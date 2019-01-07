Ліфт-«убивця»: що і як призвело до загибелі немовляти в Сумах

Для з’ясування обставин жахливої події на місце виїхали керівники поліції міста та області, слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що 2 січня близько 16.10 на вулиці Супруна, 32/1 жінка разом зі свекром та малюком, який перебував у дитячому візочку, повертались із прогулянки. Всі разом вони піднялись ліфтом у своєму під’їзді на 9-й поверх. Коли дорослі вийшли на площадку, візочок із хлопчиком затисло дверима, а сам ліфт почав опускатись. На думку співробітників прокуратури, в цей час хтось викликав ліфт знизу, і він поїхав з незачиненими дверима, задавивши дитину. Від отриманих травм немовля померло, отримавши асфіксію, а також перелом основи черепа.

У поліції відкрили кримінальне провадження (ч. 1 ст. 119 ККУ - вбивство через необережність), а також за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За інформацією керівника Сумської місцевої прокуратури Валерія Могильного, невідкладно провели і 7 обшуків у департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради, що відповідає за експлуатацію житлового фонду, приватній компанії «Міськсумиліфт», що здійснює технічне обслуговування ліфтів, а також в керуючій компанії «ДомКом Суми», що утримує зазначений будинок, та комунальному підприємстві міськради «Сумитеплоенергоцентраль», на балансі якого знаходяться комунальні ліфти. Були вилучені документи з метою встановлення всіх осіб, відповідальних за технічну придатність та експлуатацію ліфтів у зазначеній багатоповерхівці. На підставі вивчення цих документів було прийняте рішення про юридичну відповідальність поки що двох осіб – керівника та майстра-електромонтера компанії «Міськсумиліфт», дії чи бездіяльність яких могли призвести до загибелі немовляти. Обох правоохоронці затримали.

При цьому кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України. Крім того, дії керівника компанії також кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Обом затриманим 3 січня правоохоронці оголосили про підозру у злочині.

Того ж дня, 3 січня, Сумський міський голова Олександр Лисенко підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо можливого неналежного виконання посадовими особами департаменту інфраструктури міста Сумської міськради своїх повноважень.

Згідно із текстом розпорядження, директора департаменту Григорія Яременка тимчасово відсторонили від виконання посадових обов’язків з 4 січня на час проведення службового розслідування, яким займатиметься спеціальна комісія і яка разом із правоохоронними органами працюватиме до 31 січня. Але згодом стало відомо, що директор департаменту… із 3 січня пішов на лікарняний.

У прес-службі міськради стверджують, що керівництво Сум співпрацює з правоохоронними органами у справі розслідування факту загибелі дитини в ліфті. Зокрема, надається необхідна інформація та документи стосовно роботи структурних підрозділів, які опікуються питаннями функціонування ліфтового господарства. Міський голова також надав доручення департаменту соціального захисту населення розглянути питання надання допомоги родині загиблої дитини.

У ході слідства вже встановлено, що капітальний ремонт ліфта, в якому сталася трагедія, було проведено в жовтні 2017 р. з гарантійним терміном експлуатації у 2 роки. (За інформацією місцевих ЗМІ, відповідно до даних системи Prozorro, капітальний ремонт двох ліфтів і об’єднаних диспетчерських систем (ОДС) у будинку на вул. Супруна, 32/1, де сталася трагедія, повинен був пройти влітку 2017 р., на що з міського бюджету Сум компанії «Міськсумиліфт» мали перерахувати 245 тис. грн). Однак вже через півроку від жителів під’їзду почали надходити скарги на його роботу, але керівник компанії «Міськсумиліфт» не вжив дієвих заходів, щоб усунути недоліки та забезпечити належну експлуатацію ліфта.

«Замовником капітального ремонту був департамент інфраструктури міста Сумської міськради. Проте договір між надавачами послуг із обслуговування будинків укладався між трьома сторонами: керуючою компанією «ДомКом Суми», КП «Сумитеплоенергоцентраль» та компанією «Міськсумиліфт». Нині необхідно розібратись, в чому була причина самовільного пуску ліфта», – каже профільний заступник міського голови Олександр Журба.

Востаннє жителі вказаного під’їзду вкотре поскаржились на некоректну роботу підйомника 29 грудня 2018 р. – тобто за чотири дні до трагедії. На виклик прибув майстер-електромонтер компанії «Міськсумиліфт», який, на думку правоохоронців, здійснив втручання в автоматизовану систему роботи ліфта, що дозволило йому рух із відкритими дверима.

Тим часом голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко 4 січня під час наради з представниками правоохоронних та контролюючих органів, які розслідують причини аварії ліфту, розповів, що особисто слідкує за ходом подій голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега.

«Мене взагалі дивує, що невдовзі після капітального ремонту ліфту були чотири скарги від мешканців будинку щодо його несправності. Виникає питання, як здійснювався капітальний ремонт? Чому не було відповідної реакції на скарги мешканців? І взагалі облдержадміністрація неодноразово підіймала питання щодо стану ліфтів в обласному центрі, зокрема ми акцентували увагу на цій проблемі на одному з останніх засідань колегії», – зазначив Клочко.

У свою чергу керівник апарату ОДА Дмитро Живицький повідомив, що під час перевірки облдержадміністрацією здійснення виконавчими органами Сумської міськради делегованих повноважень у травні 2018 р. в акті перевірки було відображено низку порушень вимог нормативно-правових актів щодо експлуатації ліфтів в обласному центрі, у тому числі проведення неякісного ремонту та неналежного утримання ліфтів.

«Доходить до того, що відремонтовані ліфти зупиняються майже на другій день після запуску. Це свідчить про неналежний контроль з боку Сумської міськради та її виконавчих органів за організацію робіт щодо капітального ремонту, заміни та модернізації ліфтів, що експлуатуються в житловому секторі, не здійснюється контроль за якістю проведеного капітального ремонту. В акті перевірки здійснення делегованих повноважень було зазначено, що тільки 25% всіх ліфтів у Сумах працюють законно і безпечно, інші – провокують аварії та нещасні випадки», – наголошує посадовець.

Він назвав ліфтове господарство міста «міною вповільненої дії», що може зірватися в будь-яку мить і призвести до ще більших жертв.

Наразі керівництво Сумської ОДА наполягає на тому, щоб за наслідками роботи комісії з розслідування нещасного випадку міська рада провела службове розслідування щодо дій посадових осіб, відповідальних за безпечну роботу ліфтового господарства міста, а правоохоронні органи особливо пильно дослідили саме цей випадок і знайшли всіх причетних до недбальства, що призвело до аварії.

За інформацією начальника управління Держпраці в Сумській області Юрія Семенога, з 5 січня проводитимуться позапланові перевірки щодо дотримання законодавства з питань праці, підприємств, які були задіяні в ході експлуатації обслуговування та ремонту цього ліфта – компаній «Міськсумиліфт», «ДомКом Суми» та КП «Сумитеплоенергоцентраль».

Цікаво, що за позовом управління Держпраці Сумським окружним адміністративним судом (постанова від 18.10.2017 р.) прийнято рішення щодо заборони експлуатації КП «Сумитеплоенергоцентраль» 56 ліфтів, в тому числі і підйомника в будинку на вулиці Супруна, 32/1. Але після його капітального ремонту в грудні 2017 р. знову видали дозвіл на його експлуатацію.

Між тим, за словами заступника міського голови Олександра Журби, всі ліфти, що були відремонтовані і запущені в сумських багатоповерхівках, пройшли відповідну експертизу, отримали висновки експертно-технічного центру і дозволи на експлуатацію.

Як повідомляє інформаційний портал «Sumy.Today» (http://sumy.today), співвласником компанії «Експерт-ліфт», що видавала експертний висновок про справність підйомника після капітального ремонту, є депутат Сумської міської ради, учасник антитерористичної операції Євгеній Скоробагатський. Він же керує КП «Сумитеплоенергоцентраль», що, нагадаю, є обслуговуючою організацією будинку зі злощасним ліфтом. Але до експертної установи депутата прокуратура поки претензій не має.

За даними прокуратури області, сумські компанії з обслуговування ліфтів не вперше фігурують у кримінальних справах. Так, у 2015 р. було відкрито кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами департаменту інфраструктури Сумської міськради та компаніями «Міськсумиліфт» і «СКС Консалд».

Зокрема, за інформацією телеканалу «UA: Суми» (https://tv.sumy.ua) в листопаді та грудні 2015 року для встановлення ОДС, або, по простому, переговорних пристроїв у кабінах ліфтів із диспетчерською службою, департамент інфраструктури уклав договори з чотирма приватними фірмами. Три компанії мали встановити 12 таких пристроїв, а «Міськсумиліфт» – 89. За документами «Міськсумиліфту», ця компанія купила пристрої у

компанії «СКС Консалд» за 7 тисяч гривень за одиницю. За версією ж слідства, підприємство придбало їх удвічі дешевше (за 3,75 тис. грн/шт) у виробника. Втрати міського бюджету оцінюються у 325 тис. грн.

Ще 31 січня 2017 р. до суду направлено обвинувальний акт по цій справі щодо на той час директора «Міськсумиліфту» Вадима Загуліна та директора «СКС Консалд» Олександра Сиси. Першому з них інкриміновано ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, якщо вони вчинені у великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) КК України, а другий обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ. На сьогодні судове провадження формально триває, але слухання справи з різних причин фактично не ведеться.

Цікаво також, що до призначення керівником «Міськсумиліфту» Вадима Загуліна цю компанію очолював Євгеній Скоробагатський. Крім того, він та Сиса – співзасновники компанії «СКС Консалд», а також компанії «Експерт-ліфт», причому, Сиса є директором їх обох. А ще цікаво, що «Міськсумиліфт» був раніше дочірнім підприємством компанії «СКС Консалд». А ще – і «Міськсумиліфт», «СКС Консалд», і «Експерт-ліфт» знаходяться в Сумах за однією адресою – по провулку Громадянському, 7, маючи при цьому для зв’язку один номер телефону. Що це – замкнене коло, конфлікт інтересів чи разом перше й друге?

За інформацією офіційного державного інформаційного ресурсу в мережі Інтернет Є-data, на якому оприлюднюється інформація згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», тільки за 10 місяців 2018 р. департамент інфраструктури міста Сумської міськради лише компанії «Міськсумиліфт» перерахував за різні послуги майже 5,18 мільйона гривень.

4 січня Ковпаківський районний суд м. Суми директору та електромонтеру компанії «Міськсумиліфт», підозрюваних у загибелі немовляти в ліфті багатоповерхового житлового будинку і затриманих правоохоронцями, суд обрав запобіжні заходи.

Зокрема, директору компанії Євгену Костенку інкриміновано ч. 2 ст. 272 і ч. 2 ст. 364-1 КК України. Під час судового засідання захистом було подано клопотання про обрання запобіжного заходу у закритому судовому засіданні у зв’язку з розголошенням конфіденційної інформації про стан здоров’я затриманого, але суд відмовив у задоволенні такого клопотання. Прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, аргументуючи свою позицію можливістю підозрюваного переховуватися від слідства, впливу на свідків та знищення чи пошкодження документів. Захист підозрюваного просив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або особисті зобов’язання. Замість тримання під вартою суд призначив директору компанії домашній арешт, заборонивши залишати місце проживання з 22:00 по 6:00 до 26 лютого. Прокуратура буде оскаржувати це рішення суду.

Того ж дня іншому підозрюваному, електромонтеру компанії «Міськсумиліфт» Сергію Шубенку, дії якого могли призвести до загибелі дитини, в суді було інкриміновано ч. 2 ст. 272 КК України. Його адвокат наполягав на тому, що причин для запобіжного заходу немає, а прокурори просили взяти підозрюваного під варту. Суд постановив відправити підозрюваного під домашній арешт з 21:00 до 7:00 до 1 березня. Прокуратура вже готує апеляційну скаргу і на це рішення суду.

Наразі досудове слідство триває. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Користувачі соцмереж та сумські ЗМІ жваво обговорюють не тільки трагічний випадок у злощасному ліфті, але й розслідування кримінального провадження, хоча триває воно всього кілька днів. Двох підозрюваних у загибелі немовляти дехто називає «цапами-відбувайлами» й радить дивитися на проблему ширше і «копати» глибше.

Протягом 2017 р. у Сумах були проведені роботи з експертного обстеження (технічного діагностування) 148 ліфтів, які вичерпали свій граничний термін експлуатації, і відремонтували 171. При цьому у 2013 р. були виконані роботи з капітального ремонту лише 5 ліфтів, у 2014 р. – 77, у 2015 р. – 94, у 2016 р. – 142. Даних за 2018 р. поки що немає. А всього на сьогодні, за інформацією в.о. директора департаменту інфраструктури міста Віктора Павленка, в сумських багатоповерхівках у комунальній власності знаходяться 757 ліфтів, які торік обслуговували 5 підприємств і компаній.

Та чи всі ці ліфти на сьогодні безпечні для користування і чи немає серед них ще «вбивць»?

Віталій Кохан