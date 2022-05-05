Отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно \ фото УНІАН

Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування (ФСС) профінансує декретну допомогу, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.

Про це повідомила прес-служба фонду.

Зазначається, що для цього фахівці Міністерства охорони здоров’я спростили процедуру формування медвисновків – отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно.

"Для цього вагітна має зв’язатись зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність – він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний", - розповіли у ФСС.

Такий створений без особистого прийому е-лікарняний по вагітності та пологах є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України. Як і у звичних випадках, для здійснення виплати роботодавець жінки має сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок – на її підставі фонд проведе фінансування.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня у Фонді соцстрахування розповіли, хто оплатить лікарняні українцям, з якими через війну призупинили трудовий договір.

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