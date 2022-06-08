Медицина в місті перебуває в такому стані, що будь-яка інфекційна хвороба "перетворюється на смертельну епідемію".

У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів, російські окупанти почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів віком понад 80 років.

Про це у Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Медичний колапс. Попри красиві картинки від пропагандистів, в місті катастрофічно не вистачає лікарів. Вже почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів 80+. Мова йде навіть про банальних терапевтів, не кажучи про відсутність вузьких спеціалістів. Маріупольцям пропонують "почекати" або їхати в Донецьк. Самостійно", - написав він.

Андрющенко опублікував фото зі списком лікарів Маріупольської лікарні №3, де у переліку є 17 лікарів, а години прийому вказані лише для 5 з них.

"Фактично вона обслуговує зараз Центральний та Приморський райони, де не менш 70 тис. осіб. Наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини. Тому до нескінченності можна казати, що в місті немає загрози епідемії, що життя покращилось. Але табло каже про зворотнє. В такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію", - наголосив радник мера.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Окупаційна влада Маріуполя заборонила купання в Азовському морі. Формальною причиною такої заборони є розмінування, однак реальною – зростання захворюваності на кишкові інфекції та загроза епідемії холери.

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