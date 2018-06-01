Кривава ДТП у Харкові: хто і що допоможе слідчим встановити винного у смерті людей

За словами начальника ГУНП України в Харківській області Олега Беха, який, за результатами первинних слідчих дій, провів брифінг, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 18 жовтня, о 20:40 в районі перехрестя вулиць Сумської та Мечникова (район Майдану Конституції в самісінькому центрі Харкова). На регульованому світлофорами перехресті стикнулися автомобіль Lexus RX-350, яким керувала 20-річна харків’янка Олена Зайцева, та автомобіль Volkswagen Touareg, яким керував 49-річний чоловік.

Lexus, який записаний на названого батька Зайцевої, рухався з боку Майдану Конституції в напрямку вулиці Сумської. Volkswagen Touareg їхав з боку вулиці Римарської в напрямку вулиці Пушкінської. Внаслідок зіткнення, Lexus RX-350 вилетів на тротуар, де свого світлофора чекали люди, та, перекинувшись на бік, зніс 11 пішоходів.

Начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков наголосив, що світлофори на перехресті були справні та працювали. Водій автомобіля Volkswagen Touareg стояв на «червоний» сигнал світлофора на вулиці Мечникова та поволі почав рух, коли загорівся «жовтий» сигнал. На перехресті Volkswagen Touareg вдарив Lexus RX-350 у лівий бік. Говорити про швидкість, із якою їхала Зайцева, у поліції не беруться, посилаючись на необхідність проведення комплексної фоноскопічної та автотехнічної експертизи.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше осіб).

Одразу після трагедії слідчі провели огляд місця події, вилучені транспортні засоби, речові докази для призначення експертиз. Слідчі допитали низку очевидців злочину, допитаний водій Volkswagen Touareg і один потерпілий. Крім цього, призначені судово-медичні експертизи щодо всіх потерпілих.

Зайцева, на даний час, затримана у порядку статті 208 КПК на три доби, вона в ізоляторі тимчасового тримання. Ввечері 19 жовтня дівчині оголосили про підозру у скоєнні злочину. Клопотання про міру запобіжного заходу (вимагатимуть тримання під вартою) завтра, 20 жовтня, розгляне Київський райсуд Харкова.

У водійки Lexus RX-350 у присутності понятих і представників громадськості відібрали зразки крові для проведення експертизи на алкоголь і наркотики. «Вказані зразки будуть додатково направлені на відповідну експертизу, де ми вже будемо бачити кінцевий результат. На даний час, після першого огляду, встановлено, що в крові був відсутній алкоголь. Щодо вмісту наркотиків результати експертизи будуть не раніше, ніж завтра», - сказав начальник поліції Харківщини.

Бех підкреслив, що на місці ДТП зібрані записи з камер відеоспостереження, які вже оглянуті та проаналізовані. «Попередньо, вже ця інформація була розміщена в засобах масової інформації, слідчі можуть підтвердити те, що вказана подія сталася з вини водія Lexus. Однак будуть додатково ще призначені відповідні експертизи, які остаточні нададуть слідчому можливість підготувати справу для направлення до суду», - сказав він.

Начальник поліції звернувся до харків’ян із проханням до свідків злочину допомогти правоохоронцям в тому, щоб розслідування було завершене в максимально стислі терміни.

Та, зважаючи на те, що Олена Зайцева – студентка третього курсу соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – є прийомною донькою в не зовсім простій родині, представники громадськості і самі мають намір контролювати процес.

Так, названий батько Олени – Василь Зайцев – є харківським підприємцем, президентом ТОВ «Група-Тайфун», головою правління і гендиректором ПАТ «ПТП «Укренергочормет», яке працює на ринку енерготехнологій. Зведений брат дівчини Дмитро Зайцев – колишній працівник прокуратури. Зокрема, у 2010-11 роках він працював прокурорам Алушти та Сімферополя. У 2012 році – заступником прокурора Одеської області. У березні 2013 року наказом генпрокурора Віктора Пшонки його призначили заступником прокурора Черкаської області. Зараз чоловік не працює в прокуратурі, його люстрували. За попередньою інформацією, чоловікові оголошено про підозру, зараз він переховується в Москві.

Тому не дивно, що представники громадськості, побоюючись, що, як це часто буває в Україні, справу Зайцевої «замнуть», намагалися контролювати проведення тестів на алкоголь і наркотики.

У свою чергу, прокуратура Харківської області погодила клопотання слідчих про повідомлення підозри, а також клопотання про застосування до Зайцевої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і клопотання про арешт обох автомобілів-учасників ДТП.

За відомостями прокуратури, за 2016-17 роки Зайцева притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху шість разів. Тільки протягом цього року на неї склали два протоколи. Усі порушення передбачені ч. 1 та ч. 3 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

На питання, чому після шести адміправопорушень у Зайцевої не відібрали права, Бех сказав, що таке рішення ухвалює тільки суд. «Питання (чому не відібрали права, - УНІАН) буде підлягати з'ясуванню під час слідства… Але ми розуміємо, що, за такої кількості правопорушень, необхідно задати питання, як цей фігурант взагалі отримала права та керувала транспортним засобом», - сказав він.

Заступник начальника ГУНП – начальник Слідчого управління Сергій Чиж зазначив, що слідчий призначив низку експертиз. «Тільки експерт надасть конкретну оцінку в даному напрямку. Але з тих доказів, які зібрані, уже встановлено, що водій автомобіля Lexus порушив Правила дорожнього руху, що потягло за собою наслідки й загибель декількох осіб. Тому під процесуальним керівництвом прокуратури області затримана особа. Уже достатньо доказів, оголошують підозру», - підкреслив Чиж.

Він наголосив, що докази у справі будуть зібрані якнайшвидше, однак юридичну оцінку події надаватиме суд.

При цьому, за словами Чижа, після надання медичної та правової допомоги, Зайцева відмовилася надавати свідчення щодо себе. «Згідно чинного законодавства, кожна людина має право на захист. Тому була повідомлена «вторинна допомога», прибув адвокат. Вона має право до проведення слідчої дії на спілкування з адвокатом. Слідчий пояснив їй права. Тому вона відмовилася надавати будь-які покази, це передбачено ст. 63 Конституції України, відносно себе. Це дійсно її право», - сказав Чиж, додавши, що пасажирка автомобіля Lexus не відмовляється від надавання свідчень.

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Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули п’ятеро людей, ще шестеро постраждали. Під кінець сьогоднішнього дня поліція оприлюднила повний список загиблих і постраждалих.

Загиблі:

Олександр Євтєєв, 27 років, мешкав у Харкові;

Ніна Кобисєва, 28 років, мешкала в селі Тишинковка Харківської області;

Алла Сокол, 46 років, мешкала в смт. Солоницівка Харківської області;

Анастасія Сокол, 19 років, мешкала смт. Солоницівка Харківської області;

Усманова Олена, більш детальні дані та родичі встановлюються.

Постраждали в аварії:

Юрій Неудачин, 29 років, житель Харкова, лікарня №4, тяжкий стан;

Діана Берченко, 20 років, жителька Харкова, лікарня №4, стабільний стан;

Оксана Євтєєва (Берченко), 27 років, жителька Харкова, лікарня №4, тяжкий стан;

Жанна Власенко, 30 років, жителька Харкова, обласна лікарня, тяжкий стан, неконтактна, вагітна;

Оксана Нестеренко, 36 років, жителька Харкова, лікарня №4, багато чисельні травми;

Ганна Комар, 26 років, жителька Харкова, обласна лікарня, стан стабільний.

Редакція УНІАН висловлює свої співчуття постраждалим та їхнім родинам.

Сергій Лубенський, Харків