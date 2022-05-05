Для цього фахівці Міністерства охорони здоров’я спростили процедуру формування медвисновків.

Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування (ФСС) профінансує декретну допомогу, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.

Про це повідомила прес-служба фонду.

Зазначається, що для цього фахівці Міністерства охорони здоров’я спростили процедуру формування медвисновків – отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно.

"Для цього вагітна має зв’язатись зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність – він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний", - розповіли у ФСС.

Такий створений без особистого прийому е-лікарняний по вагітності та пологах є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України. Як і у звичних випадках, для здійснення виплати роботодавець жінки має сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок – на її підставі фонд проведе фінансування.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня у Фонді соцстрахування розповіли, хто оплатить лікарняні українцям, з якими через війну призупинили трудовий договір.

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