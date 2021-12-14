Деякі громадяни можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, яким препаратом вони вже щепилися, зазначив головний санітарний лікар.

Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19, якщо у людини є для цього медичні покази, можна отримати за направленням від сімейного чи профільного лікаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

"Міністерство охорони здоров’я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні покази... Тепер вони можуть отримати додаткову дозу через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою вакциною вони щепились раніше. Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусної хвороби", – сказав Кузін.

За його словами, для того, щоб отримати додаткову дозу, необхідно звернутись до свого сімейного або профільного лікаря.

Кузін пояснив, що сімейний чи профільний лікар може видати направлення довільної форми на щеплення за наявності медичних показань для цього. Важливо, що додаткову дозу можна отримати тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Безпосередньо зробити щеплення можна буде у найближчому пункті щеплення. Лікар вакцинальної бригади має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров'я, як третю дозу.

Кузін також додав, що дія документу про вакцинацію продовжуватись не буде, тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Читайте такожБлизько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини – КузінНагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо запровадження в Україні бустерної вакцинації.

Відповідно до наказу, отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 рекомендовано: людям з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулювальну терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко