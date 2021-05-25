Внаслідок падіння кулі загинула людина / фото: Олег Ковальчук/Facebook

Очевидці падіння повітряної кулі на Хмельниччині: "Хрест з кладовища залетів у кошик"

Мирослава Бзікадзе
19:52, 25 травня 2021
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Падіння повітряної кулі на Хмельниччині забрало одне життя і скалічило ще кілька. Про причини того, що сталося, УНІАН поспілкувався з очевидцями трагедії і організаторами фестивалю.

У минулі вихідні в туристичному місті Кам'янець-Подільський на Хмельниччині вкотре проходив фестиваль повітряних куль "Кубок Поділля – 2021". Це один з наймасштабніших повітроплавних фестивалів країни. Тут його проводять вже 23-й рік поспіль. Завжди все проходило феєрично, але спокійно. Проте цього разу свято скінчилося трагедією: з невідомих причин впала повітряна куля, на якій перебували шестеро людей – пілот та пасажири. Один з них загинув, решта отримали різного роду травми. Організатори фестивалю наразі коментувати будь-що відмовляються, але очевидці поділилися з УНІАН жахливими подробицями події. 

"Пілот не хотів викликати "швидку""

На фестиваль повітряних куль у цьому році з'їхалися не тільки учасники з різних куточків країни, а й туристи. Участь мали взяти 16 екіпажів з Києва та Київської області, Львова, Дніпра й Кам’янця-Подільського. Багатьом хотілося політати й зробити ефектне фото з повітря - з видом на старовинний замок, каньйон та красиві обриви. Фестиваль розпочався 21 травня і повинен був закінчитися 23-го. Польоти проводили в дві сесії: ранкова – з 06:15 до 09:00 і вечірня – з 18:30 до 21:00. Погода була гарною, синоптики катаклізмів не передбачали.

Але вже в перший день фестивалю ледь не сталася трагедія – одну із повітряних куль довелося посадити на проїжджу частину одного з проспектів міста. Тоді ніхто не постраждав – людей з кошика дістали, а кулю зібрали та вивезли. Лише згодом стало відомо, що це був "перший дзвіночок"… 

Наступного дня ввечері, поблизу с. Кульчіївці Кам’янець-Подільського району впав один з аеростатів. На борту перебували пілот і п’ятеро пасажирів – двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та житель Кам’янець-Подільського району. 53-річний чоловік з Прилук загинув.

Місцевий житель Микола Карасюк одним з перших кинувся на порятунок людей.

"Це був суцільний жах… Я у той момент був у хаті – мав гостей, бо святкував іменини. Раптом дочка біжить з криком: "Тату, дивися, що там сталося!". У цей же момент дзвонить сусідка, мовляв, біда: "За твоїм городом куля впала, люди кричать про допомогу!". Я вибігаю на вулицю, у чому був, бачу, летить куля неправильної форми, і за моїм городом дійсно падає…", - розповів він УНІАН.

Микола Карасюк рятував постраждалих / фото: Микола Карасюк/Facebook

Пан Микола, накинувши куртку, побіг до місця падіння аеростата (приблизно кілометр від його хати).

"Куля лежала в яру, кошик – на боці. Біля кошика хлопчина повзає, а з-під кошика видно чиюсь руку. В кошику – жінка, вона кричала від болю. На ній лежав хрест – очевидно, з кладовища залетів, бо ж куля летіла саме з того напрямку. Я - одразу "швидку" викликати, а пілот каже: "Не треба, не дзвоніть в "швидку"!", - говорить чоловік.

За ловами Миколи Карасюка, "швидку" він викликав кілька разів – медики спочатку сказали, що вже забрали потерпілих, згодом з’ясувалося, що це були люди, які раніше випали з кулі.

"Кажу: то ще не всі. Тут ще є, давайте сюди хутчіше!", - емоційно згадує події того дня пан Микола.

"Вдарився головою об надгробок"

Сусіди чоловіка виїхали зустрічати карети медиків, адже дорога до місця падіння була досить заплутаною. А Микола Карасюк почав рятувати постраждалих: "Рука дівчини, яку затиснуло кошиком, почала синіти, я її масажую, розмовляю з потерпілими, намагаюся жартувати, аби вони не втрачали свідомості до приїзду медиків. Інша жінка (її звати Люба, вона з Прилук) застрягла в кошику, нога в кількох місцях була травмована, думали, відкритий перелом, але то виявилися рвані рани. Вона кричить від болю, голова заплуталася в гілках сосни, які потрапили в кошик під час падіння (бо ж летіли над лісопосадкою)… А ще вона весь час питала, де її чоловік. Словом, зателефонував до сусідів, вони прибігли за п’ять хвилин, збіглися молоді люди зі Львова, Києва, сказали, що вони – обслуговуючий персонал. Допомагали всі, хто чим міг".

Трагедія забрала життя місцевого жителя / ГУНП Хмельницької області

Чоловік Люби, на жаль, загинув на місці трагедії. Місцеві жителі кажуть, що він під час падіння вдарився головою об нагробок на кладовищі.

"Куля просто склалася в яйце і її несло в різні боки, на цвинтарі випав перший чоловік, він сам вийшов на дорогу його підібрали й відправили до лікарні. Потім випав інший, вдарившись головою об пам'ятник, помер на місці. Ще двох трохи далі викинуло. Куля волочилася по землі і потім, вдарившись об горб, кошик впав боком на землю, а шар завис на старій вербі", - розповіла УНІАН ще одна місцева мешканка Тетяна Шельварчук-Паладійчук.

За словами місцевих, куля не чіплялася за лінії електропередач, як про це раніше писали деякі ЗМІ. Мовляв, якби це сталося, то всі люди просто згоріли б внаслідок ураження струмом. На їхню думку, причиною катастрофи могла стати негода.

"Цілий день було гарно і спокійно, а під вечір, коли це сталося, раптово зірвався сильний вітер і почав моросити дощ. Сусіди кажуть, що кулю несло, кидало зі сторони в сторону", - каже Микола Карасюк.

"Без коментарів"

Староста села Кульчіївці Світлана Морочковська розповіла УНІАН, що під час падіння куля пошкодила на місцевому кладовищі 29 пам’ятників. 

"Якісь – менше, якісь більше, але є й такі, які потрібно повністю міняти. Ми зараз обстежили їх всі, пофотографували і комісія має встановити розмір збитків, щоб компенсувати людям. Думаю, це мають робити організатори фестивалю", - каже пані Світлана.

Організатори фестивалю від коментарів поки утримуються, посилаючись на таємницю слідства.

"Фестиваль наш проходить двічі на рік – навесні та восени, завжди все було нормально і ніколи таких надзвичайних ситуацій не виникало. Наразі нічого не коментуємо, поки триває слідство. Тимчасово польоти у Кам’янці-Подільському припинені", - сказали УНІАН у Кам’янець-Подільському центрі повітроплавання, який і є організатором фестивалю.

Також додали, що пілотів для повітряних куль готують два роки. Завжди це робили у єдиній в Україні школі пілотів Київського повітроплавального товариства, але зараз вона не працює.

Організатори фестивалю інцидент не коментують / фото: ГУНП Хмельницької області

До слова, пілотував злощасну кулю 28-річний киянин Ігор – син президента Федерації повітроплавання В'ячеслава Гардашника. 

Сам В’ячеслав Гардашник коментувати подію не став, лише зазначив, що його син – досвідчений пілот: "Я не хочу нічого коментувати, адже кожне сказане мною слово може поламати людям життя. Скажу лише, що Ігор – двічі учасник чемпіонату світу серед юніорів, двічі бронзовий призер України і кандидат в майстри спорту. У нього тисяча годин нальотів, він літає 2011 року".

Тим часом слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту під час проведення фестивалю розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 281 Кримінального кодексу України (порушення правил повітряних польотів).

Мирослава Бзікадзе

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Теги: повітряна куляКам'янець-Подільськийпогода у Хмельницькому
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