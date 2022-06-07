Формальною причиною заборони - розмінування, але реальною – зростання захворюваності на кишкові інфекції та загроза епідемії холери.

Окупаційна влада Маріуполя заборонила купання в Азовському морі.

Про це повідомила прес-служба Маріупольської міської ради.

"Окупаційна влада Маріуполя заборонила купання в Азовському морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що формальною причиною такої заборони є розмінування, однак реальною – зростання захворюваності на кишкові інфекції та загроза епідемії холери.

Як раніше повідомляв УНІАН, Маріуполь заблокований російськими окупантами з 1 березня. Ситуація в Маріуполі жахлива і продовжує погіршуватися.

У місті людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через загрозу підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку, бо відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, розкладаються тисячі тіл, катастрофічно бракує питної води та їжі.

Про цю загрозу заявив і менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні доктор Доріт Ніцана. За його словами, в Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, але через значні і нерідкі пошкодження труб питна вода змішується з вмістом каналізації, що несе серйозні негативні наслідки.

Санітарний лікар Ігор Кузін також побоюється, що епідемія холери може спалахнути в містах, де проходять активні бойові дії, тому що зараження відбувається через брудну воду.

У свою чергу російські окупанти почали маніпулювати заявами про епідемію і стали розширювати масові поховання у Маріуполі.

5 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти закрили Маріуполь на карантин, бо в місті почалася перша фаза епідемії.

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