Тренери кохання

Засновниця школи гейш, пікапер, тренерка з інтимної гімнастики та авторка жіночих астрологічних практик. Чи справді вони можуть допомогти будувати особисте життя?

Здорова сексуальність

Імбілдинг. ТСН.Тиждень - на популярному нині уроці з інтимної гімнастики. У Наталі сьогодні перший урок. І вона переконана: після вправ варто чекати на кріпатуру. Нові знання її відверто вражають. А ТСН.Тиждень навіть лякають.

«У нас є вагінальні кульки – це початковий рівень тренування інтимних м’язів. Кульки відрізняються вагою та розміром. Починаємо ми з найменшої, потім додаємо другу. Ми повинні вести три кульки інтимними м’язами, жонглювати ними», - розповідає ТСН.Тижню колишня танцівниця та психологиня, а нині тренерка з інтимної гімнастики Ганна Корбан.

Вже десять років вона вчить жінок інтимних спокус. Каже: інтимна гімнастика підвищує чутливість. «Багато жінок імітують, не відчувають задоволення від інтимної близькості. Час йде, і постає питання любові – любить вона чоловіка, чи ні. Можна відкрити оргазм… Ці вправи дозволяють розв’язати проблему», -розповідає Ганна Корбан.

Зміцнити своє жіноче здоров'я та підвищити сексуальність хоче й Наталя Станицька. Каже, прийшла на імбілдинг, щоб «знайти гарного супутника життя». «Вважаю, що потрібно займатися собою, своєю сексуальністю, і тоді є шанс знайти гарного чоловіка», - переконана дівчина.

За такий шанс та нові знання Наталя готова віддати майже всю місячну зарплатню.

«Програма складається з п’яти занять. Один урок на тиждень. Курс коштує 5 тисяч гривень, комплект тренажерів теж 5 тисяч. І охочі є завжди», - каже Ганна Корбан.

Ганна почала викладати однією з перших в Україні. І хоч спеціальної освіти не має – закінчила інститут мистецтв – каже, керувати інтимними м’язами навчила тисячі жінок. І сотню майбутніх інструкторів. До речі, на тренера вона перетворює за тисячу доларів. «Я не планувала робити курси. Я танцівниця. Для мене це місія», - розповіла вона ТСН.Тижню.

Технічне знайомство

Щоб дізнатися секрети іншого «тренера кохання», ТСН.Тиждень випробував, як на кореспондента подіє… технологія пікапу. Дмитро вже сім років вчить чоловіків психологічних прийомів такого собі любовного запаморочення - швидко знайомитися та зваблювати жінок на одну ніч.

«Секс – це базова потреба людини. Хлопці люблять секс. Пікаперські техніки працюють. Будь-яка дівчина буде на них «вестись», буде інстинктивно реагувати на деяку чоловічу поведінку», - каже він.

Втім, заявляє ТСН.Тижню, що сам змінив тактику та… пішов з пікапу.

«Стратегія постійного знайомства з великою кількістю дівчат – дуже енерговитратна. І не має особливого сенсу. Якщо ти не любиш жінок як вид в цілому і кожну з них, у тебе нічого не вийде у звабленні», - переконаний він.

На основі технік зваблювання Дмитро створив власний «метод хітча»: «Моя професія – коуч. Це тренер, який «прокачує» хлопців щодо стосунків. Адже дуже багато хлопців, прикольних хлопців, гарних юнаків, багатіїв, розумних - самотні. І вони не розуміють, чому».

Екс-пікапер тепер вчить клієнтів не просто віртуозно знайомитися заради сексу, а закохати в себе дівчину мрії й створити пару. «Як зробити, щоб дівчина захотіла хлопця? Ми вчимо його, муштруємо. Набагато розумніше виховати в собі якості, які будуть завжди цікавити дівчат», - розповідає Дмитро.

Він вчить хлопців, яким не більше 26-ти. По майстерність до нього йдуть здебільшого айтішники: «В основному, це програмісти. Вони прикольні, класні. Але для них проблема знайти дівчину і з нею познайомитись».

Аби жіночі радари помічали його, Дмитро спеціально не вчився. Його знання - це власний досвід. «За освітою я інженер. Але я багато працював з психологією, у мене дуже гарні вчителі, - каже Дмитро ТСН.Тижню. – Я веду групу індивідуально. Середній курс проходить місяць і коштує, приблизно, 15-20 тисяч гривень. Охочих навчатися завжди багато».

Рівень викладання тут ніяк не перевіриш. Але кореспондента ТСН.Тижня, як жінку, насторожили два факти. Перший – Дмитро спізнився на зустріч на 20 хвилин. Друге – коли заходили з ним у кафе, чоловік не пропустив вперед. Якби це було перше побачення, а не інтерв’ю, воно точно було б провальним.

Школа гейш. Пошук єдиного

Засновниця української школи гейш Любов Самчук радить своїм ученицям прокидатися щоранку з відчуттям жіночності, гнучкості… «Тіло може говорити. Почніть з того, що посміхніться собі. Посміхніться новому дню. Привітайте себе і новий день», - розповідає вона ТСН.Тижню.

І цієї мови, а точніше технік зваблювання чоловіків, жіночності та секретів щасливих стосунків Любов Самчук вчить українських жінок уже п’ятнадцять років.

«На курсах ми прокачуємо свою жіночність, сексуальність, різні «фішечки», за допомогою яких дівчина може зацікавити чоловіка, звабити», - розповідає вона ТСН.Тижню.

Каже, що це – безпрограшний варіант, чоловіки 100% «клюють». Особливо – техніка дотиків. Мовою НЛП – якорі.

«Перше, друге побачення… І ви хочете знову побачитись. Передати чоловікові енергію», - розповідає засновниця школи гейш.

Її учениці мають викласти за ці специфічні знання немало, особливо за індивідуальні уроки. За словами пані Любові, вісім уроків коштують від 350 доларів у групі та від 500 доларів індивідуально.

Ціна, стверджує, обґрунтована. Адже жінка називає себе тренером вищого рангу. Та от як це перевірити до того, як понести гроші в подібні школи, механізмів не існує. Залишається покладатися на інтуїцію, і, бодай, перевірити диплом вашого тренера. Пані Любов, наприклад, за освітою психологиня та сексопатологиня і, прощаючись, називає три головні, на її думку, помилки сучасних жінок, які відлякують чоловіків.

«Перша, головна помилка жінок – це комплекс «я сама». Коли жінка вбиває в чоловіка всю ініціативу. Вона вважає, що краще, ніж сама, ніхто не зробить. Друга помилка – коли жінки змагаються з чоловіками. Жінка намагається зробити краще за чоловіка замість того, щоб захоплюватися своїм чоловіком. І третя помилка – маніпуляція сексом. Мовляв, якщо ти зробиш, що я хочу, тоді отримаєш, що ти хочеш. Навіщо? Якщо іншому місці це можна знайти легше?», - розповіла вона ТСН.Тижню.

Провідник добра та світла

Мар’ям називає себе провідником любові та світла: «Допомагаю жінці любити, а чоловікові світити». Вона – авторка різних жіночих технік та методик з пошуку другої половинки. На основі психології, сенсорики та астрології створила для жінок календар, який підказує, коли й що краще робити, аби наповнитися жіночою енергією та знайти пару.

«Я підібрала кращі дні, коли що потрібно робити. Наприклад, з понеділка, з завтра, треба зробити маску. А ось до стоматолога краще не йти. Не стартувати зі своїм проектом. Тому що зараз йде ретроградний Меркурій», - розповіла вона ТСН.Тижню.

Мар’ям запевняє, що це працює «на 500%». Її учні теж підтверджують: «Завдяки практикам покращився мій стан, дитина стала спокійніша, змінилось ставлення до мене з боку чоловіка, він почав приділяти мені більше уваги, дарувати подарунків, проводити час із сім’єю».

ТСН.Тиждень не перевіряв на собі дієвість такого календаря. Втім, ціни у Мар’ям, у порівнянні з іншими «тренерами кохання», трохи нижчі.

«Календар коштує 410 гривень. До нього йде безкоштовне навчання місяць у чаті. Я допомагаю настроїти календар на життя. Ціни – від безоплатно до 200 доларів, коли це створення індивідуальної астропрограми для жінок», - розповіла ТСН.Тижню Мар’ям.

Як вибрати свого тренера в коханні?

Попит на пошук коханого чи коханої є. Тож, допоки будуть ті, хто готовий платити, будуть і ті, хто готовий навчити. І тут головне, аби наука замість щастя не обернулася бідою. Адже пікаперам та гейшам дипломів не видають.

Та все ж маємо кілька порад.

Перша. Уважно вивчіть відгуки. Краще - знайомих людей. І не орієнтуйтеся на кількість підписників у соцмережах. Це може бути банальна реклама.

Друга. Поцікавтесь освітою. Адже сексопатолог точно має отримати диплом психолога і знати анатомію.

Третя. Уважно придивіться до вашого тренера. Запитайте, наприклад, про сімейний стан. Не варто шукати порад про сімейне благополуччя від людини, яка ніколи не була одружена або тричі розлучалася. Чи вчитися навичок зваблення у чоловіка, який не дотримується елементарних правил етикету й запізнюється на зустріч до жінки.

Оксана Радіонова, Владислав Лазар, Ігор Сулій, Олег Гаращенко

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