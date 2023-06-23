У деяких випадках безконтрольне вживання йодиду калію може призвести до смерті.

На тлі новин про ймовірність теракту на ЗАЕС в Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що неконтрольоване вживання йодиду калію - небезпечне.

Як зазначає прес-служба МОЗ, передозування йодиду калію може призвести до безлічі побічних ефектів. Деякі з них вкрай небезпечні.

Передозування йодиду калію може викликати:

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висипання на шкірі;

запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;

шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;

серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;

розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібріляцію передсердь;

розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози

втрата маси тіла

гіперфункцію щитоподібної залози

зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.

також є ризик смерті.

Росія готує теракт на ЗАЕС - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує теракт на Запорізькій атомній станції. Дані про це отримала українська розвідка.

За кілька годин в МАГАТЕ підтвердили мінування атомної станції по периметру, але зауважили, що ставок-охолоджувач не заміновано.

Сьогодні Радбез ООН проведе екстренне засідання, на якому обговорить наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС та загрозу теракту на Запорізькій АЕС.

Водночас науковці пояснили, що жоден сценарій із можливим викидом радіації на Запорізькій АЕС не потребує проведення йодної профілактики. Така профілактика може бути шкідливою для здоров'я.

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