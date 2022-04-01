Компенсація усіх втрачених працівником внаслідок нападу Росії коштів покладається на державу-агресора.

В умовах воєнного часу українські роботодавці можуть призупинити дію трудового договору зі своїми працівниками - в такому випадку працівник тимчасово припиняє роботу, проте трудові відносини зберігаються.

Про це повідомив Фонд соціального страхування (ФСС).

"Оскільки в період призупинення дії трудового договору з припиненням виплати заробітної плати факт втрати заробітку через хворобу або травму відсутній, це тягне за собою також припинення права на компенсацію втраченого заробітку через тимчасову непрацездатність за рахунок роботодавця та за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (важливе виключення – виплати по вагітності та пологах: декретні допомоги ФССУ профінансує незалежно від призупинення дії договору)", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголосили у фонді, компенсація усіх втрачених працівником внаслідок нападу Росії коштів покладається на державу-агресора. Росія зобов’язана відшкодувати українцям понесені збитки, у тому числі за час тимчасової непрацездатності.

"Це передбачено законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136, який набув чинності 24.03.2022: відшкодування заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат працівникам у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України", - додали у ФСС.

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