Організація, однак, підтверджує мінування інших ділянок атомної станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стверджує, що мін на ставку-охолоджувачі ЗАЕС, про наявність яких заявляла українська розвідка, виявлено не було. Водночас МАГАТЕ підтверджує, що станція замінована за периметром та в деяких місцях всередині, йдеться в повідомленні прес-служби агентства.

"Під час візиту генерального директора, який влючав ставок-охолоджувач, мін на місці виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, встановлені з оборонною метою", – зазначають в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що, хоча наявність будь-якого вибухового вибухівки на станції не відповідає стандартам безпеки, але на значного впливу це не має.

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"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення [мін] така: хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", – сказав генеральний директор Гроссі.

Також зазначається, що МАГАТЕ збільшило свою присутність на ЗАЕС для контролю за дотриманням п’яти основних принципів захисту АЕС під час військового конфлікту.

Ситуація на ЗАЕС - що треба знати

Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією росіян з березня минулого року і через дії окупантів неодноразово знаходилась на межі катастрофи. Окупанти замінували ЗАЕС і вдавалися до численних обстрілів території станції.

Після російського теракту на Каховській ГЕС для ЗАЕС виникла нова загроза – падінням рівня води у ставку-охолоджувачі станції. Наразі рівень води тут стабільний.

Водночас напередодні очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявляв, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема, було заміновано ставок-охолоджувач.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія, ймовірно, готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

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