Головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко: Якщо серед 100 людей є один з "Омікроном", то 90 з них захворіють

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко в інтерв’ю УНІАН розповів, чи влада виконала обіцянку доплатити лікарям за роботу в ковідних відділеннях, чим "Омікрон" кардинально відрізняється від попередніх штамів COVID-19 та як вакцинація впливає на ймовірність опинитися в реанімації.

Кілька тижнів поспіль на Львівщині фіксують рекордні темпи приросту захворювання на COVID-19. Наразі ситуація в області відповідає "помаранчевому" рівню небезпеки поширення коронавірусної інфекції. Що стало головною причиною спалаху цієї зими, чи відрізняються симптоми штаму "Омікрон" від попередніх штамів та як взагалі протікає хвороба УНІАН розпитав директора Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка.

На вашу думку, з чим пов’язано те, що Львівщина опинилася у лідерах добового приросту захворюваності на коронавірус?

Насамперед треба зазначити, що в цілому по Україні збільшилася кількість хворих на COVID-19. Але, дійсно, на Львівщині спостерігається значене зростання захворюваності. Передусім це зумовлено тим, що у нас, на Галичині, традиційно святкується цілий цикл новорічних свят, коли люди ходять в гості один до одного, водять вертепи, колядують. Здебільшого під час таких святкувань забувають про дотримання правил особистої гігієни, про масочний режим, про дистанцію. От і маємо результат – захворюваність зростає.

Крім того, була ціла низка вихідних, коли багато львів’ян виїжджали за межі області, в інші регіони до родичів, були на гірськолижних курортах… І також більшість точно ходили без масок. Тому сталася така ситуація.

Наскільки агресивний цей штам вірусу?

Цей спалах захворюваності зумовлений штамом "Омікрон", який значно заразніший за своїх попередників ("Альфа", "Дельта"). Якщо є один хворий на 100 людей, які оточують, то точно 90 з них (або й більше) захворіють.

Раніше домінував штам "Дельта" - він характеризувався меншим ступенем контагіозності і тому менша кількість людей хворіла. Тепер ситуація змінилася. Буквально в середу (26 січня, – УНІАН) було повідомлення американських вчених, що їм вдалося ідентифікувати чергову мутацію вірусу "Омікрон", заразність якого, можливо, буде становити 100%. Тобто, якщо є 100 людей і ще один хворий, то захворіють усі 100 осіб.

Тому чекати якогось значного полегшення ситуації наразі не варто. Має бути настороженість, стриманість, виваженість і дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Чому вірус так часто змінюється, мутує?

Така його природа, що він самостійно змінюється, аби вижити в навколишньому середовищі. Цим пояснюється і значна кількість мутацій, що відбувається у тому числі і з вірусом "Омікрон", який є наразі домінуючим.

Чи змінився протокол лікування у зв’язку з видозміною вірусу?

З 2020 року, коли ми почали приймати перших пацієнтів з ковідом, протоколи лікування мінялися неодноразово. Останній протокол лікування, наприклад, був наприкінці грудня 2021 року. Але кожен лікар, який лікує хворих на COVID-19, повинен врахувати особливості організму пацієнта. Тому застосування протоколу від букви до букви – не зовсім правильно.

Нас у медичному виші вчили, що кожен пацієнт – це окремий випадок, тобто він вимагає окремого підходу до лікування. Протокол – це напрям руху в лікуванні хворих на коронавірус. Тому ми вдячні фахівцям, які його розробляли, ми його впроваджуємо, і це дає змогу успішно лікувати більшість людей.

Симптоми "Омікрону" відрізняються від симптомів у попередніх штамів коронавірусу?

Для штаму "Омікрон" характерний початок – це часте чхання, нежить, закладеність носа. Далі з’являється біль в горлі при ковтанні, болять вуха, згодом приєднується кашель – нав’язливий, сухий - і підвищення температури. Крім цього, дуже характерною ознакою є виражена загальна слабкість, болі по всьому тілу. Особливо в плечах, попереку, ногах.

Яка завантаженість зараз у вашій лікарні?

Загалом у нас 230 ковідних ліжок. При тій заповненості, яка є на цьому тижні, можемо казати, що маємо понад 50% зайнятих ліжкомісць. Пацієнти, які підключені до апаратів вентиляції легень, були нещеплені.

До вас везуть людей зі всієї області?

Так, але в основному наш контингент – це хворі, які потребують кисневої терапії, які мають супутні захворювання (цукровий діабет, серцево-судинна патологія), хронічні хвороби, які не можуть лікуватися вдома чи в районних стаціонарах, бо там їм у повному обсязі не в змозі надати кваліфіковану допомогу.

Якого віку пацієнти?

Віковий ценз цих хворих різний. Більшість – середнього віку. У відділенні реанімації серед тих, хто на апаратах ШВЛ, – 90% особи віком понад 60 років. Також 1-2% – це пацієнти, старші 70 років.

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Ваш медзаклад забезпечений ліками чи пацієнтам щось доводиться купувати самим?

Станом на сьогодні лікарня практично повністю забезпечена необхідною кількістю медикаментів. В тому числі ми отримали незначну кількість противірусного препарату "Ремдесивір", але, напевно, нам його все ж не буде вистачати для всіх, хто потребує. Інші препарати, такі як інсуліни закордонного виробництва чи серцево-судинні, які хворі отримують впродовж життя, пацієнти докуповують. Річ у тім, що наша лікарня – монопрофільна, тобто у нас немає додаткових діабетичних чи серцево-судинних ліжок. Але ці ліки відпускають за єдиним електронним рецептом, тому, як правило, пацієнти отримують їх безкоштовно.

У скільки обходиться один день лікування одного хворого?

Якщо хворий перебуває в реанімації, то один день лікування може коштувати, орієнтовно, 17-22 тисячі гривень, в залежності від препаратів, які використовують. Якщо, наприклад, хворий у звичайному відділенні, то, знову ж таки, це залежить від вартості медикаментів – 8-9 тисяч гривень.

Медики у вашій лікарні всі вакциновані?

У нас вакциновано понад 95% персоналу. Але лікарі теж люди, вони перебувають поза межами медзакладу, їздять у транспорті, ходять у магазини. І коли виходять з лікарні, мають контакт з різним середовищем. Переважно в таких умовах вони заражаються коронавірусом. Хоча в лікарні дотримані певні режимні моменти, тому інфікування в медзакладі зведене до мінімуму.

Держава виплатила всі обіцяні доплати за лікування ковідних пацієнтів?

Станом на сьогодні НСЗУ ще не надіслала на адреси лікувальних установ жодного договору, який би обумовлював суму доплат. А щодо грудня минулого року, в повному обсязі виплачена вся необхідна допомога, ми закрили минулий рік, у нас немає заборгованості ні по зарплаті, ні по доплатах.

Але хочу акцентувати увагу, що журналісти, зазвичай, кажуть про 300% доплати. Це не зовсім так. У постанові Кабміну чітко вказане слово "до 300%". Тобто сума доплати визначається залежно від того, скільки те чи інше відділення пролікувало хворих. Бо якщо одне відділення пролікувало 100 людей, а інше – 10, то, без сумніву, одні отримають більше, а інші – менше. Ми мусимо проводити диференціацію залежно від участі персоналу в лікувальному процесі.

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Окрім того, хочу зазначити, що з 1 січня 2022 року набула чинності постанова Кабміну про підвищення мінімальної зарплати лікарям та медсестрам. Але мене як керівника турбує, що в ній немає жодного слова про заробітну плату молодшого медперсоналу, які також виконують левову частину догляду за хворими, у тому числі й ковідними. Також там не йдеться про підвищення зарплати технічному персоналу, які ремонтують санвузли і крани, водіям, бухгалтерам тощо. А їм теж доводиться працювати у ковідних відділеннях, понаднормово і т. д. Тому, вважаю, що представники медичної галузі мають звернутися до центральних органів профспілок з вимогою, аби першочергово було розглянуте підвищення зарплати і цим категоріям працівників.

А пересічним громадянам раджу носити маски, дотримуватися дистанції, обов’язково вакцинуватися, за перших ознак захворювання не виходити з дому і не панікувати. Бережіть себе.

Мирослава Бзікадзе

Мирослава Бзікадзе