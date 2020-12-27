Шкідливе святкове меню. Що треба знати, щоб не наїстися отрути і не напитися хімії

Українці готуються до свят і штурмують супермаркети. Але які з популярних на святковому столі продуктів їстівні тільки на вигляд? Про що виробники не повідомляють споживачеві?

В супермаркетах перед святами - одна знижка перебиває іншу. Іноді цінники просто шокують. Наприклад, ікра за 90 гривень. Чи таке взагалі можливо?

Ікра з формальдегідом

Полиці заставлені сотнями банок. Але трішки почитавши етикетки, захисниця споживацьких прав Владислава Миронова разом з ТСН.Тиждень переконується: багато тут саме банок, а виробників усього чотири.

Для експертизи ТСН.Тиждень відібрав ті зразки, які не містять уротропіну в складі. Цей давній консервант для ікри, зазвичай, ховається за написом Е 239. І вже за півтора місяця прямо в банці він перетворюється на формалін - швидкодіючу клітинну отруту.

За словами засновника компанії з фішбукінгу Андрія Дрогобицького, він вже другий рік займається онлайн-доставкою риби та ікри прямо від рибалок Аляски. Адже з Росії везти кав'яр вже шість років заборонено. Щоправда, з Білоруссю таких обмежень нема - тож раптом білоруські болота стали тоннами постачати нам дари моря.

«70-80% річного обсягу ікри відбувається саме у грудні», - розповідає Андрій ТСН.Тижню.

Андрій працює лише за попередніми клієнтськими замовленнями. Каже, що важлива рекомендація – вжити ікру протягом трьох днів (до тижня) з моменту доставки.

Річ у тім, що короткий термін зберігання – це ознака безпечності. Це означає, що до кав'яру не додають жодних консервантів.

Гексаметилентетрамін, уротропін, або просто Е 239 - вбиває гнилісні бактерії і руйнує білок. Найпопулярніший консервант, який подовжує життя ікрі і скорочує наше з вами. Це кристалічна речовина солодкувата на смак з запахом тухлої риби.

«Якщо ви хоч раз розпалювали сухий спирт, то це ще один спосіб застосування цієї речовини. Вона - компонент вибухівки і пластмас. Тож логіка усяко підказує - в рот таке класти не треба», - каже кореспондент ТСН.Тижня Наталія Ярмола.

І найцікавіше. Головний постачальник уротропінової ікри - Росія - вже 10 років тому заборонила використання Е239. А в Україні це досі дозволена в їжу отрута.

«Не такий страшний уротропін, як продукт розпаду - формальдегід. Всі розуміють, що таке формальдегід, як він вражає очі, печінку, нирки, нервову систему», - розповідає ТСН.Тижню голова ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» Владислава Миронова.

Він ще накопичується в тілі, бо дуже повільно виводиться з організму і посилює й без того алергенний ефект ікри.

«Найчастіше це шкірна реакція. Це може бути почервоніння, кропивниця. Набагато рідше можуть виникнути дихальні реакції, набряк Квінке», - розповідає ТСН.Тижню дієтолог, засновниця асоціації дорослого та дитячого харчування Наталія Самойленко.

Вона нагадує, що давати кав’яр маленьким дітям не можна. Починати варто років з 7-9.

Окрім вмісту консервантів, наступною оцінкою правильної ікри є зовнішній вигляд. Пильнуйте, аби кожна зернинка відділялася одна від одної, і вся була одного кольору. Ікра, яка має вигляд каші, втрачає користь. Тому звертайте увагу на тару: у прозорій видно, що купуєте. Також варто дивитися на температурний режим, де вона зберігалась. І, звісно, на ціну.

«Ті пропозиції, які ми бачимо в інтернеті за 500 гривень півкілограма ікри, візьми дві банки, а третя в подарунок... Не може якісна справжня ікра коштувати 100 гривень за 100 грамів. Справжня може коливатись від 300 гривень до 500 за 100 грамів. В залежності від виду ікри», - розповідає ТСН.Тижню Андрій Дрогобицький.

Олів’є з кістками

Головний салат на столі - олів’є: тут у нас морква, картопля, яйце, горошок… Але ТСН.Тиждень перевірить інший інгредієнт. Ковбаса варена.

«На перевірку я взяла аж шість зразків ковбаси вищого сорту. Напис на них гарантує, що в ковбасі, крім м’яса, я нічого не знайду. У складі так і пишуть», - каже кореспондентка ТСН.Тижня Наталія Ярмола.

То що ж збираємося там шукати? - ММО. М’ясо механічної обвалки. По суті, перемелені кістки і відходи, які під сильним пресом перетворюються на фарш. Та дрібняться далеко не всі. Експерти називають цю небезпеку - кістяні голки. Гострі і вкрай травматичні для шлунка малесенькі уламки кісток.

«Це небезпечно для нашого кишківника. Це продукти, на які наш організм не адаптований. Ми не їмо кістки. І якщо кістки потрапляють в кишкову систему, це сприяє імунним захворюванням кишківника, адже кістка сприймається як чужорідний об’єкт», - розповідає дієтолог, засновниця асоціації дорослого і дитячого харчування Наталія Самойленко.

Шкода нашому здоров’ю, але шалені прибутки для підприємств, які, порушуючи всі букви закону, кладуть у ковбаси вищого сорту кістки. То чи знайдеться хоч один зразок ковбаси вищого гатунку виключно із м’яса? Ми покажемо тих, хто обманює.

Вино ігристе чи іскристе?

Останній продукт, який ТСН.Тиждень перевірить з новорічного меню – шампанське.

Біля полиць з алкоголем людей найбільше. І до цього відділу магазин навіть приставив спеціально навченого консультанта. Він роз’яснює нам різницю між вином ігристим та іскристим: «Це виноградне буде. А це вже з яблучного соку, ароматизатора і кисню».

Тобто, якщо ви раптом у якості шампанського купили пляшечку іскристого, знайте - це штучно загазований напій, часто навіть не з винограду. Натуральне вино підписується терміном «ігристе». Його і беремо на експертизу. Усе, що із написом «брют» потрапляє в наш кошик.

Один із наших критеріїв - ціновий діапазон. Обираємо від 90 гривень і вище. І обов’язково українське. Беремо по дві однакові пляшки одного виробника, однієї партії. Усе це купуємо.

П’ять зразків віддаємо в лабораторію, там нам скажуть, чи вино це взагалі. Інші п’ять – несемо сомельє на пробу.

Сомельє Дмитро Сидоренко і гадки не матиме, який виробник у якому бокалі. Все визначатиме на смак. Чи розпізнає фейк?

Перше, на що звертає нашу увагу - бульбашки підіймаються хаотично. І це не дуже добре. Адже це означає, що технологія була порушена. Бульбашки мають, як намистинки в намисті, рівно підійматися одна за одною. Також сомельє розповідає, що для розкриття смаку шампанське важливо не переохолоджувати. Ідеальна температура зберігання – від +7 до +12.

Перепробувавши, всі п’ять зразків, вердикт Дмитра Сидоренка такий: усі, крім першого, вина натуральні.

Та коли ТСН.Тиждень озвучить йому результати експертизи, він буде здивований. Ми теж.

Що викинути з новорічного столу?

Отже, експеримент ТСН.Тижня свідчить, що з чотирьох банок ікри у трьох знайшли уротропін. Про вміст Е 239 у складі й словом не обмовилися. Але є й гарна новина - це справді ікра, а не пофарбовані кульки желатину.

А от ковбасу в олів’є взагалі краще не брати. Всі шість зразків - із кістками, а мали б бути виключно з м’яса. Тож, дієтолог радить замінити цей інгредієнт м’ясом справжнім. Наприклад, індички.

І наостанок. Шість пляшок українського вина ігристого, сухого, яке ми перевіряли на натуральність. Всі вони експертизу…пройшли. Принаймні технічну. Тобто шампанське точно з винограду.

Та головне – ми, споживачі, мусимо пам'ятати - готуючи новорічне, чи просто щоденне меню, ми зобов'язані читати етикети на всіх цих баночках, пляшечках і ковбасках. Яким би дрібним шрифтом не писав їх виробник. Бо чим прискіпливіше ми у них вдивляємось - тим менше нас дурять і тим довше живемо.

Здоров'я вам у Новому році!

Наталія Ярмола, Олександр Ребенчук, Іван Головач, Євген Путята

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