Трагедія у Харкові: що спонукало жінку позбавити життя себе та шестимісячного сина

Перший день літа цього року позначився низкою сумних подій. Зокрема, по Україні прокотилася хвиля жахливих самогубств. Лише протягом 1 червня позбавити себе життя вирішили шестеро людей. П’ятьом з них вдалося втілити фатальні плани. Одного нещасного – жителя Одеси – врятувала випадковість: чоловік вистрибнув із вікна на 12-му поверсі, однак впав на дах одного з нижніх балконів та вижив. Один із загиблих – житель Закарпаття – наважився скоїти самогубство у прямому ефірі.

Два з шести випадків суїциду, про які йдеться, сталися у Харкові. Внаслідок падіння з 8-го поверху житлового будинку на проспекті Гагаріна загинув 45-річний чоловік. Не менш трагічно загинула 42-річна жінка, яка вистрибнула з вікна 19-го поверху будинку разом із своєю дитиною – 6-місячним сином.

Подія сталася на вулиці Культури, біля станції метро «Наукова». Виклик на лінію «102» надійшов о 06:15 ранку. За версією правоохоронців, жінка із своїм 6-місячним сином вистрибнула з вікна 19-го поверху. Хоча передсмертну записку слідчі не знайшли. Та й «стрибала» вона не з власної квартири, а з вікна на сходовому майданчику у під’їзді…

Від отриманих травм мати з дитиною загинули на місці ще до приїзду медиків.

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Користувачі соцмереж одразу почали поширювати чутки щодо особи і психологічного стану загиблої: «Знайомі сказали, що у жінки були проблеми з психікою, вона 1977-го року народження, вдягнулася і вистрибнула з балкона, чоловік в цей час знаходився вдома». Натомість інші писали: «Зі слів жителів будинку, жінка не страждала на психологічні розлади, добре з усіма спілкувалася, жила вдвох з дитиною».

Того ж дня, спікер Шевченківського відділу поліції Харкова Інеса Снитко повідомила журналістам, що під час події 53-річний чоловік загиблої дійсно знаходився вдома і дізнався про смерть дружини та дитини від слідчих. «Коли вони вже прийшли до нього додому, він сказав, що у цей момент, мабуть, спав», - заявила Снитко.

На контакт з журналістами чоловік загиблої не пішов, а правоохоронці кажуть, що зі слідством він наразі співпрацює.

Не багатослівні й інші мешканці будинку, у якому сталася трагедія. Поділитися своїми думками з журналістами щодо пережитих подій погодився лише двірник Сергій. Проте, ретельно підбираючи слова: «Лежала жінка, і тут було щось накрито. Виявилось – маленька дитина. Тут вже поліція була». Чоловік розповідає, що працює тут лише півроку, тож особисто загиблу чи, тим паче, подробить її приватного життя, не знав. «Тут закрите, приватне життя. Щоб когось знати, треба кілька років тут прожити», - каже він.

Але погоджується: загиблу бачив неодноразово. «Вона виходила гуляти з візочком, все адекватно, щоразу її бачили з візочком…. Люди тут не бідні живуть, а як в родині в них було – ніхто не знає», - розповів Сергій.

Дійсно, район тут не бідний – за адресою вул. Культури, 22 В, майже в самому серці Харкова, розташовується 24-поверхівка бізнес-класу. До головної вулиці міста, приблизно, сім хвилин пішки. Трикімнатна квартира у цьому будинку коштує 175 тисяч доларів. Чотирикімнатна – 240 тисяч.

Як дізнався УНІАН, загибла була практикуючою захисницею та викладала на кафедрі цивільного захисту Харківського Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. На сайті «Студзона», де студенти залишають свої відгуки про викладачів, ще кілька років тому про неї були полярні коментарі. Одні спудеї писали: «Немає, за що її любити. Окрім зовнішності нічого в неї немає. Все читає з листа і пояснювати толком не вміє». Інші заперечували: «З таким викладачем цивільне право стало улюбленим предметом, а лекції – незабутніми».

Зазначимо, що ані на сайті університету, ані на його офіційних сторінках немає жодного некролога та слів співчуття близьким та родичам загиблої. А за номером телефону прес-служби протягом двох днів ніхто слухавку так і не взяв. Чи то співробітники знаходяться на карантині, або ж – знають, у зв’язку з чим їм будуть телефонувати журналісти найближчим часом.

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Нині головна версія слідства – самогубство. Однак що стало причиною такого зухвалого вчинку та чи дійсно жінка вирішила вкоротити собі віку, ще треба встановити. Наразі правоохоронці опитують людей.

Психіатри кажуть, робити якийсь висновок, опираючись на чутки, не можна. Однак версію післяродової депресії відкидають, адже вона наступає протягом кількох місяців після вагітності. «Причина післяродової депресії – це роди, як фізіологічна травма, і післяродове зниження настрою. Тобто гормональні та психологічні моменти приводять до того, що у деяких жінок з’являється у цей період депресія, вона достатньо важка», - розповів лікар-психіатр Володимир Коростій.

Хлопчику, який загинув разом з матір’ю, було вже півроку. Тож ймовірний діагноз, якщо жінка таки перебувала на обліку у психіатричній лікарні, – психологічний розлад періоду лактації. «Це може бути депресія, це може бути інший по проявах своїм психоз, з маячними ідеями або галюцинаціями. Й те, й інше може бути причиною суїцидальних дій, особливо розширеного суїциду, тобто – разом з дитиною», - додав психіатр.

Причин для такої депресії, за його словами кілька: гормональний фон, фізичне та психологічне навантаження (недосипання, необхідність дбати про дитину, відсутність підтримки, тощо). Втім, чи дійсно це стало підґрунтям до трагедії, повинно виявити слідство.

Софія Кальницька