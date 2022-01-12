За словами прем'єр-міністра, трансформація медичної системи наступного року відбуватиметься прискореними темпами.

Кабінет міністрів прийняв рішення про підвищення заробітних плат лікарів з 1 січня 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду.

Так, розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці складе: на рівні не менше 20 тис. грн - лікарям (крім лікарів-інтернів) і професіоналам з вищою немедичною освітою, допущеною до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я; на рівні не менше 13,5 тис.грн - фахівцям з базовою вищою і неповною вищою медичною освітою.

Читайте такожЗ 1 січня мінімальна зарплата лікарів складі 20 тисяч гривень – Зеленський

"Трансформація медичної системи у 2022 році відбуватиметься прискореними темпами завдяки рекордному бюджету, виділеному на цю сферу. Серед ключових позицій - суттєве збільшення рівня оплати праці медиків, а також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників. Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тис.грн — це вагомий результат для нашої країни. Завдяки рекордному бюджету НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати та модернізувати медустанови", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зарплата медиків:

1 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що з 1 січня 2022 року мінімальна зарплата лікарів складе 20 тис.грн, а середня зарплата лікаря складе 24 тис. грн.