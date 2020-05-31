Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути

Накарантинилися, що вже ґудзики не застібаються? Зараз, після послаблення карантину, сезон корона-схуднення у розпалі. Худнуть усі - зірки, співаки, актори, домогосподарки та офісні працівники, які все ще працюють з дому.

Так, звісно, комусь вдалося на карантині зробити й неможливе – схуднути. Як киянці Іванні Сігаловій, з якою поспілкувався ТСН.Тиждень. У чому ж її секрет?

Головна зброя проти зайвих кілограмів – здоровий раціон. А головна умова – сезонні продукти. Салати – на сніданок, обід та вечерю. Вбивці жиру – спаржа та… цикорій.

Щоб смачно приготувати останній, треба розрізати його навпіл, на сковорідку – вершкове масло та злегка обсмажити разом із зубчиками часнику. Цикорій багатий дубильними речовинами, клітковиною і вітамінами. Та для схуднення найкориснішою речовиною в цикорії є інулін. Цей різновид клітковини буквально перезапускає травлення в кишківнику. Про кількість вітамінів у цикорію годі й казати. Але нас особливо цікавлять холін, який спалює жир в печінці, та пирідоксин, що знижує рівень цукру в крові.

«Зазвичай, коли я його готую, я ще самостійно роблю сухарики. Це батон, збитий у блендері. Ніякої собі не додаю, додаю тмин, додаю трошки майорана», - розповідає Іванка.

Після цього цикорій ще потрібно поставити у духовку на пів години, щоб дійшов.

Після цього - час спаржі. Іванка її готує по-особливому: у маринаді з оливкової олії, солі та перцю. Витримує її у звичайному пакеті близько години. Можна і менше. Потім, приблизно на 6 хвилин, на сковорідку. Додавати олії вже не треба. А до спаржі найкраще пасує яйце пашот.

Та головне у всьому цьому – користь. Адже, при мінімумі калорій, спаржа включає нирки і перистальтику системи травлення. До того ж, специфічні мікроелементи делікатесу, мають для жінок ще один плюс: покращують волосся, шкіру і нігтики. Біда лиш одна - висока ціна. Хоча зараз у спаржі розпал сезону.

Ще один суперфуд, на який зараз слід звернути особливу увагу – ревінь. Юлія Ворощук вирощує його на десяти гектарах. По насіння їздила аж до Великої Британії. Бо в Україні він росте хаотично, попід тином. І професійно його у нас вирощують одиниці.

«З цього поля ми вже зібрали один врожай, скоро будемо збирати другий», - розповідає Юлія.

Втім, 80% врожаю вона продає до Європи. Лише цьогоріч її органічним ревнем зацікавилися українські виробники молочки. Тож у перспективі матимемо йогурти не лише з екзотичною маракуєю, а й із румбамбаром. Так-так, ревінь – це румбамбар, він же реум, він же рабарбр.

«Всі наші пращури, у всіх наших кулінарних книгах, хіба не кожну другу страву робили з ревенем. Тому важливо відроджувати цю культуру», - розповідає Юлія Ворощук.

Готують з румбамбару, прямого родича гречки і щавеля, абсолютно все. «Можна зробити пиріжки, або компот, бургер, або смузі… З нього, правда, можна робити все. Та й сирим його їдять, треба лише почистити. На смак – кислуватий, адже там є корисні кислоти – яблучна, щавлева, навіть бурштинова. Вітамін С, А і майже вся група вітаміну В», - каже Юлія.

Іванка Сігалова готує з румбамбару, себто ревеню, компот. Рецепт – простий: полуниця, ревінь, та й по всьому. Вода закипіла, п’ять хвилин, і готово. Ніякого цукру. Смачно і по-весняному.

За словами дієтолога Наталі Самойленко, всі люди, які до неї приходять за порадою, діляться на дві категорії. Перші питають, що потрібно з’їсти, щоб схуднути. Другі питають, чого для схуднення не їсти взагалі.

Зараз у дієтолога клієнтів побільшало в рази. Головна порада спеціаліста – насамперед, забути про випічку, білий хліб, солодощі, а також алкоголь. І налягати на сезонні овочі та фрукти.

Полуницею можна замінити смаколики. Їсти її слід без цукру та у першій половині дня. Туди ж і молоду, але крохмалисту картоплю. А от після обіду час усім кабачкам, цукіні, різноманітній зелені, капусті, спаржі, грибам, огіркам та помідорам. І дієтолог рекомендує… сало!

«Броколі, кабачок, спаржа, чи якийсь сирий салат, а в компанію – шматочок сала без хліба. Так, це уміння потрібно напрацювати, не всім відразу воно дається. Але це дає гарну ситість і вага доволі швидко йде», - розповідає Наталя Самойленко.

Крім того, дуже важливо не тільки що ви їсте, а коли й скільки. Порції мають бути не великими - 300-400 грамів. І чітко тричі на день, бажано, в один і той самий час.

Інший бік медалі – фінансовий. Овочі, хоч і сезонні, однак ціни – кусючі, каже Іванна. «Та іноді можна себе побалувати», - вважає вона.

Побалувати себе пучком спаржі у півкіло, наприклад, зі столичного ринку, коштуватиме 110 гривень. Можна знайти по 80, а можна і по 140 гривень. Полуниця має дешевшати, але через прохолодну погоду не встигає дозріти. Тому цінник з 80-ти гривень за кілограм міняють на 100-120, а то і 130. Є, звичайно, й імпортна, але, переважно, наша – із Закарпаття.

Молода картопля - від 30 до 45 гривень за кілограм. Переважно, з Херсонщини. Найдоступніші – кабачки – від 20 гривень. А от їхній заморський родич – цукіні – удвічі дорожчий 50-60 грн. Огірки та помідори поки що не дуже поступаються у вартості. Але, що ближче до літа й нового врожаю, матимемо і ширший вибір, і нижчі ціни. Тож худнути стане простіше.

Ірина Коваленко, Мар’яна Бухан, Андрій Вєтошкін