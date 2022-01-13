Компанія-виробник вакцини ще проводить клінічні випробування.

Директор з міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашер Шалмон заговорив про вакцинацію від коронавірусу немовлят та дітей молодшого віку. Для цих цілей мають намір використовувати вакцину, яку виробляє Pfizer/BioNTech.

Про це пише видання The Times of Israel.

Відзначається, що компанія-виробник проводить клінічні випробування, в ході яких повинні з'ясувати, чи можна знизити вік вакцинації з п'яти років до шести місяців. Попередні дослідження продемонстрували, що вакциновані діти віком від шести місяців до п'яти років не мають проблем.

Компанія перевіряє реакцію організму дітей молодше п'яти років на схему з трьох міні-доз. Попередні дослідження показали, що дві дози вакцини у дітей від 6 до 24 місяців викликали сильну імунну відповідь, але були менш ефективними, ніж у дітей від 2 до 5 років. Очікується, що вакцинація дітей може початися вже з квітня.

За даними Worldometers, з початку пандемії і станом на 13 січня в Ізраїлі підтверджено 1 мільйон 636 тисяч випадків-19. Серед усіх хворих майже 1,4 мільйона одужали, але 8290 осіб померли.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу виявили 10 046 нових випадків COVID-19. При цьому госпіталізовано 1676 осіб, помер 191 пацієнт, а видужали 7202.

Крім цього, проведено тестів за добу-79 047.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вчора 102 тис. 580 українців отримали щеплення від COVID-19:

першу дозу 33 тис. 452 людини;

другу дозу-53 тис. 342;

додаткову дозу-749 осіб;

бустерну-15 тис.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 млн 909 тис. 168 осіб, з них отримали дві дози – 14 млн 152 тис. 238.

Читайте такожНСЗУ починає контрактування медичних COVID-закладівДодаткову дозу отримали 8 тис. 088 людей, бустерну дозу-56 тис. 178. Всього проведено 29 млн 125 тис. 670 щеплень.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Moderna Pfizer-Biontech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, і Moderna.

27 жовтня в Україні дозволили прищеплювати проти 19 всіх дітей від 12 років, а не тільки тих, хто належить до груп ризику, як було раніше. Щоб вакцинувати дитину, з собою батькам треба мати свої документи та свідоцтво про народження дитини.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показаннями можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

5 січня в МОЗ пояснили, як отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу людям у віці від 60 років.

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