Вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарки у разі відмови від підготовки до "свята".

Окупаційна "влада" Маріуполя планує до "дня Росії" 12 червня записати відео, на якому діти виконують гімн країни-окупанта та "молодих республік".

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти дали вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садочків, які запустили.

"До "дня Росії" 12 червня забезпечити відеозапис співу дітьми гімну Росії та "молодых республик". Відеозаписи будуть масово поширювати на підтвердження "радость прихода россии" флешмобом "ми чекали 8 років". В разі відмови від виконання вчителям погрожують арештом та виключенням зі списків на отримання гуманітарки їх та їх сімей. Без варіантів", - пише Андрющенко.

Він засудив використання окупантами дітей для картинки в пропагандистських ЗМІ.

"Примус дітей до пропаганди - які ще грані нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?", - прокоментував радник мера.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, що окупанти планують з вересня повністю русифікувати навчання в Маріуполі, впровадивши свої стандарти. У рамках "адаптації" до переходу на російські програми у школах викладатимуть лише три предмети. Навчальний рік триватиме до 1 вересня. За цей час окупанти мають намір русифікувати дітей.

Також раніше стало відомо, що гуманітарна допомога, яку роздають окупанти, - єдиний шлях отримати їжу в захопленому місті. Заради набору, до якого входять кілька пачок лапші, кілька соків, консервація і крупи, маріупольці вистоюють багатогодинні черги.

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