До холодів частково готові. Як після вибухів в Ічні місцеві відновлюють своє життя

Офіційно місцевим мешканцям, евакуйованим з рідних домівок з початком вибухів, дозволили повертатися додому за два тижні після початку надзвичайної ситуації. Було відновлено рух автомобільного і залізничного транспорту, відкрито повітряний простір. Втім, насправді люди, які постраждали від вибухів, почали повертатися до своїх напівзруйнованих і зруйнованих помешкань буквально за кілька днів після початку пожежі. Робили це на свій страх і ризик, щоб охороняти власне майно від мародерів.

На сьогодні в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації повідомляють, що, з початку надзвичайної ситуації, було розміновано понад 75 тис. га території та було виявлено понад 23 тис. боєприпасів. Проте людей все ще попереджають про обережність у лісах, адже там можна натрапити на вибухонебезпечні предмети. Піротехніки перевіряють водні об’єкти на наявність боєприпасів, що не вибухнули.

Що ж до відновлення житла постраждалих мешканців, за офіційною інформацією, повністю зруйновано вибухами чотири будинки, ще шістнадцять визнано такими, що не підлягають відновленню. У Чернігівській ОДА обіцяють придбати житло для тих родин, чиї будинки зруйновані, або визнані такими, що не підлягають відновленню.

«Якщо люди захочуть залишитися на тому місці, де вони знаходилися, то програма передбачає будівництво у цій місцевості», - розповів в ефірі одного з місцевих телеканалів заступник голови облдержадміністрації Сергій Сергієнко.

В цілому ж пошкоджено понад 290 будівель у 25 населених пунктах, у тому числі 5 об’єктів соціальної сфери – школи, будинок культури, дитячі ясла. Станом на кінець жовтня відновлено 150 будівель. Роботи тривають – проводяться ремонти дахів, пічного опалення, скління вікон тощо.

В освітніх закладах Ічнянської ОТГ, де навчання було призупинено через вибухи на 6-му військовому арсеналі Міноборони, навчальний процесвідновлено29 жовтня. Навчання розпочали всі заклади, окрім школи і дитсадка у селищі Дружба, приміщення яких серйозно постраждали від вибухів. Школярів із Дружби – 116 дітей – вирішили підвозити на навчання у гімназію в Ічні, майже 40 дошкільнят перебуватимуть поки що вдома.

У відкритій групі у мережі Facebook «Підслухано в Ічні» вже менше повідомлень та фото, пов’язаних із власне надзвичайною ситуацією. Натомість, є оголошення про роботу і ремонти, а ще багато об’яв про домашніх тварин, яких розшукують власники або, навпаки, небайдужі люди повідомляють про знахідки котів чи собак.

Що в Ічні, що в Дружбі, що в інших постраждалих населених пунктах місцеві мешканці прагнуть швидше повернутися до налагодженого життя. Найбільше постраждало село Августівка – найближче до військових складів. Тут проживало близько 200 людей, і зараз, коли йдуть відновлювальні роботи, дехто з мешканців може на зиму не повернутися додому – людей старшого віку можуть забрати діти чи інші родичі, адже люди бояться, що до холодів з ремонтами не встигнуть.

У селищі Дружба, як у мурашнику – роботи майже на кожному подвір’ї: активно йде скління вікон, ремонти дахів, «латання» дір у будинках. «В нашій квартирі, порівняно з іншими, ще нормально – вибито тільки одне вікно, розламані міжкімнатні та вхідні двері», - розповідає місцева мешканка, завідувачка дитсадка Лариса Реус.

А ось дитячий садочок, за її словами, зазнав значних руйнувань. Та роботи з його відновлення не будуть швидкими.

Для родини Реусів найбільшою втратою у цій історії стало зникнення собаки – ягдтер’єра, що прожив у сім’ї 8 років. За три тижні після вибухів пес так і не повернувся додому, тож вони вже й не сподіваються – мабуть, тварина загинула.

За словами жительки Ічні Зої Присяжнюк, звісно, доводиться чути на те, що темпи ремонтних робіт не такі швидкі, як хотілося б.

Ба більше, щоб прискорити ремонти і встигнути до холодів, дехто з місцевих бере кредити, залазить у борги, сподіваючись потім на відшкодування від держави. «Нам гірко від того, що пережили, але раді, що залишилися живі», - розповідає жінка.

Відновлення і капітальний ремонт житла людям, постраждалим від вибухів на військовому арсеналі, планують виконати за кошти державного бюджету, господарські споруди ремонтуватимуть за кошти місцевого бюджету. За інформацією директора департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Володимира Кривенка, всі помешкання вже обстежили спеціальні комісії, які склали відповідні акти. Потім експерти перевіряли документи і готували висновки про завдані збитки. Документи затверджувалися на сесії Ічнянської міської ради. Органи місцевого самоврядування вже передали до профільних міністерств два пакети документів для компенсації жителям завданих збитків.

Загалом, на сьогодні завдані надзвичайною ситуацією збитки оцінюють до 30 млн грн. А Кабмін ще 10 жовтня видав розпорядження про виділення із резервного фонду держбюджету 100 млн грн.

Втім, Кривенко припускає, що ці кошти можуть бути і невитраченими. Приміром, частина пошкодженої техніки не буде компенсована через проблеми із документами. «Головне у цій справі – правильність оформлення документів. Важливо, щоб у людей були всі документи, що підтверджують право власності на об’єкти», - зазначив він.

Якщо господар самостійно проводить відновлювальні роботи, то це також має бути зафіксовано в актах, аби пізніше отримати компенсацію. А от втрачену і пошкоджену побутову техніку, як пояснюють в ОДА, відновити за кошти держбюджету людям не вийде. Це мають бути кошти або місцевого бюджету, або благодійні кошти.

Водночас, в обладміністрації не підтвердили інформацію про випадки навмисного псування майна, аби потім отримати кошти на ремонт (чутки про це ходять в Ічні від початку трагедії). «Людський фактор може бути, якісь нарікання, що сусіду дали три листи шиферу, а мені один, чому так? Але з інформацією про навмисне псування не зустрічалися», - зазначив Кривенко.

За спостереженнями голови Спілки учасників бойових дій АТО Ічнянського району Олега Куриленка, держава, може, і готова до ліквідації надзвичайних ситуацій, але місцева влада – ні. За його словами, це спостерігалося як у перші години вибухів, коли якось координувати ситуацію намагався тільки голова місцевої райради Григорій Герасименко, так і під час «евакуації», коли місцеві самостійно «бігли», хто куди – хто на Бахмач, хто на Борзну, хто на Ніжин, і, тим більше, зараз, під час підрахунку збитків.

Куриленко нагадує, що, на жаль, на п’ятому році війни поблизу військового арсеналу досі не налагоджена система оповіщення, мова не йде про підготовку бомбосховищ, відсутній матеріальний резерв навіть на облаштування польової кухні (цим під час вибухів переймалися, в основному, волонтери та громадські активісти). Значною проблемою чоловікназиваєхаос із нумерацією будинків та відсутністю вказівників назв вулиць.

Куриленко вважає, що сусідня Парафіївська ОТГ, де розташували оперативний штаб та евакуаційні пункти, була більш підготовленою до ліквідації надзвичайної ситуації, аніж власне Ічнянська ОТГ, адже там оперативно зреагували і почали діяти, допомагаючи усім необхідним.

Загалом місцеві мешканці, повертаючись до «мирного» життя, мають велику надію, що влада винесе уроки з цієї надзвичайної ситуації і вже вжила заходів для гарантій безпеки простих людей. Втім, повідомлення у ЗМІ, що на територію військових складів поблизу Ічні можна безперешкодно зайти, оптимізму, на жаль, не додають.

Ірина Синельник, Чернігів