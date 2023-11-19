Фахівці заявили, що кава здатна серйозно поліпшити когнітивні здібності мозку.

Дослідження показують, що вживання великої кількості чашок кави у день покращує роботу мозку.

Кава в правильних кількостях дійсно корисна для нас. Крім того, що вона піднімає настрій, коли це необхідно, вона може знизити смертність від усіх причин і допомогти нам жити довше, полегшити запалення і знизити ризик розвитку діабету, пише Mindbodygreen. А нове дослідження показало, що кава може поліпшити структуру мозку.

В ході дослідження було вивчено мозок понад 2 тис. осіб у віці від 45 до 74 років. У ньому порівнювалися чотири групи людей, які заявили, що регулярно п'ють:

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Менше 1 чашки кави на день;

1-2 чашки кави на день;

3-4 чашки кави на день;

5-6 чашок кави в день.

Дослідження показало, що люди, які регулярно випивали три-чотири чашки кави в день, мали найсильнішу структуру мозку, якщо враховувати кілька факторів, включаючи збереження товщини кори, що зазвичай пов'язано з більш високим інтелектом.

Ці результати доповнюють велику кількість доказів, що підтверджують думку про те, що кава корисна для мозку та загального здоров'я.

Доведено, що кава уповільнює зниження когнітивних функцій і потенційно знижує ризик розвитку хвороби Паркінсона і Альцгеймера. Крім того, метааналіз впливу кави на здоров'я показав, що цей напій знижує частоту серцево-судинних захворювань і раку, а також неврологічних, метаболічних захворювань і захворювань печінки. Хоча не всі ці дослідження враховували точну кількість чашок кави, деякі вказують на поріг від трьох до чотирьох чашок для досягнення оптимальної користі.

"Результати показують, що три-чотири чашки на день можуть бути магічним числом для збереження важливих структур мозку, допомагаючи поліпшити когнітивні функції та загальну функцію мозку", - йдеться у висновках дослідження.

Користь кави

Науковцям давно відомі корисні властивості кави. Вони постійно проводять дослідження, які відкривають або доповнюють вже відомі факти про каву. Так, наприклад, фахівці довели, що кава не входить в число напоїв, які завдають шкоди, якщо їх пити натщесерце.

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