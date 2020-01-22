Доктор біологічних наук Ірина Будзанівська: якщо коронавірус здатен передаватися від людини до людини, то може з’явитися в Україні у будь-який момент

Професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Будзанівська розповіла УНІАН, яку небезпеку несе новий вид коронавіруса, чи може він з’явитися в Україні та чи слід очікувати на пандемію.

На планеті поширюється новий смертельний вірус. Він з’явився в одній з провінцій Китаю, швидко розповсюдився по країні, призвівши вже до десятка смертей, а також був зафіксований вже поза межами КНР. Спочатку в Сингапурі та В’єтнамі. Пізніше - в Австралії та США. А сьогодні вже в Росії.

Коли слід чекати на вірус в Україні, чим він страшний та чи слід очікувати на пандемію, УНІАН розпитав вірусолога Ірину Будзанівську.

Розкажіть про новий коронавірус, що про нього відомо?

Перший випадок цієї інфекції було зафіксовано 12 грудня 2019 року. В місті Ухань були госпіталізовані люди, які мали типові ознаки пневмонії, але лікарі не могли встановити збудника хвороби. З перших випадків і до тепер, ті пацієнти, які захворіли, які вмерли – люди похилого віку, після 60 років.

На початок січня у Китаї було госпіталізовано близько 60 людей з аналогічними симптомами. Почали шукати збудника, і було зафіксовано, що це - новий вид коронавіруса, подібний SARS та MERS (викликають важкі інфекції дихальних шляхів, – УНІАН).

Звідки він походить?

Походження цього вірусу пов’язують с гуртовим ринком морепродуктів. Вірус SARS має походження від кажанів. У цьому випадку на ринку морепродуктів продавалася не тільки риба, а летучі миші, кролі, інші тварини. На сьогодні не доведено походження цього вірусу. Скоріше за все, він уражував тварин (моя думка - це були кажани), а з часом набув здатності уражувати людину.

Скоріш за все, в Китаї є джерела коронавірусу. Можливо, клімат впливає на те, що вони мутують, змінюються і набувають здатності розмножуватися в новому хазяїні. Ухань – велике місто, щільність населення дуже висока. Можливо, вірус попав до першого, третього, п’ятого, десятого, і у якоїсь людини закріпився. Імунна система більшості людей справилась, а у людей похилого віку ні, він «прослизнув» кордони імунітету і почав розмножуватись. Таким чином ми отримали нову інфекцію.

Чому про нього так багато говорять?

По-перше, цей вірус новий. Яким чином він себе поведе в популяції людей, ми не знаємо. По-друге, він викликає важки наслідки. Така пневмонія не лікується, імунна система просто не справляється.

Буквально кілька днів тому було доведено, що вірус може передаватися не тільки від тварин до людини, а від людини до людини. Це є дуже небезпечно, в такому випадку він може дуже швидко поширитися світом.

Ви можете побачити по статистичних даних (наприклад, на сайті ВООЗ), що 13 січня він був зафіксований в Тайланді, поширився до Японії, Сінгапуру, Гонконгу. Зараз вірус уже є в США. Приблизно 400 людей захворіло. Буквально за добу кількість нових випадків збільшилася майже не вдвічі. Дуже швидко вірус поширюється. Вже є дев’ять летальних випадків. Встановлено інфікування 14 медичних працівників, які контактували з захворілими, і це відбулося за останній тиждень.

Що роблять для боротьби з епідемією?

Був введений скринінг всіх пасажирів, які вилітали з Китаю. Всім людям в літаку, чи навіть у аеропорту, міряли температуру. І наразі це єдиний захід, якій застосовується.

Крім цього, в німецькому інституті була розроблена діагностична система, яка застосовується, щоб виявляти цей патоген. Національний інститут здоров’я США вже почав розробляти вакцину.

Чи дійде коронавірус до України і коли це може статися?

Можливо, він зараз завозитися в Україну якоюсь людиною, яка летить з Китаю, або з інших країн, в яких поширився вірус. Якщо він здатен передаватися від людини до людини, то може з’явитися у нас у будь-який момент.

Як я казала, в аеропортах міряють температуру, але є інкубаційний період, у який температура не підвищується. Якщо вірус дістався до США, чому він не може дістатися України? Це абсолютно ймовірно.

Як багато часу знадобиться на те, щоб розробити вакцину?

Скорше за все, будуть розробляти генно-інженерну вакцину. Пам’ятаєте спалах Ебола (у 2014-2016 роках була зафіксована епідемія в Західній Африці. Хвороба поширилася в США і Європі. Було зафіксовано понад одинадцять тисяч смертей в десяти країнах, – УНІАН)? Вакцина розроблялась півроку. Треба не забувати, що потрібен час на те, щоб протестувати результат розробки. Потрібно декілька місяців. Завтра її не буде.

Коли останній раз була реальна загроза пандемії?

У 2009 був штам пандемічного грипу. Нам вдалося його подолати завдяки вакцинації, вчасному застосуванню специфічної терапії.

Зараз про це мова не йде. Мені здається, що цей вірус не набуде пандемічного поширювання. Якщо порівняти з вірусом SARS, то в 30 країнах захворіло близько 8000 людей (понад 700 померло). Був спалах, але вірус не поширився. Його вдалося подолати за допомогою карантину та інших профілактичних заходів. Думаю, так буде і зараз.

Влад Абрамов