Росіяни та їхні сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців.

Російські окупанти в Маріуполі вербують мешканців захопленого міста до роботи у колишніх місцях покарань, де облаштовано катівні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" в Маріуполі останніми днями отримають таку розсилку від так званого "мінюсту ДНР". Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори", - написав він та опублікував скриншот такої розсилки.

Він акцентував, що росіяни та їхні сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців.

"Нестача кадрів пов’язана з розконсервацію колишніх місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 сторіччя виглядає саме так", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі за даними влади залишається більш як 100 тисяч жителів. Ситуація в місті катастрофічна, давно немає світла, води. Місто практично зруйноване російськими окупантами.

Російські загарбники в окупованому Маріуполі ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації", українських волонтерів та чиновників ув’язнюють та розстрілюють.

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