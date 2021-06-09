Академік Андрій Сибірний: Українська вакцина проти коронавірусу може з’явитися через рік-два

Директор Інституту біології клітини НАН України у Львові, професор, академік Андрій Сибірний в інтерв’ю УНІАН розповів про українські дослідження зі створення вакцини проти COVID-19, чи зможе вона бути ефективною та конкурентною і чи вистачить коштів на повноцінний запуск виробництва.

Існує велика ймовірність того, що коронавірус з людством надовго. А попит на вакцини проти цієї хвороби (зважаючи на появу нових штамів), скоріше за все, так само довго перевищуватиме пропозицію. Львівські науковці вже понад півроку розробляють українську вакцину проти COVID-19. До кінця року біологи планують створити препарат, але потім його треба буде випробувати на тваринах і опісля – на людях. Чи може українська вакцина бути ефективною, конкурентною, та чи запустять її у промислове виробництво, УНІАН розпитав керівника проекту, академіка Андрія Сибірного.

Як давно почалася робота над українською вакциною проти COVID-19?

Задум в голові з’явився давно, напевно, тоді, коли у нас з’явився коронавірус. Я маю досвід створення основного продуцента компонента вакцини від гепатиту В, тому цим зайнявся. А фактично робота стартувала у листопаді минулого року, коли ми виграли ґрант і отримали гроші від Національного фонду дослідження України.

Про яку суму йдеться?

Проект фінансує держава, а його вартість – 9,5 млн грн, це десь приблизно 300 тисяч євро. Частину суми ми вже отримали. І це добре.

Вперше в історії незалежної України почав діяти фонд, який фінансує науку. Бо ті, хто виграли ґранти, вже мають конкурентну зарплату, нове обладнання і можуть розвиватися.

На якому етапі сьогодні ваша робота? Як і де будуть випробовувати вакцину?

Для створення білкової вакцини ми використовуємо дріжджі. Я вже маю досвід позитивної роботи створення вакцини від гепатиту В теж на дріжджах. Це була робота на замовлення Національної академії медичних наук років десять тому. Сьогодні робота над вакциною від коронавірусу – на етапі лабораторних досліджень. Тобто клонуються гени, фрагменти білків, досліджується їх кількість, якість тощо. Потім її (вакцину, - УНІАН) потрібно перевірити на лабораторних тваринах – трансгенних мишах (що мають людський ген), яких заражатимуть вірусом. Думаю, це буде наприкінці цього року.

Ці випробування проводитимуть вже наші партнери. Тобто ми розробляємо продуценти вакцини, а випробовуватимуть колеги з Києва, з Національної академії медичних наук України.

Останній етап потрібно буде проводити за кордоном. Адже проблема в тому, що Україна не має жодної лабораторії, яка б вирощувала коронавірус.

Ще хтось у світі розробляє вакцину проти коронавірусу на дріжджах?

Підозрюю, що американці також працюють на дріжджах. Тому що є публікація про розробку вакцини на SARS-CoV1 (того штаму вірусу, який був найпершим). Це робота групи з Техасу, думаю, вони і зараз над цим працюють.

Проти яких штамів українська вакцина буде дієвою?

Вона повинна бути дієвою проти всіх штамів. Річ у тім, що між штамами немає принципової різниці, але щоб говорити більш предметно, потрібно спочатку провести дослідження.

Чи не вигідніше закуповувати вакцину за кордоном?

Ні, думаю, що все ж вигідніше самим виробляти. Але якщо є устаткування, технологічна лінія. У нас цього всього немає. Виробництво вакцин – це такий спеціальний різновид біомедичних наук, на розвиток якого в нашій державі ніколи особливо не звертали уваги, тому фінансування дуже слабке.

Окрім того, тут все залежить від обсягу поставок. Наприклад, невигідно виробляти у великій кількості вакцини від вірусу Ебола, бо на нього хворіють дуже мало людей. Але якщо вакцинування (проти ковіду) повинне здійснюватися масово і щороку, то це повинно окупитися.

Невже в Україні ніколи не виробляли жодних вакцин?

Ніколи. Ні від гепатиту В, хоча це дуже серйозне захворювання, ні від кору, ні від дифтерії. Як виявилося, дешевше купувати за кордоном. Можливо, тому, що технології в нас застарілі, а новітні закордонні вакцини значно ефективніші. Їх і завозимо.

Але все це потрібно подолати і думати над відновленням виробництва вакцин в Україні. Для цього потрібна увага держави. І зараз потроху справа вже зрушується з мертвої точки.

Ця львівська вакцина має бути у формі ін’єкції чи в таблетках?

Вакцина, яку розробляємо зараз, має бути у формі ін’єкції. Але ми маємо в планах новий проект – розробити пероральну вакцину (таблетки чи мікстуру). Таку вакцину зможе випускати й Україна. Та для цього вже потрібні нові дослідження.

Чи запустять вакцину у серійне виробництво і коли?

Щоб запустити вакцину у виробництво, треба проінвестувати не 300 тисяч євро, а приблизно 500 млн євро. Для України це величезні гроші. Тож не впевнений, що українська держава їх знайде. Добре, що проводити дослідження на тваринах погодилися колеги з-за кордону. Після цього вакцину потрібно буде випробувати на людях-добровольцях. Це вже робитимуть лікарі. І лише, коли буде доведена її ефективність, можна говорити про серійне виробництво.

Якщо буде підтримка уряду, фінансування, і наші сподівання підтвердяться, то дослідне виробництво можна буде запустити вже наступного року. На перспективу - це дуже добре. Тож, найшвидше, українська вакцина може з’явитись на ринку через рік-два.

Вона буде конкурентною?

Знаєте, наразі, говорячи про технології, які має Україна, це як порівнювати горбатий «Запорожець» і «Мерседес». Тим не менше, українська вакцина може бути конкурентною, якщо хтось її почне виробляти. Адже вона повинна бути дешевою і ефективною.

В Інституті біохімії ім. Палладіна в Києві теж розробляють вакцину проти коронавірусу за схожим принципом, але за іншою технологією. Про це, перебуваючи на посаді головного санітарного лікаря, говорив Віктор Ляшко.

Так, відомо, але я не буду цього коментувати. Час покаже, чий проект кращий.

Чи не плануєте окрім вакцини розробляти ліки проти ковіду?

Ліків проти COVID-19 розробляти не плануємо. Антибіотики ми виробляємо, але на ковід вони не діють…

50% людей з коронавірусом помирають від супутніх бактеріальних інфекцій. От в цьому напрямку ми працюємо, розробляємо продуценти нового антибіотика. Але він діятиме не лише проти ковід, а проти бактеріальних інфекцій.

Свого часу президент Володимир Зеленський обіцяв мільйон доларів українським вченим за винайдення вакцини чи ліків проти коронавірусу. Вам пропонували гроші?

Мені про це ніхто не говорив, лише читав у ЗМІ. Ми тоді звернулися до Офісу президента, тому що хотіли розробляти вакцину. Але відповідь була приблизно така: це, так би мовити, гасло, бо механізму фінансування немає. Ну, дійсно, не витягне ж президент зі своєї кишені ці гроші, мусить бути якийсь проект. Якраз тоді створювали Національний фонд дослідження України і через півроку ми виграли ґрант і отримали гроші. Не мільйон, звичайно, але 300 тисяч євро, теж нормальні кошти для лабораторної роботи.

Мирослава Бзікадзе

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