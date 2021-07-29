"Дочка почула два удари й встигла з дітьми вискочити з хати": подробиці авіакатастрофи на Прикарпатті

Серед білого дня на один із приватних будинків на Івано-Франківщині в середу, 28 липня, впав легкомоторний літак. Усі, хто був на борту - місцевий пілот і троє пасажирів-іноземців - загинули. А люди, які на той момент були в будинку, дивом врятувалися. УНІАН з’ясовував подробиці авіатрощі.

Залишилися без даху над головою

"Це було жахіття! Сусіди бачили, як він у небі виконував фігури вищого пілотажу, а потім стрімко полетів вниз. Те, що літак падає, навіть не могли подумати, а що на хату впаде, то й поготів", - розповідають УНІАН жителі села.

За словами голови сільської ради Шепарівців (селища, де сталася авіатроща) Ірини Муцак, літак впав на побудований у 2018 році будинок.

"То величезний будинок. 250 квадратних метрів площі має. Він вигорів вщент, страшне горе в людей", - каже Ірина Мирославівна.

Господар будинку Валерій Помогаєв неохоче спілкується з журналістами. Чоловік лише кілька років тому переїхав у нову хату з сім’єю, тож не може оговтатися від того, що сталося: "Так, там трагедія – люди загинули, а в мене теж трагедія – ми залишилися без даху над головою. Добре, хоч, що всі живі. На той момент в хаті була дочка з малими внуками. Почула один удар, потім одразу інший, схопила дітей і встигла вискочити на вулицю".

Наразі сім’ю поселили у місцевому готелі. Влада обіцяє допомогти відновити будинок, проте пан Валерій на це мало сподівається: "Знаєте, як у нас буває – спочатку обіцяють, а потім всі забудуть…"

Три версії трагедії

За інформацією обласного управління ДСНС, легкомоторний спортивний літак WT-10 Advantic, який вилетів з аеродрому в Коломиї, розбився близько 13:40 28 липня. Він впав на житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.

"О 13:58 пожежу локалізували на площі 100 квадратних метрів, о 14:47 – ліквідували. Чотири особи, які були на борту - загинули", - повідомляють рятувальники.

Пілотував літак один з найбільш авторитетних українських інструкторів та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї, 60-річний Ігор Табанюк. Він очолював громадську організацію "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації", яка займається розвитком коломийського летовища малої авіації.

Окрім нього, на борту літака перебувало троє громадян США - хасидів, які прибули на Прикарпаття у складі групи на відпочинок. Про це повідомила Об’єднана єврейська спільнота України.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що загиблі – троє студентів Єшиви (єврейського вищого релігійного навчального закладу) Амром Фромовіц, Херші Вайс та Лазер Брілл.

Колеги Ігоря Табанюка по аеродрому розповіли УНІАН, що того трагічного дня відбувалося багато вильотів, адже зараз сезон і летовище заполонили туристи. Табанюк катав чергову групу, коли щось пішло не так.

"Розглядають три основні версії трагедії – несправність техніки, проблеми зі здоров’ям пілота та можливе втручання пасажира в управління літаком. Хоча щоразу перед вильотом літаки проходять техогляд, без цього здійснювати польоти неможливо, однак остаточну причину катастрофи має встановити слідство", - прокоментували ситуацію на Коломийському аеродромі малої авіації.

«Хворів небом»

Друзі та рідні про Ігоря Табанюка говорять як про людину, яка хворіла небом. Він народився в Узбекистані у сім'ї військового пілота. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище. За розподілом потрапив у Чортків, звідти – у Мукачеве, і тоді - у Коломию.

У 2010 році Табанюк почав працювати над створенням аеродрому у Коломиї – заснував дитячо-юнацьку школу й авіаклуб "Авіаколо". На летовищі в Коломиї є сім літаків, два мотодельтаплани та один автожир. Там чоловік проводив практичні заняття для пілотів-початківців. Окрім того, льотчик створив організацію "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації".

У 2013 році у сім’ї Табанюка сталася трагедія – під час польоту поблизу Коломиї загинув його син Денис, теж льотчик. Він тоді полетів замість батька на перевірку літака. У інтерв’ю ЗМІ Ігор Табанюк тоді говорив, що син "забрав" його смерть.

До слова, багато років тому Ігор Табанюк вже зазнавав авіакатастрофи – на параплані впав в ущелину в Гімалаях. Рятувальники шукали його тоді три дні, і хто знає, чим закінчилась би та історія, якби не дружина Оксана. Жінка до останнього не вірила у смерть чоловіка й продовжувала його пошуки. Вона буквально витягла Ігоря з того світу, знайшовши його поламаного і хворого, виснаженого, адже провів у горах шість днів без води та їжі. Та був живий!

Мрійник і великий патріот

Два роки тому Табанюк разом з відомим телеведучим та мандрівником Дмитром Комаровим встановив рекорд України. Тоді за три дні вони облетіли всю Україну по периметру і здійснили 33 посадки. Після того чоловіки залишилися друзями та постійно спілкувалися.

У Facebook Комаров розповів про свої останні зустрічі з Табанюком: "Ми бачилися 10 червня на фестивалі, який Ігор традиційно проводив після Івана Купала. Знімали, як він реалізував мрію героїв нашої програми. На аеродромі були сотні щасливих людей, блискучих дитячих очей. Це було справжнє свято, Ігорю були вдячні абсолютно всі. 13 липня Ігорю виповнилося 60 років. Минулого тижня ми зідзвонювалися. Ігор був налаштований дуже оптимістично, всі плани були пов'язані з аеродромом. Він дуже мріяв перетворити Коломию в центр туризму, зробити одними з воріт в українські Карпати для всього світу. Тепер мій телефон розривається, поспілкувався з дуже багатьма пілотами. Вони єдині в думці: якщо Табанюк не зміг впоратися з цією ситуацією, вона була непоправною. Він 40 років за штурвалом…".

За фактом падіння літака у поліції розпочали кримінальне провадження. За словами начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергія Безпалька, попередня кваліфікація події – порушення правил повітряних польотів.

Наразі на місці інциденту продовжують працювати слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та представники екстрених служб. У ході слідства будуть встановлені всі обставини аварії.

Мирослава Бзікадзе

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