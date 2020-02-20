Секс-шопи української провінції: продавці-психологи, інтим-магазин «У тьоті Соні», дивний контингент й страшилка-легенда про член-баклажан

Підвал на невеличкій вулиці у самісінькому центрі Чернівців приваблює перехожих своєю оригінальною вивіскою «У тьоті Соні». Це – легендарна крамничка, адже заклад є першим секс-шопом міста.

«Цього року будемо відзначати 25-річчя», – розповідає син власників магазину, 48-річний Андрій Герич, батьки якого взялися за цей бізнес ще у часи, коли в Чернівцях про секс всі говорили напівпошепки.

«Щоправда, відкривали його не ми. Був один чоловік, звали Ісааком. Цей магазин одразу ж не позиціювався як секс-шоп. Спочатку Ісаак торгував тут консервами, харчовими продуктами та іншими товарами. Як у сільпо. А згодом він відкрив тут маленьку поличку із секс-атрибутикою… Тоді в нас начальником обласного управління був Геннадій Москаль. Ісаак розповідав: «Розумієте, йду до нього… Підготувався, написав собі, що я буду говорити, одягнувся відповідно, те, се… Приходжу, кажу – так і так, хочу відкрити, дайте дозвіл… А той відповідає триповерховим матом: «Людям жерти нічого, а ви тут таке продавати хочете!»», - згадує Герич.

Секс-ентузіаст Ісаак часто їздив до Одеси, звідки й почав привозити до Чернівців перші вібратори. «То були часи, коли й особливо не було звідки брати такі товари. Звісно, контрабандою завозили. Не те, що зараз – будь ласка, його скрізь є і багато… Пізніше мої батьки взяли цей магазин у Ісаака, після чого він переїхав до Ізраїлю», - розповідає власник секс-шопа.

На запитання, чи не боялися його батьки ризикувати, коли бралися за цей бізнес, чоловік відповідає, що спочатку вони планували більш традиційний бізнес – гастроном. Але оборотних засобів було не багато, для великого асортименту продуктового магазину грошей не вистачало.

«Ісаак, коли виїжджав, розповів нам, звідки він брав секс-товари, залишив координати. Розповів, яка продукція найбільш ходова… Згодом цей бізнес почав у нас розвиватися, і став сімейним. Коли батьки покинуть цю справу, її буду продовжувати я», - розповідає Андрій.

Крім крамнички «У тьоті Соні», у сім’ї Геричів є ще один заклад із продажу товарів інтимного характеру. «Кілька років тому ми відкрили ще один секс-шоп. Він знаходиться в одному з торговельних центрів Чернівців. Якщо в крамниці «У тьоті Соні» ми зберегли автентичну назву, яку придумав ще Ісаак, то новий магазин має вже новітню назву – «Інтим-бутік»», – каже пан Андрій.

Секс-подарунки на… Миколая

Чернівці залишаються доволі закомплексованим містом у питаннях сексу. «Ось, позавчора в мене була жінка-покупець, щось собі вибирала, тим часом її чоловік сидів у машині і лише дзвонив і дзвонив: «Давай, швидше, виходь». Я запропонував, щоб і він зайшов, щоб порадились, вибрали продукцію… Не захотів, соромно йому було. Звісно, є комплекси в людей. Тим паче, в такому маленькому місті, де всі усіх знають. Ще якось в мене питали: «А до котрої години ви працюєте? Можна ваш телефон?». Я даю візитку. А люди не хочуть брати, соромляться. Мовляв, діти можуть побачити…», - розповідає власник секс-шопа.

Серед найбільш «ходових» товарів «У тьоті Соні» пан Андрій називає вібратори, які найбільше беруть напередодні Нового року і перед Днем Святого Валентина. «Сплеск продажу перед святом закоханих починається не 13-го, і навіть не 14-го лютого, а за тиждень. Виторг у ці дні збільшується у чотири-п’ять разів. А ось у 2018 році ми помітили певний ріст торгівлі – уявіть собі – на День Святого Миколая!», - каже він.

За словами пана Андрія, молодь, студенти, як правило, обирають в магазині дешеві «приколи» (переважно, китайські товари – прості та досить вульгарні, як сережки із пенісами) та недорогі надувні ляльки. Дівчата часто беруть парфуми з феромонами.

«Зазвичай, наша аудиторія – люди від 45-ти до 65-ти років. Хоча, іноді заходять і пенсіонери. Скажімо, дядько, якому на вигляд 80 років… Він раптом згадав, що існує така річ, як секс. Прийшов, каже, дайте мені щось, бо маю молоду жінку», - розповідає Герич. Втім, за його словами, продавці інтим-магазину таким клієнтам розповідають і про негативну сторону – яке у такому віці може бути навантаження на серце…

«Якось приходив до нас священник, – продовжує пан Андрій. – Запитував, радився… Каже, його дочка вийшла заміж, чоловік гарний, вони добре живуть. Але щось пішло не так, і дочка це помітила – він виявився гомосексуалістом. Тож священник запитував, що робити. Ми ж відповіли – навряд чи можемо чимось тут допомогти…».

Секс дозволяє залишатись оптимістами

Співвласник секс-шопа запевняє, що останнім часом магазин частіше відвідують жінки, чоловіка стали більш пасивними: «До якогось часу чоловіки були менш закомплексованими, ніж жінки. Могли спокійно зайти і обрати необхідні товари. Але зараз, помітив, відбувається якась така фемінізація суспільства. Чоловіки стали «кволенькими»… У часи мого юнацтва, коли доступ до порнографії був дуже обмеженим, грубо кажучи, ми «доглядали» за живими дівчатами. Нині ж молоді хлопці, маючи вільний доступ до інтернету, в якому багато порно, частіше спілкуються з віртуальними».

Відвідувачів секс-шопів пан Андрій поділив би на дві категорії. Перша – коли люди приходять в інтим-магазин через обставини чи стан здоров’я: «Урологи, сексопатологи присилають їх до нас. Популярна проблема – у чоловіка короткий статевий акт. Молодий хлопець здоровий, енергія в ньому кипить! Відповідно, він завжди «на взводі». Виявляється, всього-на-всього, потрібно купити спеціальний крем. А з часом у цієї ж людини з’являється інша проблема – немає збудження. Тоді теж приходять».

Друга група людей – такі собі «секс-ентузіасти». «Вони навіть краще, ніж ми розбираються у цій тематиці! Їх ці питання цікавлять глибше. Скажімо, якось заходила людина, цікавилась, чи є у нас вібратори з підігрівом. У «секс-ентузіастів» завжди вогник в очах, ці люди, попри різні негаразди у житті, і ситуацію в державі, не припиняють радіти й отримувати задоволення від життя. Очевидно, що секс дозволяє їм залишатися оптимістами», - вважає Андрій Герич.

Продавець секс-шопу має бути психологом

Секс-шопи і маленьке, консервативно налаштоване і переважно сільське, а, відповідно, глибоко релігійне Закарпаття – речі практично несумісні. Попри це, в Ужгороді функціонують два таких заклади. Були спроби відкрити пікантні магазинчики і в райцентрах. Однак, хоча й переважали в них такі товари, як білизна, доля їх не щаслива – в основному, всі позакривалися. На переконання тих, хто «вижив», закрилися через брак клієнтів та орієнтацію на швидкий прибуток. Фактори, які в цьому бізнесі не працюють. Тим більше, на Закарпатті. Уявіть, якби Іван чи Марія в населеному пункті на 10-15 тисяч мешканців зайшли в секс-шоп? «Сусіди» їх обговорювали б довго і нудно…

Попри це, попит на такі магазини не тільки є, але й збільшується. Кількість людей, яким цікавий товар секс-шопів, зростає. Причому настільки, що навіть в порівняно маленькому Ужгороді років п’ять тому один з таких магазинів… обікрали.

Співробітники секс-шопів переконують, що інтерес до секс-товарів стабільно високий. А напередодні Дня закоханих або 8 березня ще й збільшується. Хтось приходить приглянути прозору чи тематичну білизну, а хтось «щось цікавіше». Є ті, хто цікавиться різними секс-іграшками та слідкує за тим, «що нового на ринку». Втім, трапляється, що відвідувачі заходять і просто подивитись, а виходять, придбавши не одну цікавинку.

«Взагалі, продавець у секс-шопі (не важливо, чоловік чи жінка) має бути психологом, – розповідає власниця одного з секс-шопів в Ужгороді. – Я так само знаю і психологію, і анатомію, і фізіологію, можу багато чого порадити тим, хто прийде. Чи це буде самотня людина, чи пара, яка ще не знає, чого хоче… Я допомагаю і підказую. Це відбувається ввічливо, тактовно. Адже головне – інтелігентність».

Основним конкурентом секс-шопів наразі є Інтернет-магазини. «Навіть самі покупці іноді зізнаються, що їм простіше замовити якісь секс-іграшки на AliExpress чи в будь-якому іншому магазині, ніж у нас. Мовляв, ніхто не знатиме, що тобі прийшло поштою, – розповідає колишня продавчиня секс-шопу Марина. - Усе так. Але, наприклад, ми в магазині стикалися з тим, що товар не відповідає за описом та якістю заявленому виробником. Так само і наші покупці скаржилися, що «повелися» на нижчу ціну, ніж, приміром, в Ужгороді, і прогадали… До речі, ми мали багатьох клієнтів, які після невдалої покупки в Інтернеті завжди приходили до нас. Купували щось собі, щось «куму, брату чи свату» в подарунок, але приходили».

Попит змінюється – росте культура?

Основна категорія клієнтів ужгородських секс-шопів – люди віком від 20 до 50 років. Але вистачає й суттєво старших, наприклад, чоловіки цікавляться препаратами на кшталт «Віагри» (причому частіше – органічного походження, аби не завдавати шкоди організмові), засобами для продовження задоволення тощо.

Жінки найчастіше заходять за білизною. З одного боку, гарний привід відвідати магазин, щоб придивитися ще щось. А з іншого – у секс-шопах, зазвичай, справді хороший вибір сексуальної білизни, яку в звичайних магазинах не купиш. Замовляти її через Інтернет не вигідно – невідомо, як «ляже», а в магазині пеньюар можна й приміряти.

За словами співробітників секс-шопів, мешканці Закарпаття не мають якихось особливих вподобань. Купують все: і лубриканти, і білизну (як жіночу, так і чоловічу), і різні іграшки та засоби для задоволення. «Якось зайшла жінка років 40, яка придбала фалоімітатор та купу інших іграшок, білизну… загалом, зробила нам хорошу виручку, – розповідає продавчиня секс-шопу. – Не знаю, чи вигадала, чи ні, але казала, що сама приїхала з США, де жила протягом тривалого часу, і де немає табу на подібні речі, а зараз купує все це для своєї сестри, в якої з чоловіком у ліжку не все гаразд, і вона боїться його втратити. Тож сестра вирішила допомогти».

Як не дивно, але за словами продавців інтим-магазинів, попит на секс-товари змінюється завдяки… заробітчанам та безвізу. Зрештою, закарпатці їздять у Європу на заробітки, тож доволі обізнані в тому, що стосується секс-культури. Так само сприяє цьому відкритість кордонів – коли за кілька кілометрів від твого будинку кордон, то виїдеш у Словаччину чи Угорщину, бодай, з цікавості. А вже там секс-шопи – розповсюджена річ, і люди, які відвідують їх, не мають за плечима неадекватного радянського спадку «у нас сексу немає…».

Файне сексуальне місто

В Тернополі УНІАН потрапив до магазину інтимної культури «Влад» у переддень Свята закоханих, і менеджер-консультант ледве знайшла кілька хвилин поспілкуватись через наплив клієнтів. Це, фактично, розвіює стереотип, що Тернопіль – побожне консервативне місто, жителям якого не до розмаїття інтимних товарів. До речі, розташований магазин не десь на задвірках чи у сховках дворових нетрів, а у самому центрі – на головному майдані міста.

«Насправді у Тернополі чимало активних розкомплектованих жителів, у нас є постійні клієнти. Дуже часто приходять молоді юнаки через психологічні особливості віку – їм соромно купувати презервативи в магазині чи аптеці, коли у черзі хтось стоїть за спиною і всі чують, що ти купуєш. До того ж, молодь обирає собі у нас презервативи з вусиками, бульбашками, пір’ячком на кінці, їм таке більш цікаво», – каже менеджер-консультант магазину Оксана.

Найбільше роботи у неї перед Днем закоханих, 8 березня, на Миколая та… в період музичного фестивалю «Файне місто».

«На фестиваль приїжджає дуже багато розкомплексованих молодих людей, вони купують всілякі прикольні речі з жіночими грудьми чи фалосами, аби потім в такому образі тусити на фестивалі. Фартухи, або тапки з грудьми чи фалосом також часто купують на Миколая. Причому, чоловікам купують наряд, на якому стирчать груди, а жінкам – навпаки. Напевне, це можна пояснити тим, що жінкам вистачає власного бюста, як і чоловікам власної «чоловічої гідності», тому заведено дарувати те, чого їм природа не дала», – іронізує Оксана.

Любителі «споглядання», їстівний інтим-гель для вегетаріанців та вібратори для дистанційного використання

Останнім часом, за її словами, люди почали приходити в магазин парами. І тернополяни не криються, що візит в секс-шоп їм порадив психотерапевт.

«Зараз стає модно ходити до психолога. Іноді хтось у парі надто скутий, зажатий. Загалом, люди не звикли говорити про свої потаємні бажання, бо не знають, як на це відреагує їхня половинка. Все це з часом відбивається на стосунках і, врешті, партнери шукають допомоги в психолога. А потім приходять до нас і обирають щось таке, що раніше не наважувалися спробувати. Іноді навіть звичайні настільні сексуальні ігри, які допомагають збутися напруженості, і секс після цього набагато яскравіший. Нерідко купують щось і у відділенні БДСМ», – розповідає консультант магазину.

Окрім юнацтва та подружніх чи просто закоханих пар навідуються в магазин і не надто бажані клієнти. Зокрема, влітку забагато вільного часу мають школярі, декому стає цікаво зайти в секс-шоп.

«Ми їх просимо вийти, оскільки в магазині є чимало продукції з ілюстраціями, на які дітям такого віку дивитися ще зарано. Окрім цього, регулярно заходять чоловіки старшого віку, які одразу ідуть у відділення, де є муляжі жіночих статевих органів, стоять перед ними тривалий час і мовчки розглядають… Якщо я в цей час в магазині сама, то мені хочеться, щоб вони якнайшвидше пішли, почуваю себе в такій ситуації не надто комфортно… Такі люди старшого віку приходять «на споглядання» регулярно. Але це не одні й ті самі чоловіки», – зауважує пані Оксана.

Водночас, є в магазину клієнти за 60-70 років, які приходять не лише мовчки подивитися на зображення жіночих принад, а купують лубриканти для підсилення ерекції. «Також популярністю в нашому магазині користуються лубриканти для анального сексу з антисептичними та антибольовими властивостями. Є їстівний гель-новинка для вегетаріанців – він на травах, там виключно природні компоненти, жодної хімії. Причому, навіть тюбик цього гелю зроблений за модними тенденціями сьогодення, він не несе загрози довкіллю, оскільки розчинний. Деякі лубриканти мають зігрівальну чи навпаки охолоджувальну дію. Є так званий «вібруючий» лубрикант, який призводить до частого скорочення м’язів, їх вібрації. Це вносить свою родзинку у секс. Також маємо одяг з цукерок, який можна зі свого партнера з’їсти. Зараз лишився лише один такий бюстгальтер. Чоловічі стрінги та жіночу білизну з цукерок напередодні дня Валентина розкупили», – каже Оксана.

Пропонують в магазині і різноманітні електронні вібруючі пристрої, деякі з них призначені для… дистанційного використання. Вони набули актуальності після того, як чимало жителів Західної України почали виїжджати на заробітки. Попри чималі відстані, бажання хоч якихось інтимних стосунків зі своєю половинкою залишається. І тут в пригоді стає пристрій сатисфаєр.

«Там є спеціальна програма, яку можна завантажити на смартфон. Віброіграшка може бути в одного партнера, а керує інтенсивністю її роботи, різними циклами та можливостями інший партнер. При цьому обидвоє бачать одне одного, спілкуючись, наприклад, по «Скайпу» чи по «Вайберу»», – пояснює менеджер-консультант.

Також останнім часом, за словами Оксани, жінки приходять в магазин за вібруючими вагінальними кульками, які гінекологи рекомендують для відновлення пружності м’язів піхви після пологів.

В секс-шопах тільки дівчата

Найбільш розкутими у питаннях сексу (якщо судити за кількістю інтим-магазинів) серед відвіданих УНІАН міст, виявились мешканці Запоріжжя. Проспект Соборний - центральна вулиця обласного центра – буквально «всіяна» різними «полуничками-насолодами»: такі магазини є чи не на кожній зупинці громадського транспорту. Цікаво, що інтимні магазинчики найчастіше відкриваються в приміщеннях, в яких раніше «базувались» різноманітні секонд-хенди, банківські відділення та представництва кредитних спілок, які видають швидкі кредити.

В одній з невеличких крамничок для дорослих працюють дві молоді жінки. Анастасії – 29. Вона вже третій рік заміжня, закінчила економічний факультет місцевого вишу, встигла попрацювати логістом у великому агрохолдингу. Потім кілька років прожила в Росії, нещодавно повернулась додому. Знайти роботу за фахом виявилось важко. Тож жінка залишила своє резюме на сайті з пошуку роботи.

«Коли мені подзвонили й запропонували роботу у, так би мовити, специфічному магазині, я відразу відмовилась. Для мене це було просто шоком, бо я не те, щоб ніколи не заходила до таких крамниць, я взагалі й гадки не мала, що там продають та як тим всім користуватись», - з посмішкою згадує жінка.

Проте, безробіття та цікавість все ж взяли своє і вже за тиждень Анастасія стажувалась на посаду продавця-консультанта.

«В мене навіть запис у трудовій книжці є. Так і написано: продавець-консультант. Дякувати Богу, що там не пишуть, що саме я продаю», - сміється вона. Фалоімітаторами та «гумовими жінками» дівчина торгує вже майже рік.

Трохи більше трудового стажу у її напарниці, 32-річної Людмили, розлученої мами двох дітей. Жінка закінчила заочне відділення того ж вишу, що й продавчиня Анастасія. Вона – дипломований психолог. Проте за фахом працювала зовсім мало: спочатку декретні відпустки, потім вирішила, що професія – не для неї. Хоча знання психології у нинішній роботі їй стали в нагоді.

Дівчата працюють позмінно – тиждень на роботі, тиждень – вихідний. Кажуть, що їх змінниці – також жінки. У цій нелегкій справі пробували себе й чоловіки, проте на них потенційні клієнти, незалежно від статі, реагують з меншою довірою.

Жінки по секрету розповідають, що отримують дуже не погану заробітну плату за мірками Запоріжжя. Скільки саме – не зізнаються, проте наголошують: вона вище середньої по місту (а це більше ніж 12 тисяч гривень). Окрім того, до своєї чесно заробленої зарплатні, дівчата отримують ще й фінансові бонуси, розмір яких залежить від рівня продажів.

На кількість проданих фалосів свята не впливають

За словами Анастасії та Людмили, з кожним місяцем різновид товару в їхній крамничці для дорослих лише збільшується. Білизна, іграшки для втіх, різні медичні засоби – це ТОП продажів. Асортимент – на будь-який смак та гаманець.

Дівчата сміються: здивувати клієнта можуть і кольором, і розміром, і нестандартними «прибамбасами» у вигляді різних шипів, кульок, дірочок та паличок.

При цьому, за словами продавчинь, рівень продажу товарів майже не залежить від свят та пори року. Наприклад, напередодні Дня закоханих ажіотажу тут не було взагалі. А от до Нового року запорожці готувались ретельніше.

«Якщо говорити, про подарунки до свят, то їх купують на подарунки, скоріш, заради приколу. Дівчата купують білизну для кумів, або ж молодь приходить за костюмами медсестер напередодні корпоративу. Проте, сказати, що напередодні свят закохані вишукуються в черги за інтимними подарунками, такого немає», - кажуть дівчата.

А от цікавий факт у тому, що більшість продажів припадає на будні дні. Люди заходять до запорізьких секс-шопів найчастіше в період з 11 ранку до 15-16 годин.

«Клієнти – як жінки, так і чоловіки. Вони купують товари в рівній кількості. Однак дівчата частіше купують щось для себе – іграшки, білизну. Чоловіки ж, навпаки, обирають більше для своїх других половинок», - кажуть продавці-консультанти.

Стосовно віку клієнтів, то сюди навідуються і 18-річна молодь, і 55-річні солідні чоловіки та дами. «Приходять і чиновники. Вони ж теж люди! Але що купують і хто саме, ми сказати не можемо. Це дуже конфіденційні речі», – говорять продавчині.

А ось хто дуже дратує консультантів і ставить у незручне становище клієнтів, це неповнолітні, які заходять до секс-шопів «аби пореготати». «Якщо клієнтів немає, гонимо цих малолітніх збоченців», - сміються дівчата.

Якщо ж говорити про найпопулярніші групи товарів, то в запорізьких секс-шопах це традиційні фалоімітатори та штучні вагіни. Вони завжди користувались популярністю. Проте вже протягом кількох років стрімко зростає попит і на анальні іграшки. За словами дівчат-продавців, їх купують і чоловіки, і жінки.

А от чого точно ніколи не буде в цій крамниці для дорослих, так це – члена-баклажана: «У працівників нашої галузі є чи то байка, чи то повір`я, що у постачальників ніколи не слід замовляти фалоімітатор у вигляді баклажану. В нашому асортименті такого товару нема і ніколи не було. Проте колеги кажуть, що виглядає він просто жахливо: от тільки уявіть: величезний чоловічий орган темно-фіолетового кольору, який виготовлений у вигляді гігантського овочу. Та ще й з пластмаси. Кажуть, що, якщо замовити таку позицію, то магазин приречений на збитковість. Окрім того, що це «диво» ніхто не купить, і він буде валятись на полиці, ще й клієнтів може розігнати».

Втім, хтозна. Смаки клієнтів інтим-магазинів змінюються. І не можна виключати, що за рік-два саме така пропозиція стане топовою у продажах.

УНІАН