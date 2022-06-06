За всю історію Приазовського національного природного парку не було жодного випадку фіксації факту загибелі Жовтої тригли.

В Азовському морі через дії окупантів почав гинути червонокнижний вид риб. На узбережжі вже знайшли мертву Жовту триглу - рідкісну рибку, яку ще називають Морським півнем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

5 червня у світі відзначався День охорони довкілля. Проте, як зазначив Воловик, в Україні приводів для привітань не було, адже через повномасштабну війну, яку 24 лютого розв'язала Росія, гинуть не лише люди, а й морські жителі.

На узбережжі знайшли мертву червонокнижну рибу - Жовту триглу. Ця риба з виду морських півнів - єдиний вид роду у фауні України. Рідкісна істота загинула, як підкреслив Воловик, саме через дії окупантів, які труять усе живе. Як відомо, рашисти влаштували справжню катастрофу в Маріуполі: повна антисанітарія, міни у морі та інші наслідки "руського миру" нищать екосистему Азовського моря.

"За всю історію Приазовського національного природного парку не було жодного випадку фіксації ганебного факту загибелі Жовтої тригли в Азовському морі. Орки і тут перевершили сами себе. Маю надію, що дуже скоро орки як інвазійний вид нашої екосистеми зникнуть з нашої території. Слава Україні!!!!", - написав директор Приазовського національного природного парку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Азовському морі почався масовий мор риби та дельфінів.

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