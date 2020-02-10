Фальсифікат, підробка й пігулки з "ДНР". Як українці купують ліки, які можуть вбити

За словами консультанта з управління змінами, лікаря Вадима Арістова, близько третини українців стикалися з ситуацією, коли підозрювали, що замість ліків споживають фальсифікат. Підтвердженням цих слів є розповіді самих пацієнтів. Мовляв, приходжу до лікаря, а він говорить: «Виглядаєте так, що, мабуть, не п’єте ліки взагалі», хоча насправді ліки вживаю.

Завідувач Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Ігор Лесик розповідає, що фальсифікат відрізняється від оригіналу. Принаймні, кольором.

Але неспеціалісти вимушені споживати підробки. Наприклад, незаконні ліки з Росії. Причому, поставляють їх в Україну через… «ДНР»!

Онкопрепарати дорогі, тому найчастіше підробляються злочинцями

Сім років тому Ольга почула страшний діагноз: рак молочної залози. На той момент, через страшну хворобу вона вже поховала найрідніших - матір, батька та брата. І ось, тепер у неї теж рак…

«Мій брат помер у 2006 році, мама померла через 3 роки, у 2009. І у 2012 мені встановили діагноз. Це було дуже важко, бо я бачила, як вони помирають», - розповідає голова правління благодійного фонду «Рожева стрічка України» Ольга Фещенко.

Їй треба було якось боротися, хоча б заради своїх дітей. І заради тих жінок, кому вона, коли одужає, буде допомагати. «Я знала, що після цієї крапельниці почнеться випадіння волосся. На голові в мене було довге біляве волосся, я ним пишалася, воно гарне було… І я почала плакати…», - згадує вона.

60 тисяч доларів на лікування - проданий бізнес, продане житло, суцільні борги. Все, аби дозволити собі купувати такі необхідні препарати. Необхідні і дуже дорогі. Саме тому онкопрепарати найчастіше фальсифікують, адже вартість таких ліків за одну упаковку може починатися від декількох тисяч доларів.

А що робити тим, у кого і декількох тисяч гривень немає? На жаль, перевірити якість ліків від раку в лабораторії дуже складно. По-перше, потрібне спеціальне обладнання, яке не всюди є. По-друге, ніхто з хворих, які для купівлі медпрепаратів продають квартири, не згодні жертвувати ампулами за 200 тисяч гривень заради того, аби перевірити, чи вони справжні. По-третє, дуже важко довести, що людина померла саме через підробку.

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«Довести, що фальсифікували ліки і це призвело до тяжких наслідків, дуже-дуже важко. Тому що люди, які купують такі ліки, мають дуже складні хвороби. Де відсоток одужання дуже малий», - говорить адвокат Ілля Костін.

Саме цим користуються шахраї, які умисно прирікають людей на смерть.

Справжню інтернаціональну мафію, яка займалася підробкою онкопрепаратів та ліків проти ВІЛ/СНІДу, нещодавно викрили у Києві.

«Вони взяли оригінальний препарат, розклали, типографія наштампувала такі ж упаковки… Це реальна підробка», - говорить Ілля Костін.

Він вже багато років займається саме медичною сферою. Захищає фармкомпанії, які стали жертвою злочинців, що фальсифікували їх ліки. Та ця історія шокувала навіть його. Аферисти виготовляли підробні ліки, а потім продавали їх по всьому світу.

«Багато людей було залучено. Єгипет, Туреччина, Ізраїль, Індія, Румунія, Італія, Росія звичайно, ліки потрапили навіть у Сингапур... А там, в цих країнах, вже свої угруповування, які брали та розповсюджували», - розповідає адвокат.

Масштаби заробітку вражають. Лише з продажу одного виду препарату суми у декілька мільйонів доларів. А всього було близько 160 різних видів медикаментів.

Не виключено, що саме у таких ділків купувала ліки одна з підопічних Ольги Фещенко: «Одна з дівчат написала, що її мамі змінили лікування, що ліків залишилось дві упаковки. Я одразу помітила розбіжності, тому що я ці ліки знаю. І я сказала, що ви своїй мамі пропонуєте фальсифікат».

Жінка, яка вживала підробку, мала такий самий діагноз, як і Ольга. Але не вижила, «ліки» не допомогли.

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Що ж воно таке – фальсифікат? Фальсифіковані ліки – це коли під маркою якогось відомого препарату злочинці умисно виготовляють підробку, просто один в один копіюючи оригінал. Що кладуть замість ліків? Крохмаль, крейду, дешевий анальгін, а іноді навіть… будматеріали!

«Ліки, які не містять діючої речовини і не вироблені офіційним виробником, який проводив реєстрацію. Там, скоріш за все, є або інші речовини, або діюча у невідомій концентрації, або взагалі пустишка», - говорить консультант з управління змінами, лікар Вадим Арістов.

Як купити ліки з «ДНР»

Інша категорія небезпечних медпрепаратів – сірий імпорт. Це ліки, які потрапили в країну нелегально, а значить щодо того, чи правильно їх зберігали й транспортували, виникають великі сумніви. Кожен градус температурного режиму критично важливий. «Якщо буде більше на 2 градуси, або менше, ці ліки будуть просто ніщо», - розповідає Ольга Фещенко.

Тому дуже важливо купувати ліки в перевірених аптеках, яким ви довіряєте. І точно не варто купувати їх в Інтернеті, особливо, якщо пропонують великі знижки. Бо перша ознака фальсифікату або не якісних ліків – це ціна. Занадто низька ціна.

«Люди з села продають якусь худобу, корову, і можуть купити необхідні їм 8 упаковок за 12 тис грн. Але це «в темну». Це як «російська рулетка». Не знаєш насправді, приймати ці ліки, чи ні», - розповідає Ольга Фещенко.

«Зараз є дуже багато об’яв в інтернеті. І велика ймовірність, що тобі кур’єр привезе щось не те», - говорить Вадим Арістов.

Втім, багато хто купує саме так. Адже оголошення буквально на кожному кроці. Телефонуємо і ми. Пропонують медикаменти з Росії для печінки зі знижкою у 30-40%. Чому така низька ціна – пояснюють просто: «Ми цей препарат поставляємо через «ДНР»».

Домовляємось про зустріч і в зазначений день приходимо з грошима. Кур’єр Тигран пропонує нам одні таблетки за 500 грн, інші за 200. Перевіряємо термін придатності, інструкцію… На перший погляд, все виглядає нормально. Тільки виготовлено в Росії. А в Київ привозять з окупованих територій.

«Як взагалі в «ДНР» опиняються російські таблетки?», - питаємо.

«Ви ж розумієте, Росія там має сферу своїх інтересів. Формально, це ввозиться як гуманітарна допомога, взагалі безкоштовно. Але там ця «допомога» починає продаватись, там свої комерсанти. Там ці ліки коштують 300-400 грн. Але в «ДНР» людям не до печінки, щоб її лікувати. Тому поставляють все сюди», - розповідає співрозмовник «Грошей».

Таким бізнесом хлопець займається вже півтора року. Є як постійні клієнти, так і постійні постачальники.

Купуємо ліки і прощаємося. Та навіть якщо вони не фальшивка, не можна бути впевненими, що їх правильно зберігали, транспортували і що вони не втратили свої якості. І не зроблять вам, навпаки, гірше.

Підробка може вбити

Наша інша героїня – пані Наталя, не може вийти з дому без своєї аптечки. Десять років тому їй видалили щитоподібну залозу і тепер вона довічно на гормональних препаратах. Жінка одна виховує 8-річного сина, живе дуже скромно, тому намагається економити на всьому. І коли побачила у приватній аптеці свої ліки за дешевшою ціною, ще й з безкоштовною доставкою, замовила, не думаючи. І почала приймати.

«Але за три тижні зрозуміла, що зі мною щось не так. Мені стало гірше, почало клонити в сон, закладати носоглотку… Я просто лягала і вже думала, як заповіт писати, кому що залишати. Зранку встаю, сповзаю з ліжка, доповзаю до лабораторії, здаю аналізи, і, виявляється, у мене аналізи в десять разів вище норми», - розповідає вона.

Вердикт лікаря-ендокринолога – за аналізами Наталя ліки начебто узагалі цілий місяць не пила. «Я говорю: «Ну, як не пила? Ось, п’ю. Ще кілька таблеток залишилось». Я ж не з’їхала з глузду. А лікар мені каже: «Скоріше за все, це була просто пустишка. Фальшиві таблетки», - розповідає пані Наталя.

Вчасно звернувшись до лікаря, жінка почала знову пити пігулки з тієї аптеки, в якій раніше завжди купувала. І з часом організм прийшов в норму. «Більше я не ризикую», - підкреслює вона.

Як розпізнати де фальсифікат, а де ні, знають у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Це лабораторія, у якій і перевіряють всі медичні препарати. Головний у цій лабораторії Ігор Лесик.

Перевіряють як наявність діючих речовин у ліках, так і зовнішній вигляд упаковок.

За словами Ігоря Лесика, крім дорогих ліків, таких як онкопрепарати, дуже часто фальсифікують найдешевші, сезонні ліки.

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«Будь-які мультисимптомні, протизастудні, якісь там знеболювальні, які продаються дуже добре, або встигли себе зарекомендувати як ефективні ліки. Продажі дуже високі і можна вклинитися в цей процес з мінімальними затратами й отримати максимальний прибуток», - розповідає він.

Аби розпізнати підробку необхідно дуже добре оглянути упаковку: нерівний шрифт, орфографічні помилки, порушена цілісність. «Номер серії на упаковці повинен збігатися з номером серії на блістері, або на пакетику… Обов’язково треба звертати увагу на такий момент, як українська реєстрація», - підкреслює Ігор Лесик.

Тож перевіряйте уважно. Від цього залежить ваше здоров’я і навіть життя. Адже п’ятдесят відсотків підробок, тридцять чи всього десять (та хоч і один відсоток), якщо вони є – а вони є - значить, не застрахований ніхто.

Анна Чайка, Тетяна Стежар