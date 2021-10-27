Наголошуються, що усіх охочих дітей щеплюють лише Pfizer і потрібно мати направлення педіатра.

В Україні дозволили щеплювати від COVID-19 дітей 12+. Усіх охочих, а не лише тих, хто належить до груп ризику, як було раніше.

Як ідеться у сюжеті ТСН, поліклініки вже отримали роз'яснення від МОЗу. Дітей щеплюють лише Pfizer і потрібно мати направлення педіатра.

Кореспондент ТСН Яків Носков із Запоріжжя вже щепив свою 13-річну доньку Олю і погодився поділитися, як це було. Журналіст відразу наголосив, що ніхто не змушував дитину робити щеплення, це було її свідоме рішення, бо бачить, що відбувається в Україні із захворюваністю на коронавірус.

Читайте такожКомаровський розказав, як захистити дітей від коронавірусу (відео)

Батько з донькою приїхали до звичайної комунальної поліклініки. Через те, що їх педіатр був у відпустці, журналіст відвів дитину до завідувачки. Вона вивчила медичну карту дівчинки, переглянула довідку про наявність щеплень (форма 063) і через кілька хвилин виписала довідку про те, що Оля немає жодних протипоказань щодо вакцинації від коронавірусу.

"З цією довідкою ми відразу вирішили спробувати щастя і поїхали до центру вакцинації. Я трошки хвилювався, бо зовсім недавно там були велетенські черги, коли люди масово хлинули туди за вакциною. То ж якихось сподівань не було. Але коли ми туди приїхали, то людей там практично не було. Я заповнив невелику анкету для дорослих, в якій зафіксував свій дозвіл щепити дитину", - розказав кореспондент ТСН.

Як він зазначив, із собою батькам треба мати свої документи та свідоцтво про народження дитини.

"Дитині зробили щеплення. Вона почувала себе абсолютно нормально", - наголосив батько.

Нагадаємо, в Україні наказом МОЗ від 17 липня затверджено рекомендації щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

У США вакцина Pfizer уже дозволена дітям віком від 12 років, але компанія подала заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко