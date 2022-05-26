Українці, які виїхали за кордон, можуть дистанційно оформляти електронні лікарняні для отримання виплат від держави.
Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ми розуміємо, що є багато і внутрішньо переміщених людей, і багато українців виїхали за кордон. Відповідно на період воєнного стану ми дозволили для українців за кордоном дистанційно формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність і, таким чином, отримувати електронні лікарняні і ті виплати, які передбачені державою", - сказала Карчевич.
Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Фонд соцстрахування розповів, хто оплатить лікарняні українцям, з якими через війну призупинили трудовий договір.Там пояснили, що в умовах воєнного часу українські роботодавці можуть призупинити дію трудового договору зі своїми працівниками - в такому випадку працівник тимчасово припиняє роботу, проте трудові відносини зберігаються. Водночас, як наголосили у фонді, компенсація усіх втрачених працівником внаслідок нападу Росії коштів покладається на державу-агресора. Росія зобов’язана відшкодувати українцям понесені збитки, у тому числі за час тимчасової непрацездатності.