Вакцина проти коронавірусу на основі мРНК починає захищати від COVID-19 через два тижні після отримання першої дози. Такого висновку дійшли автори масштабних клінічних випробувань.
Як пише Nature, йдеться про дослідження вакцини, створеної компанією Moderna, яку 18 грудня схвалило Управління з продовольства і медикаментів США. Невдовзі після рішення американських регуляторів, вчені Ліндсі Байден й Хана Ель Салі разом з колегами опублікували висновки випробування вакцини в ході масштабних клінічних досліджень. В них взяли участь 30 тисяч добровольців. Половина з них отримала дві дози плацебо, а половина - дві дози вакцини. Перерва між уколами тривала 28 днів.
Читайте такожУ США подумують над зменшенням дози вакцини від коронавірусу під час щепленняВчені встановили, що вакцина на 94% ефективно запобігає появі симптомів COVID-19. А попередні аналізи вказали на те, що й одна доза вакцини може дати певний захист від початку безсимтомного перебігу хвороби. За час випробувань у 30 пацієнтів з'явилися тяжкі симптоми COVID-19. Але всі вони отримали плацебо.
Приблизно у половини добровольців, яким зробили щеплення, скаржилися на побічні дії, такі як головний біль. Такі ефекти з'являлися після другого уколу. Але серйозних побічних дій майже не було виявлено.
Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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