Дієтологи назвали напої, які людина може вживати протягом дня поряд або замість води.

Підтримання достатнього рівня рідини в організмі є важливим компонентом здорового способу життя, але хоча вода є найкращим способом зробити це, є також багато інших хороших варіантів.

"Для функціонування кожної клітини вашого тіла потрібна вода. Від запобігання інфекціям до оптимізації швидкості метаболізму - користь від вживання рідини величезна і може навіть покращити якість сну та настрій", - сказала доктор Стефані Сассос, пише Aol.com.

Фахівець зазначила, що навіть легке зневоднення може знизити енергію, настрій і когнітивні здібності. Вона порадила регулярно пити воду, але також звертати увагу і на інші напої. Сассос назвала деякі з них, які можна пити протягом усього дня.

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Мінеральна вода

На відміну від газованих напоїв, більшість мінеральних вод не містять цукру та хімічних речовин. Газована вода так само зволожує шкіру, як і звичайна, і до того ж корисна для здоров'я, особливо якщо ви самі приправляєте її нарізаними фруктами - лаймом, апельсином, лимоном.

Кава

Ранкова залежність може виявитися досить корисною, але з деякими застереженнями. Спочатку хороша новина: дослідження показали, що вживання кави пов'язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу, вона багата хлорогеновими кислотами, а також іншими антиоксидантами, які важливі для здоров'я очей. Кава знижує ризик розвитку деменції та інсульту, і може допомогти в боротьбі із запаленням.

Однак ці переваги можна звести нанівець, наповнивши чашку цукром, підсолодженими сиропами та великою кількістю вершків, сказала Сассос.

Чайний гриб

Ферментований напій, виготовлений з води, чаю, цукру, бактерій та дріжджів, природним чином насичений пробіотиками, які допомагають відновити баланс корисних бактерій у кишечнику. Коли ви п'єте комбучу, ви споживаєте корисні мікроби, які підтримують травлення та загальне здоров'я кишечника. "Хоча комбуча не є чарівним еліксиром, вона є чудовою альтернативою алкогольним напоям, яка може задовольнити потреби в гідратації", - сказала дієтолог Ніколь Родрігес

Чай

Один з найбільш заспокійливих і корисних напоїв, які ви можете пити: він не містить калорій і наповнений флавоноїдами, які допомагають зберегти здоров'я серця. Два найкращих, які варто спробувати:

Зелений чай - чудовий вибір через його користь для життєвих сил і навіть може допомогти регулювати рівень цукру в крові та обмін речовин. Він також містить такі сполуки, як антиоксидантні катехіни, що допомагають захистити організм від вільних радикалів і відіграють певну роль в уповільненні процесу старіння.

Чай з гібіскуса виготовляється з листя квітки гібіскуса яскраво-рожевого, червоного кольору і гострого, але освіжаючого смаку. Багатий антиоксидантами, такими як вітамін C і флавоноїди, він може допомогти запобігти хворобам і підтримати імунітет. Вживання лише однієї чашки на день може знизити артеріальний тиск.

Смузі

Щоб бути здоровим, напій не повинен бути як вода: змішайте смузі з улюбленими фруктами та овочами, і ви отримаєте гідратацію та ситну закуску в одному.

"Основою смузі повинен служити білок, будь то йогурт, молоко, сир або сироватковий білок. Потім додайте рослинне джерело жиру та клітковини, як-от горіхове масло та насіння чіа, а також ароматний інгредієнт, як-от какао-порошок, щоб приготувати смачний, багатий поживними речовинами смузі", - порекомендувала Родрігес.

Кокосова вода

Популярний варіант зволоження, який має солодкий горіховий смак. Крім того, він багатий електролітами, такими як калій, натрій і магній, які допомагають підтримувати баланс рідини.

Нежирне і знежирене молоко

Молоко є одним з кращих джерел кальцію, який необхідний організму для підтримки здоров'я кісток. Воно також багате такими важливими поживними речовинами, як вітаміни групи B, фосфор, калій і вітамін К.

Кефір

Він багатший пробіотиками в порівнянні з багатьма іншими кисломолочними продуктами і є джерелом ключових поживних речовин, таких як вітамін D, кальцій і магній, які підтримують здоров'я кісток і серця. Сассос зазначив, що, враховуючи його багату пробіотиками природу, кефір підтримує здорову імунну систему і навіть модулює імунну систему для придушення вірусних інфекцій. До того ж, додали фахівці, кефір вельми поживний і дозволяє відчувати себе ситим тривалий час.

Вода з лимоном: користь

Раніше вчені встановили, що вода з лимоном - це напій, який може принести користь людям без проблем зі шлунком, але зловживати ним не варто, оскільки, за словами дієтологів, через її кислотність може стиратися зубна емаль, і через це з'являється чутливість зубів.

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