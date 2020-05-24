Чим займаються "секретні лабораторії США" в Україні

Що тільки не розповідали про так звані секретні американські лабораторії в Україні. Розробка біологічної зброї, експерименти над українцями, ну, хіба що, чіпи Біла Гейтса не згадували. «Ми в захисному одязі, в лабораторії «Центру громадського здоров'я», а її гостинний керівник, пані Наталя, зараз покаже нам, що ж насправді відбувається в середині ізольованої зони», - каже спеціальний кореспондент ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко.

Лабораторія вражає сучасним обладнанням, проте аж ніяк не своїми розмірами. Весь персонал – усього п'ятеро мікробіологів. Утім, це люди з надзвичайним допуском. Працюють з дуже небезпечними збудниками.

«Сибірка, холера, бруцельоз, лептоспіроз, туляремія, лістеріоз…», - перераховує завідувач референс-лабораторії «Центру Громадського здоров'я» МОЗ України Наталя Видайко.

Необережне поводження з цими невидимими створіннями може накоїти багато лиха. Зараз бактеріолог намагається з'ясувати, чи є збудник у надісланих сюди пробах з усієї України. Розпізнати епідемію на ранньому етапі – це і є основне завдання лабораторії. Біолог працює з обережністю сапера на мінному полі.

«Зовнішню пару рукавичок я залишаю в боксі, з чистими виходжу з боксу», - розповідає ТСН.Тиждень бактеріолог Оксана Білоник.

Аби не помилитися, що перед твоїми очима - потрібні еталонні зразки всього, включно з найнебезпечнішими патогенами на планеті. Біологи демонструють журналістам, як виглядають мікроскопічні вбивці. Вони зберігаються в холодильнику та при мінус двадцяти нікому не загрожують.

«Цей коридор - абсолютно безпечний для персоналу, і, якби не коронавірус, ми б тут з вами навіть не ходили в масках», - запевняє Наталя Видайко.

Система водопостачання та водовідведення повністю замкнена. Навіть повітря не виходить з кімнат, в яких проводяться дослідження. Пані Наталя переконує, що витік патогенів звідси неможливий: «У нас кімнати лабораторії перебувають під негативним тиском, тобто вентиляція під негативним тиском. Якщо навіть раптом трапиться якийсь розлив в одній кімнаті, то все повітря залишиться там, і вентиляційна система з фільтрами вбере в себе весь аерозоль. Він не зможе покинути ані всю будівлю, ані кімнату, де може статись інцидент».

Десь тут, у лабораторії, зберігається те, що держава називає своїм стратегічним запасом біоматеріалів – колекція особливо небезпечних мікроорганізмів. Від різних хворих. З різних місць. І з різних років.

«Найстарший наш штам - Listeria monocytogenes - був виділений у 1957 році, він старший від мене», - розповідає завідувачка лабораторії.

За її словами, вони зберігаються в надійних руках. Але де саме журналістам не показує: «Ми нікому їх не показуємо».

Що буде, якщо страшні збудники потраплять до рук біотерористів, уявити неважко. У буремні дев'яності того ж боялись і Сполучені Штати, коли вирішили профінансувати цю та інші українські лабораторії. А на початку двотисячних Міноборони США та МОЗ України підписали угоду про обмеження циркуляції небезпечних біологічних патогенів. Так і виникла спільна програма зменшення біологічної загрози.

«Це лабораторії з особливо небезпечних інфекцій, які нині перебувають у підпорядкуванні МОЗ, сім лабораторій. Вони є зараз ключовими, особливо з огляду на наявність небезпечних інфекцій на території країни», - каже в.о. директора «Центру Громадського здоров'я» МОЗ України Ігор Кузін.

На підтримку вітчизняної біобезпеки Україна отримала від Штатів більш, ніж 200 мільйонів доларів. Але чому з боку Сполучених Штатів гроші йшли саме через військове відомство? Саме цей факт російські пропагандисти використовують, аби створити жахачку про українсько-американські лабораторії для випробовування на людях біологічної зброї.

«У нас п’ята колона розхитує ситуацію. Це гібридна війна, яка не припиняється жодного дня», - розповідає секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов.

«Річ у тому, що ця програма створена після колапсу Радянського Союзу, аби допомогти багатьом колишнім радянським країнам контролювати або знищити біологічну зброю та зібрані й вирощені Радянським Союзом небезпечні патогени», - говорить заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Історична угода про «Програму зниження біологічної загрози» підписана саме у цій будівлі, в якій зараз розташована надсучасна лабораторія. Щоправда, тоді вона виглядала геть інакше.

На підписання угоди, яка згодом підтримає українських бактеріологів на двісті мільйонів доларів, в Україну прилетів майбутній сорок четвертий президент Сполучених Штатів Барак Обама. Лабораторію тоді провітрювали у звичайний радянський спосіб: смик за мотузку – і шибка відчиняється. Стоячи біля цього вікна, стривожений Обама запитав українських вчених: «Наскільки надійна тут біологічна ізольованість?» - «На сто відсотків», - гуртом почали запевнювати біологи. І тут у відчинене віконце залетіла жирна муха. Обама закляк і вже за мить став активним поборником інвестицій в біобезпеку.

Вчені жартують, політ цієї мухи врятував українську бактеріологію, яка отримала фінансування програми безпеки. Адже надійно ув'язнити патоген, щоб він не втік, коштує дуже дорого.

Китайських біологів й досі підозрюють у тому, що вони допустили витік коронавірусу з лабораторії в Ухані. Вчені української лабораторії також почули чимало звинувачень. Наприклад, доволі поширена у соцмережах думка, що в «секретних лабораторіях США в Україні» ледь не експерименти на людях проводять.

«Я вже не знаю, як на це реагувати. Це просто дискредитує тих людей, які роблять такі заяви. В нашій лабораторії п’ять співробітників, тому це просто несерйозно», - підкреслює завідувач референс-лабораторії «Центру Громадського здоров'я» МОЗ України Наталя Видайко.

Потік дезінформації був підготовлений за класичним рецептом теорії змови: автори статей та маніфестів, плутаючись у кількості лабораторій, змішали слова «секретний», «військовий», «біологічний» та «США» - так і виникла історія про експерименти американців над українцями. Але автори цього пекельного пропагандистського коктейлю - не з України.

«Більше, ніж десятиліття, Росія розповсюджує дезінформацію про «Програму зниження біологічної загрози», - розповідає заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон. - В цих звинуваченнях жодної краплі правди немає. Проте, російська пропаганда рік за роком робить подібні заяви. Всі установи під контролем уряду України. Тільки український уряд вирішує, які дослідження треба проводити, і призначає менеджмент, який керує цими дослідженнями».

Лабораторії, які, з легкої руки Обами, профінансували Сполучені Штати, це установи, які виявляють епідемії на ранньому етапі. Бо й крім коронавірусу в нас є багато хвороб, які можуть забрати життя тисяч людей.

Завдяки таким лабораторіям, нещодавно в Україні вдалося локалізувати спалахи кількох убивчих хвороб - холери та сибірки. Можливо, наслідки цих спалахів могли бути значно драматичнішими, якби не та муха, що залетіла у вікно української лабораторії під час візиту майбутнього президента США.

Андрій Цаплієнко, Андрій Поставець, Світлана Кравченко, Дмитро Святненко