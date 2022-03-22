21 березня почалися перші виплати 6 500 грн для підтримки постраждалих від війни працівників і ФОП.

Станом на 22 березня вже майже 500 тисяч українців отримали допомогу від держави в розмірі 6500 гривень. Грошові кошти надходять по черзі - спочатку виплатили тим, хто подав заявки в перший день.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, претендувати на 6500 можуть діючі ФОП 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік. Крім того, отримати фінансову підтримку зможуть всі наймані працівники (крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного страхування та Державної служби).

Проте, Михайло Федоров нагадав, що у зв'язку з даною виплатою почастішали випадки шахрайства.

"Люди отримували смс, що їм потрібно нібито перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 грошової допомоги. Це чергове Інтернет-шахрайство. Будьте уважні. Повідомлення про нарахування грошей з підтримки надійде вам у додатку того банку, клієнтом якого ви є", - резюмував міністр цифрової трансформації України.

Федоров уточнив, що в цілому на Є-підтримку відправили майже 4 млн заявок.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила графік евакуаційних поїздів на 22 березня. Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько півночі на сайті "Укрзалізниці".

Вас також можуть зацікавити новини: