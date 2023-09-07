"Російські окупанти можуть привозити в Україну збудники хвороб навіть з Африки чи Сирії", - інфекціоніст Федір Лапій

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій ув інтерв’ю УНІАН розповів, як українці "прогуляли" два сезони грипу через COVID-19 та вторгнення росіян, кому варто переживати через новий штам коронавірусу, та чи тягнуть окупанти свої хвороби в Україну.

Пане Федоре, чи може цьогоріч сезон грипу розпочатися раніше, ніж зазвичай?

Традиційно ми вважаємо, що сезон грипу починається з 40-го тижня поточного року до 20-го тижня наступного року. І так само традиційно грип приходить в Україну, як правило, у кінці січня – на початку лютого. У певні роки перша хвиля грипу приходить у грудні, а друга може бути і в березні.

Коли йдеться про більш ранній початок сезону грипу в Україні цього року, це дуже обережні попередні прогнози. Тобто, це не означає, що так і станеться. Якщо вересень буде таким же спекотним, як серпень, що не традиційно, то малоймовірно, що епідсезон розпочнеться раніше. Також багато залежатиме від того, чи повернуться діти на офлайн-навчання: для грипу потрібні закриті приміщення й тісне спілкування всередині приміщень…

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Ми практично два сезони поспіль "прогуляли". Сезон 2020-2021 років, та наступний - 2021-2022 років - у нас грипу практично не було.

З чим це пов’язано?

Це сталося через суворі карантинні обмеження під час пандемії COVID-19, через те, що діти перебували, переважно, на дистанційному навчанні. Крім того, люди були "насторожені" й багато з них в громадських місцях користувалися масками та антисептиками для рук… Все це не було хорошими умовами для поширення грипу.

Але існує думка, що імунітет українців до грипу міг знизитися за час карантинних обмежень.

Від початку пандемії COVID-19 було впроваджено досить серйозні обмеження на контакти людей між собою. Зокрема, й на відвідування дітьми дитячих колективів. А саме в дитячих колективах вірус грипу дуже добре передається. Далі через дітей, як місточок, він заходить в сім’ю, де є дорослі, а серед дорослих є люди літнього віку, які в групі ризику тяжкого перебігу грипу. І вже потім грип може поширюватися в робочих колективах серед дорослих…

Варто зазначити, що за сезон, в середньому, хворіє близько 20% дітей. Тобто не всі діти хворіють на грип за один сезон. Це означає, що один сезон діти не хворіли, другий сезон діти не хворіли… Аналогічно з дорослими. І ці люди накопичуються.

Тобто зараз на перебігу хвороби відіб’ється те, що ми "пропустили" два сезони грипу?

Ні. Я не можу сказати, що зараз грип для середньостатистичного українця буде легшим або важчим. Відсоткові пропорції того, для кого грип проходитиме тяжко, а для кого – легко, не змінюватимуться. Грип залишається тяжким захворюванням, зокрема для вагітних та людей віком понад 60 років.

А те, що ми "пропустили" два сезони, свідчить лише про одне – можна очікувати на більшу кількість хворих.

Коли ми говоримо про ці два сезони грипу, які українці "пропустили", мова про "ковідні" 2020-2021 роки та 2021-2022 роки. А що торік? По країні у цей час переміщувались тисячі людей, і грип та інші захворювання мали б поширюватись швидко.

Коли прийшов сезон 2022-2023 років, втрутився інший фактор – військова агресія Росії. Початок сезону торік був раннім, випадки захворювання в Україні реєстрували вже наприкінці жовтня. Але, попри велику кількість біженців, багато людей усе одно перебували не в контакті між собою. Тобто, не було так, щоб усі були зібрані в одному місці. Через повномасштабне вторгнення навчання також частково було дистанційним…

Торік у нас не було піку саме як епідемії (традиційно грип, як епідемія, до нас приходить в другій половині зими). Ймовірно, це пов’язано з тим, що він, цей пік, був "розпорошений" на весь сезон. Адже діти не мали контактів у садочках та школах. Тобто хворіли, але без пікового підйому.

Підуть чи не підуть діти до школи й садочків – стане одним з факторів, які будуть впливати і на поширення вірусу грипу, і загалом респіраторних інфекцій, і збудника COVID-19.

До речі, щодо коронавірусу, чи варто очікувати на значне поширення COVID-19? Чи буде новий карантин?

1 липня Уряд ухвалив постанову про припинення карантину, пов’язаного з COVID-19. Думаю, знову впроваджуватися він не буде. Але нам потрібно готуватися до погіршення ситуації восени 2023 року, ми очікуємо на підйом захворюваності на COVID-19. Пандемія ще нікуди не зникла, і вірус ще може себе проявити. Зважаючи, що він може поєднуватися з грипом, це буде ускладнювати ситуацію. Або навпаки: грип буде ускладнювати ситуацію з COVID-19.

Якщо говорити про коронавірус, мова йде про вже знайомі українцям штами? Наскільки захищеними можуть почуватися ті, хто зробив щеплення проти COVID-19?

Очікуваний сплеск захворюваності на COVID-19 восени обумовлений і самим сезоном, і субваріантом штаму "Омікрон", який зараз є в Україні та має назву "Еріс". Судячи з того, як швидко він поширюється в інших країнах, як швидко він займає лідерство серед інших варіантів і субваріантів збудника COVID-19, його можна назвати лідером, навіть спринтером, бо він дуже швидкий. І є повідомлення про зростання захворюваності через розповсюдження цього субваріанта.

Наразі досить важко сказати, як це відіб’ється на українцях, адже в країні залишається дуже багато невакцинованих людей з групи ризику. Якщо взяти пік COVID-19 на початку 2023 року, то серед тих, хто перебував з коронавірусом у лікарнях, майже 100% - це були не вакциновані люди.

Чи треба українцям готуватися до розповсюдження якихось нових інфекцій?

За даними різних спостережень, сезон 2022-2023 років, зокрема для країн Європейської спільноти та Північної Америки, поєднувався зі зростанням захворюваності на респіраторно-синцитіальну інфекцію (РС), при якій також вражаються органи дихання. Тяжкий перебіг цієї хвороби спостерігається для немовлят та людей віком від 60 років.

А як щодо того, що якісь збудники хвороб, яких в Україні немає, з’являться через російських окупантів? Мається на увазі, що вони приїздять в нашу країну з різних куточків Росії, які мають якусь свою епідемічну ситуацію та особливості…

Такі ризики існують. Особливо, зважаючи на те, що ті самі найманці, як, наприклад, найманці так званої приватної військової компанії "Вагнер" (та інших аналогічних ПВК), прибувають з країн Африки, або із Сирії, з Близького Сходу… Тобто, так, вони можуть привозити в Україну ті чи інші збудники. Невідомо, наскільки ці люди дотримуються карантинних заходів та проходять необхідні обстеження. Ба більше, якщо подивитись, що вони вільно беруть до своїх лав зеків, яких женуть на війну, то не думаю, що там сильно хтось переймається питаннями епідбезпеки.

Чи можемо ми спрогнозувати, коли людству чекати на наступний епідемічний "сюрприз", на щось таке, чого раніше не існувало, як от COVID-19?

Це неможливо. Розуміючи, що еволюція не стоїть на місці й віруси мутують, вони можуть прийти з тваринного світу, пристосуватися до людей, викликати захворювання у людей… Ба більше, вони можуть не просто викликати захворювання у людей, а й передаватися від людини до людини в результаті мутації. Тобто, це цілком природний процес. Тому не викликає жодних сумнівів, що нові захворювання рано чи пізно знову з’являться.

Таня Поляковська

Таня Поляковська