну громадянську війну. Ніби цього недостатньо, в затишних руїнах вулиць мешкає Тіньова людина (Shadowman), що викрадає дітей. Щоб примирити родичів Чет повинна з'ясувати, хто вбив Короля і повернути пам'ять його колишній охоронниці Нішці (Neeshka).

Всі світи хоч і нагадують один одного, але мають унікальну архітектуру, а чим вище порядковий номер регіону, тим складніше його мапа. Підкреслити атмосферу темної казки допомагає "пластилінова" графіка і злегка комічний дизайн персонажів, в якому дійсно вгадується вплив "Кошмару перед Різдвом" і "Кораліни". Цікава естетика гри викликає прихильність до себе і нерідко з'являється бажання уважніше роздивитись локації або підданих Королівства – досліджуючи камерні вулички, химерні траншеї і навісні мости, Чет зустрічає тутешніх мешканців і отримує від них побічні квести.

Хоча велика кількість діалогів з персонажами шести світів часто стомлює. Найгірше, те, що не завжди зрозуміло, чи впливає на результат розмови обрана репліка або кінець у діалозі однаковий незалежно від дій гравця. Найбільшою проблемою в цьому питанні для багатьох стане закадрові репліки оповідача. Розмови з більшістю NPC можна прискорити або промотати, а ось його неспішне оповідання пропустити не можна. При цьому дії гравця в ці моменти суворо обмежені.

Особливості геймплея

Втім, найбільш суперечливим нюансом гри залишається її бойова система. Через еклектичне змішання жанрів вона напочатку здається надмірно громіздкою і занадто не інтуїтивною. Кожна битва відбувається на замкненій арені. Чет озброєна рогачкою і, стріляючи по кристалах на тілі ворогів, вона вибиває спеціальні кубики енергії. Збираючи їх, кісточка дає можливість використовувати особливі картки – їх можна купити у крамаря за внутрішньоігрову валюту, яка вивалюється з деяких об'єктів на мапі і погано захованих схованок.

Набравши достатньо заряду кісточка дозволяє себе кинути. Далі гравцеві, за обмежену кількість очок ходу, потрібно обрати картку: це може бути зброя (меч, лук, молот, спис, бомби), заклинання (зупинка часу, ослаблення, отруєння), заклик, лікування або інші ефекти. За допомогою зброї можна розправлятися з ворогами і рідкісними босами, але надовго його не вистачає — стріл в сагайдаку лише десять штук, а мечі і сокири швидко ламаються.

Подібна структура бою не викликає проблем, якщо на шляху зустрілися один-два противника. А ось з великою кількістю ворогів починаються труднощі: потрібно вибити достатньо кубиків енергії, потім викликати зброю, розбити її об ворогів, знову повторити цей алгоритм і так кілька разів. При цьому після смерті сутичка починається спочатку. Проте, ближче до п'ятого або шостого світу гравець зрозуміє стратегію бою, обросте безліччю гральних карток і почне отримувати задоволення від бойового режиму. Головне до цього моменту дограти.

Висновок

В цілому Lost in Random – це міцна і цікава новинка з казковим сеттінгом, незвичайним антуражем і адаптованим до юної аудиторії поглядом на різні політичні системи. Тут багато "великодок", схожих один на одного квестів та не найпростіша, але все ж захоплююча бойова система.

Гра, в решті решт, може зацікавити багатьох: і шанувальників темних казок, і поціновувачів жанру колекційних карткових ігор. Але ми, через проблеми з оповідачем і громіздку систему бою, ставимо новинці 7 балів з 10.

Оцінка УНІАН: 7

Ілля Требор

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