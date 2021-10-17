Карантинний провал в Мелітополі. Що чекає на регіони "червоної" зони

У понеділок, 18 жовтня, до Херсонщини, яка вже потрапила в "червону" карантинну зону, доєднаються ще чотири області – Одеська, Донецька, Дніпровська та Запорізька. В останній одна з найгірших ситуацій з поширенням COVID-19 - у Мелітополі. УНІАН спробував розібратися, чому так сталося, адже Мелітополь першим в Україні запровадив жорсткі карантинні обмеження ще десять днів тому.

Вже кілька днів поспіль у Запорізькій області підтверджують майже тисячу нових випадків COVID-19 щодоби. Понад дві сотні хворих – з Мелітополя. І це попри те, що місцева влада запровадила у місті жорсткі обмеження для населення, щоб знизити рівень захворюваності на COVID-19. Відбулося це ще десять днів тому, 7 жовтня. Вже тоді стрімке поширення хвороби викликало занепокоєння.

Місто суцільного свята

Чому так звана черешнева столиця України вийшла в лідери Запорізької області за показниками захворюваності на коронавірус, можна пояснити гучними святкуваннями у місті наприкінці вересня. Попри розуміння, що наближається нова хвиля COVID-19, яка нікого не омине, 25 та 26 вересня Мелітополь активно відзначав День міста.

"Мелітополь перетворився на місто суцільного свята: ярмарки, території смачної їжі, урочистості, зірковий футбол", - повідомляла тоді місцева влада.

Дійсно, народні гуляння зібрали тисячі городян, а "вишенькою на торті" стали масштабні феєрверки та великий концерт за участі вітчизняних зірок шоу-бізнесу. Звісно, глядачі не дотримувались ніякої дистанції, та й про масковий режим ніхто не згадував. "Мелітополь два дні масштабно святкував День міста – наприкінці вересня в місті були масові заходи. При цьому, ані маскового режиму, ані соціальної дистанції ніхто не дотримувався", - розповіла УНІАН лікар-інфекціоніст Марина Анжарова.

Як наслідок – сплеск захворюваності на COVID-19. Наразі Мелітополь є рекордсменом Запорізької області щодо кількості інфікованих коронавірусом. І офіційна статистика підтверджує слова лікарки.

Так, перша заступниця мера Мелітополя Ірина Рудакова зазначила, що протягом тижня до початку святкування Дня міста захворіли 450 людей, а вже наступні сім днів після масових заходів медики офіційно підтвердили коронавірус у майже 700 осіб. Кожного наступного дня до медичних закладів Мелітополя надходили нові пацієнти. Їх розміщували не лише в палатах, а й в коридорах, бо місць на всіх не вистачало.

Наразі місцеві лікарі працюють цілодобово і без вихідних. Аби не втрачати людські життя, обласна влада ухвалила рішення про перепрофілювання звичайних лікарень на ковідні.

"На минулих вихідних ще одну лікарню в Запорізькій області було переведено в режим лікування хворих на COVID-19… Статус ковідної отримала лікарня смт Веселе – вона буде приймати хворих з Мелітополя. Всі лікарні Мелітополя переповнені, хворих відвозять до лікарень Акимівки та Веселого", - повідомляють у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації з посиланням на заступника директора Департаменту з питань охорони здоров’я Марину Воловик.

І це - єдиний офіційний коментар стосовно того, що відбувається у місті.

Чому не діє карантин

Щоб хоч якось зменшити швидкість поширення захворюваності на COVID-19, влада Мелітополя з 7 жовтня запровадила жорсткий карантин, зокрема тут скасували всі масові заходи, у кафе та ресторанах дозволили працювати лише вакцинованим співробітникам, або тим, у кого в наявності дійсний ПЛР-тест.

Торкнулися обмеження й міського транспорту. Маршруткам дозволили курсувати у ранкові та вечірні години – з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00. Влада пояснила: такий графік роботи маршрутних таксі підлаштований під школярів та працююче населення, аби вони могли своєчасно дістатися до школи та роботи.

Окрім того, згідно з рішенням, проїзд у громадському транспорті дозволявся або лише щепленим, або ж тим, хто офіційно може підтвердити, що не хворіє на COVID-19. Для цього мелітопольці мали б показувати сертифікат про вакцинацію, або ж негативний результат ПЦР-тесту водіям. Проїзд для школярів дозволявся при наявності довідки з навчального закладу або учнівського квитка…

Вже в понеділок, 18 жовтня, схожі обмежувальні заходи запрацюють по всій Запорізькій області, а також в інших регіонах, які потрапили у "червону" карантинну зону. Втім, варто врахувати досвід Мелітополя, який, на жаль, виявився невдалим.

По-перше, через вищеназвані нововведення місто потрапило у транспортний колапс, адже більшість водіїв маршруток не були вакциновані та не мали права керувати транспортом. Така ж ситуація - з пасажирами, більшість з яких також невакциновані.

По-друге, у соцмережах місцеві мешканці висловлювали обурення діями влади, називали їх геноцидом та знущанням з людей: "Ганебно і соромно за місто, вірніше, за керівництво міста. Це – не робота, це показовий виступ…". Показовою виявилася історія малолітньої школярки, яку без довідки з навчального закладу не пустили у три маршрутки. Пожалів дівчинку лише четвертий водій.

Врешті, схема, вигадана і запроваджена місцевою владою, не спрацювала, і вже наступного дня після запровадження так званих обмежень транспорт в Мелітополі курсував у звичному режимі: маршрутні таксі їздили протягом всього дня, ніхто з водіїв довідки не перевіряв (чисто фізично це дуже складно – слідкувати за дорогою, рахувати здачу та ще й перевіряти папірці). Ба більше, за словами самих мелітопольців, ніхто з водіїв навіть не робив зауваженням пасажирам, які їздили без масок.

Згодом влада вирішила з 11 жовтня перевести учнів на "дистанційну", а вже з 18-го відправити на дострокові канікули. Дитсадки працюють у звичному режимі.

Чиновники пішли у "режим тиші"

Чому саме Мелітополь став осередком розповсюдження коронавірусної інфекції в регіоні, чи вистачає місту кисню та необхідних ліків, чи справляються з навантаженням лікарі? Що буде далі, коли місця для хворих закінчаться в сусідніх Акимівці та Веселому? Які заходи в боротьбі з пандемією ще планує застосувати місцева влада? Ці питання УНІАН хотів поставити керманичу Мелітополя Івану Федорову. Проте він ані на телефонні дзвінки, ані на СМС не відповідав. Лишень передав через свого прес-секретаря, що не буде спілкуватись з кореспондентом агентства.

Втім, ігнор УНІАН отримав і від заступників мера, і від інших чиновників мерії, які відповідають за ситуацію в місті.

"Коментарів не буде. На цьому розмова завершена, не дзвоніть, будь ласка, більше", - сказала УНІАН телефоном жінка, яка представилась Іриною, керівником одного з департаментів Мелітопольської міськради.

За відповідями УНІАН звернувся й до голови Запорізької ОДА Олександра Старуха. Він на дзвінок відповів, проте, коли почув суть питання, просто поклав слухавку… Його профільний заступник Злата Некрасова теж, за прикладом шефа, відповідати не стала.

Складається враження, що чиновники, у світлі катастрофічної ситуації з поширенням COVID-19, просто не знають, як діяти. Адже, якщо вірити місцевим правоохоронцям, якщо наприкінці літа у Запоріжжі щодня було 15-17 викликів з приводу смерті людей вдома (поліцейські мають зафіксувати, що смерть була не насильницька, а природна), то наразі – 50-60 на добу. "І кожен третій – ковідний. Вік – від 17 до 80 років, люди помирають вдома", - розповідають в поліції і додають, що така ситуація по всій області.

Разом з тим, заховати голову у пісок і просто не відповідати на запити журналістів не вдасться. Як зазначалося, Запорізька область з 18 жовтня перейде до "червоної" зони епіднебезпеки поширення COVID-19. У місцевих лікарнях, де вже зараз дефіцит місць, їх не побільшає. Тож громадськість все частіше звертатиметься до влади з запитаннями, що буде далі, які заходи будуть вживатись, аби стримати поширення смертельної інфекції, що саме стало причиною сплеску захворюваності та чи поніс хтось за це відповідальність.

Ірина Дубченко

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