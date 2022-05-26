На період воєнного стану медичним закладам дозволили дистанційне оформлення лікарняних.

Українці, які виїхали за кордон, можуть дистанційно оформляти електронні лікарняні для отримання виплат від держави.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми розуміємо, що є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців виїхали за кордон. Відповідно на період воєнного стану ми дозволили для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою", - сказала Карчевич.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Фонд соцстрахування розповів, хто оплатить лікарняні українцям, з якими через війну призупинили трудовий договір.Там пояснили, що в умовах воєнного часу українські роботодавці можуть призупинити дію трудового договору зі своїми працівниками - в такому випадку працівник тимчасово припиняє роботу, проте трудові відносини зберігаються. Водночас, як наголосили у фонді, компенсація усіх втрачених працівником внаслідок нападу Росії коштів покладається на державу-агресора. Росія зобов’язана відшкодувати українцям понесені збитки, у тому числі за час тимчасової непрацездатності.

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