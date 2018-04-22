Семенюк: з комуністами Блоку не звариш

Про можливість створення єдиного лівого блоку…

Соціалістична партія України розчарована у Комуністичній партії України і шукає нових партнерів для створення блоку для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це сказала голова Фонду державного майна, член Соцпартії Валентина Семенюк-Самсоненко, відповідаючи на запитання УНІАН про можливість створення єдиного блоку лівих сил на позачергових виборах до Верховної ради.

За її словами, на чотирьох попередніх виборах соціалісти ініціювали створення блоку з КПУ, але не знаходили підтримки з боку комуністів.

«Цього року ми вважаємо, що КПУ також буде йти на вибори самостійно. Тому соціалісти будуть шукати інших потенційних партнерів для створення блоку серед великої кількості громадських організацій», – сказала В.Семенюк-Самсоненко.

«Наразі СПУ проводить консультації для створення блоку», – додала вона.

Про необхідність прийняття закону про реприватизацію…

Голова ФДМУ В.Семенюк-Самсоненко пропонує прийняти закон про приватизацію та націоналізацію.

За її словами, це питання обговорювалося на засіданні громадської колегії Фонду, котра й подала таку пропозицію Президенту України.

Обґрунтовуючи доцільність цього кроку, В.Семенюк-Самсоненко послалась на дії Англії, котра вдалася до такого кроку, аби врятувати підприємства та банки, що банкрутують.

Голова ФДМУ сказала, що ця пропозиція поки що не знайшла підтримки. Це питання керівник Фонду збирається обговорити ще й на колегії ФДМУ, аби надати йому державної ваги.

Про можливі наслідки фінансової кризи для державних підприємств…

Підприємства, які належать державі, та ті, де у держави є контрольний пакет акцій, не постраждають від фінансової кризи.

За її словами В.Семенюк-Самсоненко, ФДМУ запропонував передбачити у Державному бюджеті на 2009 рік кошти для погашення кредитів, які братимуть для своєї виробничої діяльності такі підприємства.

В.Семенюк-Самсоненко сказала, що державні підприємства платять податки, а акціонерні товариства з великою долею акцій у руках держави державі відраховують значні гроші у вигляді дивідендів. Тому вони мають право розраховувати на підтримку держави, особливо у нинішній час галопуючої інфляції та падіння фондового ринку.

На думку голови ФДМУ, кошти на підтримку державних підприємств можуть акумулюватися у тому числі й за рахунок приватизації.

Про роботу приватизованих підприємств та їх націоналізацію…

З приватизованих об’єктів в Україні працює лише 53 роздержавлених підприємств, решта «лежать», заявила голова Фонду державного майна України В.Семенюк-Самсоненко на прес-конференції у Харкові.

За її словами, такі «лежачі» підприємства варто націоналізувати, а потім знайти стратегічного інвестора, або сама держава має зайнятися їхнім розвитком.

На думку голови ФДМУ, внаслідок непродуманої приватизаційної політики Україна втратила цілі галузі, зокрема, нафтопереробну, яка опинилася в руках іноземних акціонерів, котрі тепер диктують Україні свої умови, зокрема, піднімаючи ціни на паливо під час посівної і у період збору врожаю.

В.Семенюк-Самсоненко також розкритикувала ідею повного розпродажу державної власності. «Продати підприємства, а потім за виручку й шкарпетки не купити, - це шлях у нікуди», - сказала голова ФДМУ.

Про подальшу приватизацію…

Фонд державного майна України не проводитиме приватизації, доки в Україні не буде прорахована програма приватизації і не будуть ухвалені відповідні закони.

Про це заявила сьогодні на прес-конференції у Харкові голова Фонду держмайна України Валентина В.Семенюк-Самсоненко, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, які наслідки для процесу приватизації в країні може мати нинішня фінансова криза.

При цьому вона висловила обурення тим, що через непродуману приватизацію Україна втратила цілі галузі промисловості.

Як приклад голова ФДМУ навела нафтопереробну галузь України, якою, за її словами, «володіють навіть не українці». «Вони тримають нас за горло, і у той час, коли восени Україна повинна мати вдосталь паливно-мастильних матеріалів, нас фактично душать», - сказала В.Семенюк-Самсоненко.

Вона поінформувала, що в Україні у державній власності залишилося лише 23% майна, і зазначила, що це найменша кількість майна, яким володіє держава з усіх пострадянських країн – «практично вже немає що продавати».

При цьому В.Семенюк-Самсоненко розкритикувала діяльність українського уряду за його ставлення до приватизації. «Кабмін, - заявила вона, - зараз нагадує товариство з обмеженою відповідальністю». На її думку, уряд «працює на задоволення потреб декількох олігархів, які будуть спонсорувати вибори».

За даними В.Семенюк-Самсоненко, план приватизації на цей рік передбачає отримання 12 млрд. грн., а це, як вона вважає, не є реальним: «Ставлять план приватизації, дивлячись на стелю».

Голова ФДМУ поінформувала, що фактична наповненість бюджету від приватизації ц.р. становить 359 млн. грн.

«Я йду на приватизацію тих об’єктів, яким держава не може дати ради», - заявила В.Семенюк-Самсоненко.