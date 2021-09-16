Вибух з жертвами у Карпатах: відлуння війни чи необережність

В Карпатах постраждали туристи. Така новина не стала б дивиною, якби постраждали вони, наприклад, внаслідок переохолодження. Але двоє чоловіків загинули, а ще п’ятеро осіб поранені внаслідок вибуху. Що могло до нього призвести, з’ясовував УНІАН.

"Все сталося миттєво"

Через сприятливі погодні умови група туристів (12 осіб) з Коломиї (Івано-Франківська область) вирішили зробити чергову "вилазку" в гори, адже давно подорожують Карпатами й знають їх, як свої п’ять пальців. Що цей похід обернеться трагедією, ніхто не міг передбачити. Увечері 15 вересня в Івано-Франківській області на полонині "Під Берди", що поблизу села Вороненко Надвірнянського району, під час розпалювання туристами багаття стався вибух.

Орест Малиш – один із тих, хто був того дня на полонині. Йому, як і ще кільком відпочивальникам, пощастило, адже у момент вибуху саме пішов за хмизом. А от його дружині – не дуже. Жінка зараз у лікарні у тяжкому стані.

"Все сталося миттєво. Ми були в горах з друзями, нас було 10 дорослих і двоє наших діток, – розповідає Орест. – Розвели багаття на горі, на місці, де раніше палили його і до нас. Зварили їсти й сиділи, грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за півтори години я вирішив дров назбирати й пішов за ними. У цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло, ми не знаємо".

За його словами, двоє чоловіків 29-ти й 36 років загинули на місці, ще четверо жінок дістали серйозні травми й госпіталізовані, один хлопчина отримав незначні порізи. Ще троє чоловіків, ті, хто пішов за дровами, не травмовані. З ними все в порядку. Також все добре і з дітьми – на момент вибуху вони спали трохи далі від багаття.

Орест каже, що його дружина Марина – одна з травмованих, вона у найтяжчому стані, її прооперували. Операція, яку робили його дружині, тривала шість годин.

За його словами, лікарі склали їй руку. Жінка не бачитиме на одне око.

"Як рука поведеться і чи приживеться, поки не ясно. На одне око повинна бачити. На інше, на жаль, вже ні… Найближчі дві доби покажуть, чи Маринка з цим всім впорається", – написав Орест у Facebook.

Травмованих виносили протягом ночі

За інформацією Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, повідомлення про вибух надійшло до них о 21:20. Рятувальники зносили травмованих з полонини усю ніч.

"Одразу оголосили збір для пошуково-рятувальних відділень Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косів та Івано-Франківськ. О 21:49 до проведення аварійно-рятувальних робіт додатково залучили три бригади медицини катастроф, чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільно-оперативну групу ГУ ДСНС в області. О першій годині ночі рятувальники провели учасників групи, які не зазнали травмувань. Пізніше на ношах перенесли тяжко травмовану жінку, а двох інших постраждалих та двох дітей транспортували автомобілями до підніжжя гори в селі Вороненко", - кажуть у прес-службі ДСНС Івано-Франківської області.

Для надання допомоги постраждалим залучили 10 одиниць техніки та 38 рятувальників з Івано-Франківщини. Згодом до них долучилися ще 10 колег із Закарпаття зі своєю технікою.

"Згодом потерпілі розповідали, що вибух був дуже сильним, вибуховою хвилею їх аж порозкидало, – каже УНІАН речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович. – Коли трохи оговталися, зателефонували на "101" та до "швидкої"".

Постраждалі отримали вибухові травми

Що саме вибухнуло, мають встановити експерти. Однак одна з головних версій – вибух артснаряду часів Другої світової війни, оскільки відомо, що на вказаній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада.

На місці події виявили вибоїну, яка виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на частини снаряду часів війни.

Кримінальне провадження у справі за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ розпочали закарпатські правоохоронці, оскільки місце, де сталася трагедія, розташоване на межі двох областей – Івано-Франківської та Закарпатської.

В ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що на полонину на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком двох та п’яти років. На місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочивальники розвели вогнище, пролунав вибух, що призвів до загибелі двох та травмуванні п’ятьох людей.

У справі будуть призначені експертні дослідження, в ході яких поліцейські з’ясують усі обставини події.

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, куди доправили чотирьох травмованих жінок, УНІАН повідомили, що їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Усі постраждалі – у шоковому стані, у них численні вибухові травми – опіки, колото-різані рани.

У місці, де сталася трагедія, велися запеклі бої під час двох світових воєн

У районі, де відпочивали туристи, велися бойові дії часів Першої та Другої світових воєн.

Зокрема, через нього проходила оборонна Лінія Арпада, що створювалася угорськими військами в Східних Карпатах у 1939-1944 роках проти Червоної Армії та простяглася майже на 600 кілометрів. Вона не була суцільною і складалася з окремих вузлів оборони. Крайні елементи – перевал Дукля на заході та Яблуницький перевал на сході. Завданням було побудувати ефективну лінію оборони з мінімальними затратами в найкоротші терміни. На оборонній лінії тільки в межах Четвертого Українського фронту було побудовано 99 опорних пунктів, 759 довготривалих оборонних точок, 394 дерево-земляних оборонних точок, 439 відкритих вогневих рубежів, 400 км траншей та стрілецьких окопів, 135 км протитанкових споруд.

Окрім того, у цій місцевості в роки Першої світової війни відбувся так званий Брусиловський прорив. У червні 1916 року російські війська під командуванням генерала Олексія Брусилова на території Галичини прорвали оборону австро-угорської армії на фронті шириною 340 кілометрів і окупували Буковину, Галичину й частину Волині. Це була найвдаліша операція росіян в ході Першої світової.

Тож артснарядів у тих землях було багато. І цілком ймовірно, що частина з них там збереглися до наших днів.

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