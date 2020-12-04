Згодом частина антитіл, вироблених вакциною, трохи скорочується

Вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет як мінімум на три місяці.

Про це повідомляє France 24.

Вчені вивчили імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічного випробування препарату. Як і очікувалося, з часом частина антитіл трохи скорочується. Водночас, їх кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.

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Вакцину компанії Moderna, яка називається mRNA-1273, вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Раніше повідомлялося, що третя фаза випробувань вакцини від Moderna показала ефективність препарату на рівні 94,5 %. Генеральний директор фармацевтичної компанії Стефан Бансель заявив про поворотний момент у розробці вакцини.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

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Автор: Денис Прядко