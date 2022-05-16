За його словами, у місті було дуже багато важких пацієнтів. А виїхати з Маріуполя вирішили після того, як окупанти заборонили швидким пересуватися містом.

Медикам екстреної допомоги в Маріуполі довелося працювати в надскладних умовах: велика кількість важких хворих, відсутність зв’язку та російські окупанти. Лікарі цілодобово жили на підстанції та надавали допомогу постраждалим.

Історією надскладної роботи поділився колишній фельдшер підстанції швидкої в Маріуполі та студент Донецького національного медуніверситету Олександр Коновалов, передає прес-служба МОЗ.

"Найскладніше було працювати в умовах відсутності зв’язку. До 2 березня зв’язок ще був, а потім сигнал можна було спіймати лише у деяких локаціях. Через це люди самостійно до нас приходили, привозили поранених або повідомляли, куди їхати. Це було найскладніше: не мати зв’язку із лікарнями", – розповідає Коновалов.

За його словами, у місті було дуже багато важких пацієнтів.

"Якщо люди, яких привозили на підстанцію ЕМД, були принаймні у свідомості, то їх вдавалося стабілізувати та надати медичну допомогу. Тому, напевно, я і знаю не дуже багато летальних випадків, бо ми встигали стабілізувати та довезти пацієнтів до лікарні", – додає фельдшер.

Медик розказав історію дівчинки Аліни, яка разом з родиною їла на кухні в той момент, як у приміщення залетіла велика куля розміром 10-12 см. Вона влучила дитині під ключицю і вилетіла на спині під лопаткою, лишивши отвір діаметром понад 10 см. Через нього було видно внутрішні органи.

"Ми на місці наклали дитині оклюзійну наліпку та повезли до лікарні", – згадує фельдшер.

На щастя, дитину вдалося врятувати.

Коновалов разом з колегами залишив Маріуполь 18 березня, після того, як окупанти заборонили "швидким" пересуватися містом. Вони дочекалися зеленого коридору та виїхали.

Наразі він працює на "швидкій" в Одесі, деякі його колеги влаштувалися в Запоріжжі, решта – знайшла роботу в західних областях країни.

На фото разом з Олександром Коноваловим його колеги - Чорнобривець Сергій, Смородін Олександр, Нагнибіда Катерина, Касімов Антон, Шаульський Антон, Двойних Тетяна, Галій Ганна, Глобчанська Аліна, Пегушин Борис, Сєров Олексій, Кононов Олександр, Левченко Микита, Скірда Олена, Безхлібні Іван та Вікторія, начмед – Кононов Андрій та старший фельдшер Бритвіна Тетяна.

Нагадаємо, на Азовсталі в Маріуполі досі тривають бої. Там залишаються сотні українських воїнів, які в нелюдських умовах тримають оборону. Медикаментів та медичного інструменту там замало, його не вистачає. На даний час медичної допомоги потребує 600 поранених захисників, 40 людей у дуже важному стані. З особистих аптечок воїнів уже все пішло в польовий шпиталь.

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