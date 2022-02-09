У відомстві уточнили, що для цього пацієнт повинен зателефонувати своєму лікарю, який надасть консультацію та рекомендації щодо лікування.

Українці з симптомами грипу, застуди або коронавірусу можуть відкрити електронний лікарняний дистанційно - без візиту до лікаря.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

"Українці із симптомами COVID-19 або грипу зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі", - наголосили в МОЗ.

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У відомстві уточнили, що для цього пацієнт із симптомами коронавірусу, грипу або застуди повинен зателефонувати своєму лікарю, який надасть консультацію та рекомендації щодо лікування.

Після цього, за необхідності, лікар створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність до 5 днів, який є підставою для відкриття е-лікарняного.

Якщо ж хвороба триватиме довше, для продовження терміну лікарняного пацієнт має прийти на особистий огляд.

Раніше, як писав УНІАН, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні вирішили повернутися до виписки електронних лікарняних дистанційно без відвідування медичного працівника.

Нагадаємо, навесні в Україні планують запустити електронні рецепти на всі ліки. Міністр також зазначив, що ситуація з мережею у лікарнях не є ідеальною, проте "вже на тверду четвірку по Інтернету".

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