Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування (ФСС) профінансує декретну допомогу, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.
Про це повідомила прес-служба фонду.
Зазначається, що для цього фахівці Міністерства охорони здоров’я спростили процедуру формування медвисновків – отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно.
"Для цього вагітна має зв’язатись зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність – він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний", - розповіли у ФСС.
Такий створений без особистого прийому е-лікарняний по вагітності та пологах є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України. Як і у звичних випадках, для здійснення виплати роботодавець жінки має сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок – на її підставі фонд проведе фінансування.
Як повідомляв УНІАН, 1 квітня у Фонді соцстрахування розповіли, хто оплатить лікарняні українцям, з якими через війну призупинили трудовий договір.