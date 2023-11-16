Дослідження показують, що цей напій може бути одним із найкорисніших, які ви можете споживати.

Дослідження доводять багато способів, якими зелений чай покращує здоров'я - від зниження жирових відкладень і рівня цукру в крові до поліпшення здібностей мозку.

Фахівці назвали 8 переваг вживання зеленого чаю, пише Eatthis.com. Перша - це зелений чай може допомогти поліпшити здоров'я шкіри. Зокрема, поліфеноли в зеленому чаї можуть допомогти захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання, тобто від меланоми та немеланомного раку шкіри.

2. Зелений чай допомагає знизити ризик розвитку деяких видів раку. Поліфеноли та інші біологічно активні сполуки зеленого чаю, можуть допомогти запобігти кільком типам раку, включаючи рак молочної залози, колоректальний рак, рак печінки, яєчників, простати, порожнини рота і шкіри.

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3. Ви отримаєте заряд антиоксидантів. Напій містить більше корисних катехінів, ніж чорний чай або чай улун.

4. Зелений чай корисний для мозку. Якщо ви шукаєте способи зберегти гострий розум у похилому віці, подумайте про додавання зеленого чаю до раціону. Також цей напій допомагає знизити окислювальний стрес.

5. Зелений чай допомагає запобігти діабету 2 типу. Чай допомагає знизити рівень цукру в крові натще. Зелений чай допомагає захистити клітини, що виробляють інсулін, а флавоноїди допомагають знищити шкідливі вільні радикали та зменшити запалення.

6. Зелений чай корисний для серця. Зелений чай - суперзірка, коли справа стосується здоров'я серця, кажуть дієтологи. Вони відзначили, що поліфенольні катехіни, що містяться в зеленому чаї, покращують рівень загального і "поганого" холестерину, які є двома основними факторами ризику серцево-судинних захворювань.

7. Зелений чай може зробити вас більш уважним і допомогти зберегти спокій. У той час як кава бадьорить, кофеїн та інші біологічно активні сполуки зеленого чаю можуть допомогти почати роботу в спокійному настрої. Дієтологи пояснили, що зелений чай містить амінокислоту L-теанін, яка забезпечує спокійну увагу і працює разом з кофеїном.

L-теанін також може зменшити тривожність, збільшуючи вироблення дофаміну в мозку, тим самим покращуючи психічне здоров'я та дозволяючи людям розслабитися від стресу.

8. Зелений чай підвищує вміст флавоноїдів в раціоні. Недавнє дослідження показало, що щоденне споживання флавоноїдів з чаю пов'язане зі зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань та будь-якої причини смерті.

Як пояснив дієтолог Джой Дюбост, "флавоноїди - це природні харчові сполуки, що містяться в чаї, які пов'язані зі здоров'ям серця. Щоденне споживання не менше 200-500 міліграмів флавоноїдів, які містяться в 2-3 чашки чаю можуть допомогти підтримати здорове серце".

Інші новини про чай

Журналістка з питань охорони здоров'я Фіона Коллінгем з'ясовувала, чи дійсно корисна куркума і почала пити чай з нею щодня протягом 2 тижнів. Експеримент Фіона почала у вересні через важкий період для здоров'я - спочатку вона захворіла на COVID-19, а потім перенесла операцію з видалення ендометріозу.

Крім того, раніше дієтологи заявили, що чашка зеленого чаю допомагає впоратися з тривалим запаленням в організмі, яке може стати хронічним, потенційно призводячи до проблем зі здоров'ям, таких як хвороби серця, високий кров'яний тиск, діабет і рак.

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