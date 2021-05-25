Очевидці падіння повітряної кулі на Хмельниччині: "Хрест з кладовища залетів у кошик"

Падіння повітряної кулі на Хмельниччині забрало одне життя і скалічило ще кілька. Про причини того, що сталося, УНІАН поспілкувався з очевидцями трагедії і організаторами фестивалю.

У минулі вихідні в туристичному місті Кам'янець-Подільський на Хмельниччині вкотре проходив фестиваль повітряних куль "Кубок Поділля – 2021". Це один з наймасштабніших повітроплавних фестивалів країни. Тут його проводять вже 23-й рік поспіль. Завжди все проходило феєрично, але спокійно. Проте цього разу свято скінчилося трагедією: з невідомих причин впала повітряна куля, на якій перебували шестеро людей – пілот та пасажири. Один з них загинув, решта отримали різного роду травми. Організатори фестивалю наразі коментувати будь-що відмовляються, але очевидці поділилися з УНІАН жахливими подробицями події.

"Пілот не хотів викликати "швидку""

На фестиваль повітряних куль у цьому році з'їхалися не тільки учасники з різних куточків країни, а й туристи. Участь мали взяти 16 екіпажів з Києва та Київської області, Львова, Дніпра й Кам’янця-Подільського. Багатьом хотілося політати й зробити ефектне фото з повітря - з видом на старовинний замок, каньйон та красиві обриви. Фестиваль розпочався 21 травня і повинен був закінчитися 23-го. Польоти проводили в дві сесії: ранкова – з 06:15 до 09:00 і вечірня – з 18:30 до 21:00. Погода була гарною, синоптики катаклізмів не передбачали.

Але вже в перший день фестивалю ледь не сталася трагедія – одну із повітряних куль довелося посадити на проїжджу частину одного з проспектів міста. Тоді ніхто не постраждав – людей з кошика дістали, а кулю зібрали та вивезли. Лише згодом стало відомо, що це був "перший дзвіночок"…

Наступного дня ввечері, поблизу с. Кульчіївці Кам’янець-Подільського району впав один з аеростатів. На борту перебували пілот і п’ятеро пасажирів – двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та житель Кам’янець-Подільського району. 53-річний чоловік з Прилук загинув.

Місцевий житель Микола Карасюк одним з перших кинувся на порятунок людей.

"Це був суцільний жах… Я у той момент був у хаті – мав гостей, бо святкував іменини. Раптом дочка біжить з криком: "Тату, дивися, що там сталося!". У цей же момент дзвонить сусідка, мовляв, біда: "За твоїм городом куля впала, люди кричать про допомогу!". Я вибігаю на вулицю, у чому був, бачу, летить куля неправильної форми, і за моїм городом дійсно падає…", - розповів він УНІАН.

Пан Микола, накинувши куртку, побіг до місця падіння аеростата (приблизно кілометр від його хати).

"Куля лежала в яру, кошик – на боці. Біля кошика хлопчина повзає, а з-під кошика видно чиюсь руку. В кошику – жінка, вона кричала від болю. На ній лежав хрест – очевидно, з кладовища залетів, бо ж куля летіла саме з того напрямку. Я - одразу "швидку" викликати, а пілот каже: "Не треба, не дзвоніть в "швидку"!", - говорить чоловік.

За ловами Миколи Карасюка, "швидку" він викликав кілька разів – медики спочатку сказали, що вже забрали потерпілих, згодом з’ясувалося, що це були люди, які раніше випали з кулі.

"Кажу: то ще не всі. Тут ще є, давайте сюди хутчіше!", - емоційно згадує події того дня пан Микола.

"Вдарився головою об надгробок"

Сусіди чоловіка виїхали зустрічати карети медиків, адже дорога до місця падіння була досить заплутаною. А Микола Карасюк почав рятувати постраждалих: "Рука дівчини, яку затиснуло кошиком, почала синіти, я її масажую, розмовляю з потерпілими, намагаюся жартувати, аби вони не втрачали свідомості до приїзду медиків. Інша жінка (її звати Люба, вона з Прилук) застрягла в кошику, нога в кількох місцях була травмована, думали, відкритий перелом, але то виявилися рвані рани. Вона кричить від болю, голова заплуталася в гілках сосни, які потрапили в кошик під час падіння (бо ж летіли над лісопосадкою)… А ще вона весь час питала, де її чоловік. Словом, зателефонував до сусідів, вони прибігли за п’ять хвилин, збіглися молоді люди зі Львова, Києва, сказали, що вони – обслуговуючий персонал. Допомагали всі, хто чим міг".

Чоловік Люби, на жаль, загинув на місці трагедії. Місцеві жителі кажуть, що він під час падіння вдарився головою об нагробок на кладовищі.

"Куля просто склалася в яйце і її несло в різні боки, на цвинтарі випав перший чоловік, він сам вийшов на дорогу його підібрали й відправили до лікарні. Потім випав інший, вдарившись головою об пам'ятник, помер на місці. Ще двох трохи далі викинуло. Куля волочилася по землі і потім, вдарившись об горб, кошик впав боком на землю, а шар завис на старій вербі", - розповіла УНІАН ще одна місцева мешканка Тетяна Шельварчук-Паладійчук.

За словами місцевих, куля не чіплялася за лінії електропередач, як про це раніше писали деякі ЗМІ. Мовляв, якби це сталося, то всі люди просто згоріли б внаслідок ураження струмом. На їхню думку, причиною катастрофи могла стати негода.

"Цілий день було гарно і спокійно, а під вечір, коли це сталося, раптово зірвався сильний вітер і почав моросити дощ. Сусіди кажуть, що кулю несло, кидало зі сторони в сторону", - каже Микола Карасюк.

"Без коментарів"

Староста села Кульчіївці Світлана Морочковська розповіла УНІАН, що під час падіння куля пошкодила на місцевому кладовищі 29 пам’ятників.

"Якісь – менше, якісь більше, але є й такі, які потрібно повністю міняти. Ми зараз обстежили їх всі, пофотографували і комісія має встановити розмір збитків, щоб компенсувати людям. Думаю, це мають робити організатори фестивалю", - каже пані Світлана.

Організатори фестивалю від коментарів поки утримуються, посилаючись на таємницю слідства.

"Фестиваль наш проходить двічі на рік – навесні та восени, завжди все було нормально і ніколи таких надзвичайних ситуацій не виникало. Наразі нічого не коментуємо, поки триває слідство. Тимчасово польоти у Кам’янці-Подільському припинені", - сказали УНІАН у Кам’янець-Подільському центрі повітроплавання, який і є організатором фестивалю.

Також додали, що пілотів для повітряних куль готують два роки. Завжди це робили у єдиній в Україні школі пілотів Київського повітроплавального товариства, але зараз вона не працює.

До слова, пілотував злощасну кулю 28-річний киянин Ігор – син президента Федерації повітроплавання В'ячеслава Гардашника.

Сам В’ячеслав Гардашник коментувати подію не став, лише зазначив, що його син – досвідчений пілот: "Я не хочу нічого коментувати, адже кожне сказане мною слово може поламати людям життя. Скажу лише, що Ігор – двічі учасник чемпіонату світу серед юніорів, двічі бронзовий призер України і кандидат в майстри спорту. У нього тисяча годин нальотів, він літає 2011 року".

Тим часом слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту під час проведення фестивалю розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів).

Мирослава Бзікадзе

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