Безоплатна допомога надається тільки тими приватними центрами та лікарями-ФОП, які уклали договори з НСЗУ.

У Національній службі здоров'я розповіли, яку безоплатну медичну допомогу можна отримати у приватних лікарнях та лікарів-ФОП.

Про це в опублікованому на Facebook-сторінці Нацслужби відео повідомила представниця прес-служби НСЗУ Христина Петрик.

За її словами, завдяки Програмі медичних гарантій українці можуть укладати декларації із сімейними лікарями, консультуватися у вузьких спеціалістів, проходити обстеження на раннє виявлення новоутворень та отримувати інші медичні послуги у приватних лікарнях, однак безоплатна допомога надається тільки тими приватними центрами та лікарями-ФОП, які уклали договори з НСЗУ.

Обсяг допомоги, яку можна отримати безоплатно, залежить від пакета, за яким заклад підписав контракт з НСЗУ.

Так, якщо пацієнти укладають декларацію із сімейним лікарем, педіатром або терапевтом, які працюють у приватній лікарні чи є фізичними особами-підприємцями, то й обслуговуються у них безоплатно. Тобто отримують консультації, базові аналізи та обстеження, призначення та електронні рецепти на "Доступні ліки" й інсулін безоплатно.

Безкоштовні консультації вузьких спеціалістів доступні у приватних закладах, які уклали договори із НСЗУ за "амбулаторним" пакетом.

Петрик розповіла, що отримати консультації безоплатно можна за наявності електронного направлення, без направлення можна звернутися до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра та лікаря, в якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

"У приватних центрах також можна безоплатно спостерігати за перебігом вагітності й зробити всі необхідні обстеження, готуючись до пологів. Для цього потрібно обрати заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом "ведення вагітності в амбулаторних умовах". Направлення до гінеколога для спостереження вагітності не обов'язкове", - додала вона.

Також без наявності електронного направлення можна вакцинуватися від COVID-19 у тих лікарів-ФОП та приватних закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "вакцинація від COVID-19".

За даними НСЗУ, пріоритетні амбулаторні послуги із раннього виявлення новоутворень також можна проходити у лікарів-ФОП та у приватних центрах, які уклали договори з НСЗУ за пакетами "мамографія", "бронхоскопія", "колоноскопія", "гістероскопія", "цистоскопія" та "гастроскопія".

Для таких обстежень пацієнти повинні мати електронні направлення.

Також приватні заклади за договорами з НСЗУ у 2022 році надають мобільну паліативну допомогу, гемодіаліз, послуги з реабілітації, для отримання яких також необхідне направлення.

За словами Петрик, наразі понад тисяча приватних закладів надають безоплатну допомогу за договорами з НСЗУ за Програмою медичних гарантій.

"Щоб дізнатися, які саме послуги приватний заклад чи лікар-ФОП надають безоплатно, необхідно на сайті НСЗУ відкрити розділ "е-Дані" та дашборд "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" або зателефонувати до контакт-центру 16-77", - уточнила вона.

Крім того, про це можна дізнатися й в реєстратурі самих закладів охорони здоров'я.

Раніше НСЗУ заявили, що у травмпунктах пацієнти мають отримувати допомогу безкоштовно.

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