Туман, садок та гелікоптер, що впав поруч. Як 18 січня стало другим днем народження для нашої родини

Сьогодні, 18 січня, у Броварах сталася жахлива трагедія: вертоліт, на борту якого перебував, зокрема, голова МВС Денис Монастирський, впав безпосередньо на дитячий садок, забравши із собою щонайменше 14 невинних життів. Кореспондент УНІАН волею випадку став безпосереднім свідком цієї катастрофи.

Сьогодні у моєї сім’ї другий день народження… Хоча ще кілька годин тому це був звичайнісінький ранок, як і безліч до цього. Ми з чоловіком, як завжди, збиралися відводити дітей до їхніх навчальних закладів: сина Вову, семи років, до школи, а п’ятирічну доньку Поліну – у садок. Той самий садок, де вже за 15 хвилин трапиться жахлива трагедія, що переверне догори дриґом життя багатьох сімей.

Бровари – невелике місто-супутник Києва, де усе знаходиться у пішій доступності. Так і наші школа та садок розташовані дуже близько від дому, усього в 10 хвилинах.

Ніколи не думала, що радітиму відключенню світла, але саме воно нас сьогодні врятувало від найгіршого, змусивши спускатися з 15 поверху пішки та затримавши на 3 хвилини. Думаєте, 3 хвилини – нічого не вирішують? Еге ж, і я так думала. Але в ситуаціях, як сьогодні, саме від них може залежати житимеш ти, або помреш.

Вийшовши з дому, ми відмітили, що вулиці застилає дуже густий туман, ховаючи верхні поверхи житлових будівель, наче під пухнасту ковдру. Дійшовши нашим звичним шляхом до школи, ми попрощалися з сином біля воріт та попрямували із донькою далі до садочку, що розташований дуже близько, усього у 100 метрах.

Усе видавалося доволі звичним, аж тут ми почули звук гелікоптера, що наближається.

"Мабуть, у такий туман складно літати. Дивно", - зауважив мій чоловік.

Звук наростав, ставав дедалі гучнішим. Усе трапилося надто швидко, буквально за секунди, які навіть неможливо усвідомити. Крізь товщу туману ми не могли побачити гелікоптер аж до моменту його падіння… Падіння безпосередньо на садочок, до якого ми вже наблизилися впритул. Пам’ятаю, що цей гелікоптер був великий, червоного кольору.

А далі туман ніби сповив усю мене, застелив розум, і усі подальші дії відбувалися на автоматі.

Ми з донькою і чоловіком впали на землю, закриваючи голови руками, а навколо нас сипалися палаючі уламки. Я бачила, що вертоліт впав безпосередньо на місце, де мала бути наша група, на дітей та їхніх батьків, і від усвідомлення цього крик неконтрольовано виривався з грудей.

Відлік йшов на секунди. Ми схопилися та, не обертаючись, побігли назад, до школи. Разом із нами бігли й інші люди, усі вони кричали, плакали, не тямили себе від жаху.

Сина ми знайшли у вестибюлі школи, він був наляканий та увесь у сльозах.

"Мамо, я думав, що ви загинули", - тремтячим голосом сказав Вова, коли я міцно-міцно його обійняла.

Він побачив вертоліт з вікна саме тоді, коли той боком летів на садок, і уявив найгірше.

У момент, коли ми забігли до школи, персонал якраз відводив дітей з класів до укриття. Ніхто досі до кінця не розумів, що відбувається.

Трохи заспокоївши сина, ми стрімголов побігли додому, не пам'ятаючи себе. У такому стані здавалося, що найгірше ще попереду, що падіння вертольоту – це лише початок чогось невідворотного. Було абсолютне відчуття нереальності того, що коїться.

Дорогою ми бачили батьків одногрупників доньки, які вже встигли відвести своїх дітей до садку, і тепер з усіх сил бігли назад до місця події. Від застиглого виразу нелюдського жаху в їхніх очах усередині все обривалося.

Я готувалася до найгіршого. У момент катастрофи на ґанку та у приміщеннях садку було безліч дітей та дорослих, багато знайомих та друзів. Але, на щастя, більшості з присутніх у садочку, безпосередньо в групах, вдалося врятуватися, дітей виводили пожежною драбиною.

Полегшення почало поступово приходити після того, як ми дізналися, що вихователі встигли вивести дітей… Але вже незабаром почали приходити звістки про загиблих.

З нашої групи усі залишилися живі, але від осколку постраждала вихователька. Її госпіталізували. Також наразі невідома доля матері одного хлопчика. Вона привела сина та якраз мала виходити з садку у момент падіння вертольоту. Її досі не можуть знайти.

Як ми довідалися згодом, декому вдалося врятуватися за абсолютно непередбачуваних обставин. Наприклад, одна моя подруга сьогодні просто не захотіла вести свою дитину до садку, без якоїсь вагомої причини. Чи то інтуїція, чи то доля, чи то просто везіння, - хтозна.

За словами інших очевидців, в результаті катастрофи постраждав не лише садок: частина гелікоптера відірвалась і поцілила прямо у сусідній житловий будинок. На місці катастрофи спалахнула пожежа. Зараз рятувальники очепили велику територію навколо садку та прилеглих будівель, проводять слідчі дії.

За попередніми даними, вже відомо про 17 загиблих, серед яких – четверо дітей. Травм зазнали 25 осіб, серед яких 11 діток. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Окрім дітей та їхніх батьків, загинули усі, хто перебував на борту вертольоту: у тому числі, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Любкович. Це перший випадок в історії України, коли вище керівництво країни загинуло у авіакатастрофі.

Наскільки відомо, вертоліт із високопосадовцями направлявся у Харківську область.

Наразі СБУ опрацьовує три версії того, що трапилося: порушення правил польоту, технічну несправність вертольота або навмисні дії з метою знищення літального засобу.

Кожен день цієї жахливої, кровопролитної війни оповитий безліччю новин, що розривають серце, та від яких кров стигне у жилах. Сьогодні – на жаль, не виключення. Мені же, у свою чергу, у свій другий день народження, зараз хочеться сказати лише одне. Цінуйте своє життя, кожну хвилину, проведену поруч із близькими. Це найважливіше та найцінніше, що у нас є.

Катерина Жирій