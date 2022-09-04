Зараз рекомендується робити другу бустерну дозу лище літнім людям і тим, у кого є супутні захворювання.

У вересні всім громадянам України мають дозволять зробити друге бустерне щеплення від COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю для "Укрінформу".

За його словами, зараз рекомендується робити другу бустерну дозу лише літнім людям і тим, у кого є супутні захворювання.

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"Швидше за все, буде прийнято рішення про розширення другого бустера на всіх. Ми будемо рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей в залежності від їхнього бажання. Така опція буде надана, думаю, до середини вересня", - зазначив Кузін.

Санлікар додав, що в такому випадку охочому зробити другий бустер не будуть відмовляти в пункті вакцинації. Він наголосив, що другий бустер допоможе захиститися від штаму "Омікрон", оскільки поки невідомо, як далі буде розвиватися мутація вірусу.

"Якщо людина пропустила щеплення, або є базовий курс і вона не встигла зробити бустер, то, безумовно, людина має прийти і щепитися, тому що по суті неповний курс щеплення не має такого захисту, як повний", - підсумував Кузін.

Нагадаємо, у серпні у Волинській області виявили перший випадок нового різновиду коронавірусу "Омікрон" ВА.5, що викликав ріст захворюваності і смертності в Європі.

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