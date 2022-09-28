У МОЗ закликали українців вакцинуватися, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороб.

В Україні протягом епідемічного сезону 2022-2023 рр. передбачається циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України, українцям варто вакцинуватися, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороб.

Так, за даними МОЗ, в Україні варто очікувати такі штами грипу:

Відео дня

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

У ЦГЗ зазначили, що зважаючи на постійні антигенні зміни вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації по складу вакцини. Для профілактики грипу у наступному сезоні запропонували чотиривалентні вакцини.

"Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 (належить до категорії ГРВІ) є вакцинація. Обидва щеплення належать до рекомендованих. Також памʼятайте, що лікувати вірусні захворювання антибіотиками – хибне до затверджених протоколів лікування", – наголошують медики.

Також у МОЗ нагадали, що уникнути захворювань допоможе профілактика та дотримання епідемічних норм, як-от:

вакцинація проти грипу та COVID-19;

носіння масок;

уникнення місць, де є великі скупчення людей;

дотримання "етикету кашлю" (закривайте рот і ніс хустинкою або згином ліктя);

ізоляція за перших симптомів грипу та ГРВІ.

Днями у Міністерстві охорони здоров'я України відзначали зростання в країні кількості нових хворих на COVID-19.

7 вересня 2022 року епідеміолог, професор Наталія Виноград в ефірі телемарафону висловила думку, що коронавірус перетворився на звичайне сезонне захворювання, яке буде з людством завжди.

За даними МОЗ, за тиждень з 5 по 11 вересня в Україні виявили понад 23,8 тис. хворих на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Міністерство охорони здоров'я планує дозволити щеплення четвертою дозою від COVID-19 для всіх українців.

Вас також можуть зацікавити новини: