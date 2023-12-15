Каву корисно вживати для підвищення розумової активності, поліпшення настрою і спортивних результатів.

У поєднанні зі здоровою дієтою і способом життя і чай і кава мають потенційну користь для здоров'я.

"Кава та чай - це два найулюбленіші напої у світі, які цінуються за насичений смак, стимулюючий ефект та комфорт, який вони приносять. Дослідження показали, що крім смаку і аромату кава і чай приносять цілий ряд переваг для здоров'я, і вони можуть навіть допомагають знизити ризик розвитку раку", - сказала Fox News Ніколь Ендрюс - лікар-дієтолог з Три-СІТІС.

І кава, і чай є багатими джерелами антиоксидантів - сполук, які захищають клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. "Вільні радикали можуть пошкодити ДНК та інші клітинні компоненти, що потенційно може призвести до розвитку раку", - сказав Ендрюс.

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Антиоксиданти, що містяться в каві та чаї, такі як поліфеноли та катехіни, нейтралізують ці вільні радикали, зменшуючи ризик пошкодження клітин, сказала вона.

"Хоча кава і чай приносять користь для здоров'я при вживанні в помірних кількостях, важливо усвідомлювати потенційні недоліки, пов'язані з такими добавками, як сироп, цукор, надмірна кількість вершків", - сказала Ендрюс.

Фахівець зазначила, що ці добавки можуть перетворити корисні напої на шкідливі, в першу чергу через збільшення щоденного споживання калорій.

З цим погодився і дієтолог Ден Галлахер, який зазначив, що як і більшість продуктів харчування, кава і чай можуть стати шкідливими для здоров'я в залежності від того, що в них додано.

"Самі по собі і кава, і чай вважаються корисними з однакових причин. Обидва роблять благотворний вплив на організм при регулярному вживанні", - зазначив він.

Чому кава і чай корисні для здоров'я

Якщо ви п'єте каву або чай у чистому вигляді та/або просто додаєте в чашку, скажімо, мигдальне або вівсяне молоко, користь від цих напоїв може бути величезною.

Потенційна користь кави для здоров'я

Кава допомагає підвищити розумову активність. "Кофеїн у каві може покращити розумову активність та концентрацію, що робить його ефективним тоніком", - сказав Ендрюс.

У цьому сенсі кава також може допомогти поліпшити фізичну працездатність за рахунок підвищення рівня адреналіну, що робить його популярним вибором серед спортсменів.

Крім того,"кава багата антиоксидантами, які допомагають захистити клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, потенційно знижуючи ризик різних захворювань, включаючи рак".

Потенційна користь чаю для здоров'я

Вміст антиоксидантів в чаї є однією з головних причин, чому він так корисний. "Чай багатий антиоксидантами, такими як катехіни, які допомагають захистити клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, потенційно знижуючи ризик хронічних захворювань, включаючи рак і хвороби серця", - сказав Ендрюс.

"Регулярне вживання чаю пов'язане з поліпшенням здоров'я серцево-судинної системи, включаючи зниження факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як високий кров'яний тиск і рівень холестерину", - сказала Ендрюс.

При цьому фахівець зазначила, що рекомендації щодо розміру порції чаю і кави можуть варіюватися в залежності від індивідуальних переваг і толерантності до кофеїну.

Зазвичай дорослим рекомендується вживати не більше 400 міліграмів (близько чотирьох чашок завареної кави) кофеїну на день. Цей ліміт враховує кофеїн з усіх джерел, включаючи каву, чай та інші напої або продукти харчування.

Помірність: хоча чай часто вважається більш здоровим напоєм, все ж рекомендується вживати його в помірних кількостях і пам'ятати про споживання кофеїну, якщо ви чутливі до кофеїну або маєте певні

У зв'язку з цим дієтологи відзначають, що відповідь на питання - що корисніше чай або кава має безліч нюансів. Підводячи підсумок, чай багатий антиоксидантами і містить менше кофеїну - і існує безліч його видів, кожен з яких має свій унікальний профіль і користь для здоров'я.

Користь кави для організму

Дослідження показують, що вживання великого кількості чашок кави в день покращує роботу мозку.

Також Вчені встановили, що смак кави не для всіх людей однаковий. Те, як ми сприймаємо каву, чи подобається нам її смак і навіть те, як вона впливає на ризик серцевого нападу або гіпертонії, багато в чому визначається генами.

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