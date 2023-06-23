Оскільки жоден енергоблок на станції не виробляє електрику, то у випадку аварії радіоактивний йод утворюватися не буде, зазначили у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.

Жоден сценарій із можливим викидом радіації на Запорізькій АЕС не потребує проведення йодної профілактики. Така профілактика може бути шкідливою для здоров'я.

Про це повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки в Facebook. "На сьогодні немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини. Безпідставне вживання пігулок "Калію Йодиду" загрожує вашому здоров’ю. Проковтування настоянки йоду, "Бетадину" або розчину Люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння", - йдеться у повідомленні.

Науковці підкреслили, що жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики. Прес-служба пояснила, що йодна профілактика - це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення.

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Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній енергоблок Запорізької АЕС, який діяв, було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше дев'яти місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу.

Найдовший період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується у два рази, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько восьми діб. Решта ізотопів радіоактивного йоду має ще коротший період напіврозпаду.

В Центрі радіаційної безпеки повідомляють, що це своєю чергою означає, що з моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду. Тобто, його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року

"Таким чином, йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає. Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна", - йдеться у повідомленні.

Вживання препарату калію йодиду за таких умов є не лише марним, але й шкідливим.

Зазначається, що рішення про прийом йоду приймається місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної ситуації та на підставі наданої місцевим органам виконавчої влади інформації від представників організації, яка експлуатує АЕС, а також МОЗ України і ДСНС.

Ситуація на Запорізькій АЕС - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що загарбники додатково замінували ЗАЕС, в тому числі охолоджувач.

В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков заявив, що у разі ядерної аварії на ЗАЕС вивільниться така кількість радіоактивних елементів, що вони точно зачеплять і інші країні Європи.

За його словами, вплив радіації не знає кордонів. В залежності від метеорологічних умов і від того, на яку конкретно систему буде відповідний вплив, наслідки можуть бути дуже-дуже небезпечними.

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