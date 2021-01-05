В ході клінічних випробувань була досліджена дія однієї з нещодавно схвалених вакцин з ефективністю на рівні 95%, заснованих на мРНК.

Вакцина проти коронавірусу на основі мРНК починає захищати від COVID-19 через два тижні після отримання першої дози. Такого висновку дійшли автори масштабних клінічних випробувань.

Як пише Nature, йдеться про дослідження вакцини, створеної компанією Moderna, яку 18 грудня схвалило Управління з продовольства і медикаментів США. Невдовзі після рішення американських регуляторів, вчені Ліндсі Байден й Хана Ель Салі разом з колегами опублікували висновки випробування вакцини в ході масштабних клінічних досліджень. В них взяли участь 30 тисяч добровольців. Половина з них отримала дві дози плацебо, а половина - дві дози вакцини. Перерва між уколами тривала 28 днів.

Читайте такожУ США подумують над зменшенням дози вакцини від коронавірусу під час щепленняВчені встановили, що вакцина на 94% ефективно запобігає появі симптомів COVID-19. А попередні аналізи вказали на те, що й одна доза вакцини може дати певний захист від початку безсимтомного перебігу хвороби. За час випробувань у 30 пацієнтів з'явилися тяжкі симптоми COVID-19. Але всі вони отримали плацебо.

Приблизно у половини добровольців, яким зробили щеплення, скаржилися на побічні дії, такі як головний біль. Такі ефекти з'являлися після другого уколу. Але серйозних побічних дій майже не було виявлено.

Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань