Засідання заплановано на 17:00 за Києвом.

У п’ятницю, 23 червня, Радбез ООН збереться на засідання, на якому обговорить наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС та загрозу теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє "Укрінформ", засідання ініціювали США та Албанія. На ньому від ООН виступить заступниця генсекретаря з політичних питань Розмарі Дікарло, вона розповість про безпекову й гуманітарну ситуацію в Україні. Засідання заплановано на 17:00 за київським часом.

Та Росія теж хоче скликати засідання Радбезу ООН наступного тижня, на ньому вона планує обговорити "західні поставки зброї Україні та їхні наслідки для дипломатичних зусиль з врегулювання української кризи".

Росія підірвала Каховську ГЕС 6 червня 2023 року

У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, зруйнувавши машинну залу і греблю, станція не підлягає відновленню. Також цим терактом Росія поставила під загрозу безпеку Запорізької АЕС.

Частину населених пунктів затопило після підриву Каховської ГЕС, звідти було оголошено евакуацію, а на Дніпропетровщині вода навпаки - відступила, тому почалися проблеми з її подачею у Кривому Розі й Нікополі.

Президент України наголосив, що цей теракт РФ на Каховській ГЕС не зупинить ЗСУ на шляху до деокупації нашої землі.

Росія планує теракт на Запорізькій АЕС

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на дані розвідки, що Росія готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції.

Напередодні голова ГУР Кирило Буданов стверджував, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме - ставок-охолоджувач станції.

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